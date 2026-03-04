L'électrification présente un solide argument économique pour les flottes

BRUXELLES, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude d'Eurelectric et d'EY montre que l'électrification des flottes pourrait générer jusqu'à 246 milliards d'euros d'économies de coûts d'exploitation cumulés d'ici 2030. Combinées à des bénéfices plus larges pour le système, les flottes d'entreprise représentent un levier clé pour décarboner le transport tout en renforçant la compétitivité de l'Europe. Pour exploiter pleinement ce potentiel, l'Europe doit maintenir son ambition et mettre en œuvre la législation existante. Eurelectric appelle à des objectifs nationaux contraignants et ambitieux d'achat de véhicules zéro émission, à des incitations fiscales nationales ciblées et à une attention particulière portée aux véhicules électriques à batterie (BEV) équipés de capacités de recharge bidirectionnelle embarquées.

L'étude révèle que les véhicules électriques à batterie (BEV) offrent des coûts d'exploitation inférieurs de 20 à 50 % par rapport aux modèles à moteur à combustion interne pour les voitures d'entreprise, les camionnettes et les camions. Les dépenses d'exploitation représentant environ 60 à 75 % du coût total de possession pour les camions, 25 à 40 % pour les voitures et 45 à 65 % pour les camionnettes, l'électrification offre un avantage financier clair sur la durée de vie du véhicule.

« Dans l'UE, 6 véhicules neufs sur 10 sont vendus à des gestionnaires de flottes, le potentiel d'économies financières et de réduction des émissions est donc énorme. Une initiative bien conçue pour les flottes peut stimuler la demande de BEV au bénéfice de l'industrie européenne et de l'indépendance énergétique » – Kristian Ruby, Secrétaire général d'Eurelectric.

Les bénéfices dépassent les seuls opérateurs de flottes. Les constructeurs automobiles de l'UE disposent déjà d'une position plus forte sur le marché des véhicules zéro émission pour flottes d'entreprise que leurs concurrents hors UE, et des objectifs clairs d'achat de BEV pourraient stimuler la demande d'au moins 2 millions de BEV supplémentaires d'ici 2030. Les contrats de recharge d'entreprise à long terme fourniront également des sources de revenus sûres et prévisibles pour les opérateurs de points de recharge (CPO). Par ailleurs, les batteries des véhicules électriques peuvent renforcer la flexibilité du système énergétique grâce à la recharge intelligente et/ou aux services "vehicule-to-grid" V2G.

« L'électrification des flottes génère déjà des gains clairs en matière de coûts d'exploitation, mais des obstacles structurels freinent encore son adoption. La maîtrise des coûts initiaux, du risque lié à la valeur résiduelle, des politiques fragmentées et des contraintes du réseau grâce à des règles prévisibles déterminera la rapidité avec laquelle l'Europe pourra changer d'échelle » – Constantin Gall, Responsable mondial Aéronautique, Défense et Mobilité, EY.

Les BEV poursuivent leur progression : en 2025, les ventes ont augmenté de 30 % en Europe et ont dépassé pour la première fois celles des voitures à essence dans l'UE. Alors que l'UE se prépare à négocier une nouvelle législation sur les véhicules d'entreprise, une orientation claire et des actions décisives sont essentielles. Eurelectric formule cinq recommandations pour libérer tout le potentiel de l'électrification des flottes.

Note aux rédacteurs :

Eurelectric représente l'industrie européenne de l'électricité. Représentant plus de 3 500 entreprises, nous promouvons le rôle de l'électricité dans le progrès de la société.

Contact:

Chiara CARMINUCCI

Conseillère presse

[email protected]

+32476871575

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778763/5833355/Eurelectric_Logo.jpg