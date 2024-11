EliTe Solar: realizujemy naszą misję i pozostajemy wierni fundamentalnym wartościom

Autor: Arndt Lutz, dyrektor generalny EliTe Solar

SINGAPUR, 22 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka EliTe Solar z zaangażowaniem rozwija technologię, kładąc nacisk na jakość, zrównoważony rozwój i owocną współpracę. Od prawie dwóch dekad EliTe Solar zajmuje czołową pozycję w branży fotowoltaicznej, dostosowując się do zmieniających się wymagań rynku i wyznaczając standardy obsługi klienta i jakości, o czym świadczą opinie stron trzecich. Kompleksowa strategia firmy obejmuje etapy produkcji od wlewek i płytek po ogniwa i moduły, przy wsparciu globalnego łańcucha dostaw. Ta pionowa integracja podkreśla dążenie EliTe Solar do doskonałości.

Fundamentalne zasady EliTe Solar, takie jak uczciwość i przejrzystość, napędzają rozwój i działania firmy. Przestrzegając tych wartości, EliTe Solar konsekwentnie wykracza poza oczekiwania swoich klientów. Otwarta komunikacja ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy, budując zaufanie i lojalność. EliTe Solar dba o to, aby klienci byli informowani na każdym etapie - od produkcji po odprawę celną i ostateczną dostawę.

EliTe Solar oferuje zróżnicowaną gamę produktów dostosowanych do różnych potrzeb. Celem firmy jest optymalizacja wydajności modułów i osiągnięcie niskiego uśrednionego kosztu energii elektrycznej (LCOE), zapewniając trwałą wartość dla klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i wpływu na środowisko. Takie podejście wspiera realizację celów energetycznych partnerów i przyczynia się do realizacji szerszej misji zrównoważonego rozwoju.

Łańcuch dostaw EliTe Solar jest skrupulatnie zaprojektowany z myślą o spełnianiu wysokich standardów i wymagań rynku. Firma pozyskuje wszystkie materiały poza Chinami, aby zapewnić identyfikowalność od surowca do produktu końcowego. Dzięki wytwarzaniu wlewek i płytek w Wietnamie, ogniw i modułów w Indonezji oraz produkcji w Egipcie i wkrótce w USA EliTe Solar utrzymuje zgodność z przepisami i integralność łańcucha dostaw.

Doświadczenie EliTe Solar w zarządzaniu projektami wyróżnia ją na tle konkurencji, zwłaszcza w trudnych warunkach. Obecnie firma transportuje milion paneli słonecznych do odległej lokalizacji w stanie Utah za pomocą ciężarówek zasilanych energią elektryczną firmy Hight Mobility, ściśle współpracując z klientem i partnerami, aby zapewnić terminowość dostawy i płynną komunikację. Świadczy to o dbałości EliTe Solar o niezawodność i solidne partnerstwa.

EliTe Solar priorytetowo traktuje zarządzanie w ramach transportu śródlądowego i morskiego, terminową odprawę celną i kompleksowe wsparcie posprzedażowe, aby zapewniać niezawodność i zadowolenie klientów.

Dążenie firmy do zrównoważonego rozwoju wykracza poza przyjazne dla środowiska opcje energetyczne. EliTe Solar aktywnie angażuje się we współpracę ze społecznościami, aby wspierać pozytywne oddziaływanie społeczne. Firma niedawno przeznaczyła 50 tys. dolarów na stypendia dla studentów uniwersytetów w Utah, aby wesprzeć przyszłych specjalistów z branży energetyki słonecznej. Ta inwestycja w edukację wzmacnia przyszłość sektora i przyczynia się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

W nadchodzących miesiącach EliTe Solar przygotuje się do poszerzenia zasięgu w Egipcie i uruchomienia produkcji ogniw fotowoltaicznych w USA, tworząc miejsca pracy i wspierając stabilność łańcucha dostaw. Dzięki niezawodnej obsłudze i najwyższej jakości technologii solarnej, firma jest dumna z tego, że dostarczyła ponad 10 GW modułów słonecznych na całym świecie, odgrywając istotną rolę w przejściu na zrównoważoną energię. W miarę dalszego rozwoju EliTe Solar zasady firmy dotyczące jakości, przejrzystości i zrównoważonego rozwoju będą kierować każdym z jej pracowników, zapewniając EliTe Solar pozycję lidera w globalnej branży solarnej.

