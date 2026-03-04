La electrificación presenta un sólido argumento empresarial para las flotas

BRUSELAS, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio de Eurelectric y EY muestra que la electrificación de las flotas podría generar hasta 246.000 millones de euros en ahorros acumulados de costes operativos para 2030. Junto con beneficios sistémicos más amplios, las flotas corporativas representan una palanca clave para descarbonizar el transporte y reforzar la competitividad europea. Para aprovechar este potencial, Europa debe mantener la ambición e implementar la legislación vigente. Eurelectric pide objetivos nacionales vinculantes y ambiciosos de compra de vehículos de cero emisiones, incentivos fiscales nacionales específicos y un enfoque especial en los vehículos eléctricos de batería (BEV) equipados con capacidad de carga bidireccional.

El estudio concluye que los BEV ofrecen entre un 20% y un 50% menos de costes operativos que los modelos con motor de combustión interna en coches corporativos, furgonetas y camiones. Dado que los costes operativos representan aproximadamente entre el 60% y el 75% del coste total de propiedad en camiones, entre el 25% y el 40% en coches, y entre el 45% y el 65% en furgonetas, la electrificación ofrece una clara ventaja financiera a lo largo de la vida útil del vehículo.

"En la UE, 6 de cada 10 vehículos nuevos se venden a propietarios de flotas, por lo que el potencial de ahorro y reducción de emisiones es enorme. Una iniciativa de flotas bien diseñada puede impulsar la demanda de BEV en beneficio de la industria europea y la independencia energética" – Kristian Ruby, Secretario General de Eurelectric.

Los beneficios van más allá de los operadores de flotas. Los fabricantes de automóviles de la UE ya cuentan con una posición más sólida en el mercado de vehículos de cero emisiones para flotas corporativas que sus competidores no comunitarios, y objetivos claros de compra de BEV podrían estimular la demanda de al menos 2 millones de BEV adicionales para 2030. Los contratos corporativos de recarga a largo plazo también proporcionarán ingresos seguros y previsibles para los operadores de puntos de recarga (CPO). Asimismo, las baterías de los vehículos eléctricos pueden mejorar la flexibilidad del sistema energético mediante la carga inteligente y/o servicios V2G.

"La electrificación de flotas ya está generando claras ventajas en costes operativos, pero las barreras estructurales siguen ralentizando su adopción. Abordar los costes iniciales, el riesgo del valor residual, la fragmentación normativa y las limitaciones de red con reglas previsibles determinará la rapidez con la que Europa podrá escalar" – Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader, EY.

Los BEV siguen ganando impulso: en 2025 las ventas crecieron un 30% en Europa y superaron por primera vez las ventas de coches de gasolina en la UE. Mientras la UE se prepara para negociar nueva legislación sobre vehículos corporativos, es fundamental contar con una dirección clara y acciones decisivas. Eurelectric presenta cinco recomendaciones para liberar todo el potencial de la electrificación de flotas.

