EliTe Solar: реализуем нашу миссию и отстаиваем наши основные ценности

Автор: Арндт Лутц (Arndt Lutz), генеральный директор EliTe Solar

СИНГАПУР, 24 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EliTe Solar специализируется на развитии технологий, уделяя особое внимание качеству, устойчивости и значимым партнерским отношениям. Почти два десятилетия компания EliTe Solar лидирует в солнечной энергетике, адаптируясь к меняющимся требованиям рынка и устанавливая стандарты обслуживания клиентов и качества, о чем свидетельствуют независимые отзывы. Комплексная стратегия компании, от кремниевых монокристаллов и пластин до фотоэлементов и модулей, поддерживается глобальной цепочкой поставок. Эта вертикальная интеграция подчеркивает стремление компании EliTe Solar к совершенству.

20241120081639 20241121Linkedin_CEO_newsletter

Рост и действия компании EliTe Solar определяются ее основными принципами — честностью и прозрачностью. Поддерживая эти ценности, компания EliTe Solar постоянно выходит за рамки стандартных требований для своих клиентов. Открытый обмен информацией занимает центральное место в ее работе, укрепляя доверие и лояльность. Компания EliTe Solar обеспечивает информирование клиентов на каждом этапе — от производства до таможенного оформления и окончательной доставки.

Компания EliTe Solar предлагает широкий ассортимент изделий, соответствующих разным потребностям. Целью компании является оптимизация производительности модулей и достижение низкой полной приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) с целью обеспечения долгосрочной ценности для клиентов при одновременной минимизации затрат и воздействия на окружающую среду. Такой подход поддерживает энергетические цели партнеров компании и способствует более широкой миссии устойчивого развития.

Цепочка поставок компании EliTe Solar тщательно спроектирована в соответствии с высокими стандартами и требованиями рынка. Компания закупает все материалы за пределами Китая, чтобы обеспечить прослеживаемость материалов от сырья до конечного продукта. Благодаря производству кремниевых кристаллов и пластин во Вьетнаме, производству фотоэлементов и модулей в Индонезии и окончательному производству в Египте, а вскоре и в США, компания EliTe Solar обеспечивает нормативное соответствие и поддерживает целостность цепочки поставок.

Опыт компании EliTe Solar в области управления проектами выделяет ее среди конкурентов, особенно в сложных условиях. В настоящее время компания перевозит один миллион солнечных панелей на удаленный объект в штате Юта с помощью грузовых электромобилей компании Hight Mobility, тесно сотрудничая со своим клиентом и партнерами для обеспечения своевременной доставки и бесперебойной связи. Это свидетельствует о приверженности компании EliTe Solar надежности и прочным партнерским отношениям.

Компания EliTe Solar уделяет первостепенное внимание управлению наземными и морскими перевозками, своевременному таможенному оформлению и комплексной послепродажной поддержке для обеспечения надежности обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Приверженность компании устойчивому развитию выходит за рамки экологически чистых источников энергии. EliTe Solar активно взаимодействует с местными сообществами для поддержки позитивного социального влияния. Например, недавно компания предоставила университетам штата Юта стипендии на сумму 50 000 долларов США для поддержки будущих специалистов в области солнечной энергетики. Эта инвестиция в образование укрепляет будущее сектора и способствуют глобальной устойчивости.

В ближайшие месяцы компания EliTe Solar готовится к расширению в Египте и организации производства солнечных батарей в США, создавая рабочие места и укрепляя надежную цепочку поставок. Обладая опытом надежного обслуживания и самыми передовыми солнечными технологиями, компания гордится тем, что выполнила поставки солнечных модулей общей мощностью более 10 ГВт по всему миру и играет жизненно важную роль в переходе к устойчивой энергетике. По мере того как компания EliTe Solar продолжает расти, ее принципы качества, прозрачности и устойчивости будут оставаться руководством для каждого сотрудника, обеспечивая компании EliTe Solar положение лидера в мировой солнечной энергетике.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2564402/20241120081639.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2564403/20241121Linkedin_CEO_newsletter.jpg