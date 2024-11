EliTe Solar: Verwirklichung unseres Auftrags und Festhalten an unseren Grundwerten

Geschrieben von Arndt Lutz, Geschäftsführer von EliTe Solar

SINGAPUR, 24. November 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar hat sich dem technologischen Fortschritt verschrieben und legt dabei großen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und sinnvolle Partnerschaften. Seit fast zwei Jahrzehnten ist EliTe Solar führend in der Solarbranche. Das Unternehmen passt sich an die sich ändernden Marktanforderungen an und setzt Maßstäbe in Sachen Kundenservice und Qualität, was auch durch Bewertungen Dritter belegt wird. Die umfassende Strategie des Unternehmens beginnt bei Ingots und Wafern und reicht bis zu Zellen und Modulen, unterstützt durch eine globale Lieferkette. Diese vertikale Integration unterstreicht das Engagement von EliTe Solar für Spitzenleistungen.

20241120081639 20241121Linkedin_CEO_newsletter

Die Grundprinzipien von EliTe Solar sind Ehrlichkeit und Transparenz – und diese bestimmen das Wachstum und das Handeln des Unternehmens. EliTe Solar verfolgt diese Werte ohne Kompromisse und übertrifft damit immer wieder die Erwartungen seiner Kunden. Offene Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit des Unternehmens und diese fördert Vertrauen und Loyalität. EliTe Solar stellt sicher, dass seine Kunden über jeden Schritt des Weges informiert – von der Produktion über die Zollabfertigung bis hin zur endgültigen Lieferung.

EliTe Solar bietet eine breite Palette von Produkten an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Leistung der Module zu optimieren und niedrige Stromgestehungskosten (LCOE) zu erreichen, um den Kunden einen dauerhaften Wert zu bieten und gleichzeitig die Kosten und die Umweltbelastung zu minimieren. Dieser Ansatz fördert die Energieziele ihrer Partner und trägt zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsmission bei.

Die Lieferkette von EliTe Solar ist sorgfältig auf die Erfüllung hoher Standards und Marktanforderungen ausgerichtet. Das Unternehmen bezieht alle Materialien außerhalb Chinas, um die Rückverfolgbarkeit vom Rohmaterial bis zum Endprodukt zu gewährleisten. Mit der Ingot- und Waferproduktion in Vietnam, der Zell- und Modulproduktion in Indonesien und der Fertigung in Ägypten und bald auch in den USA sorgt EliTe Solar für die Einhaltung der Vorschriften und die Integrität der Lieferkette.

EliTe Solar zeichnet sich durch seine Kompetenz im Projektmanagement aus, insbesondere in schwierigen Umgebungen. Derzeit transportiert das Unternehmen eine Million Solarmodule zu einem abgelegenen Standort in Utah mit EV-Trucks von Hight Mobility und arbeitet dabei eng mit dem Kunden und seinen Partnern zusammen, um eine pünktliche Lieferung und reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Dies zeigt das Engagement von EliTe Solar für Zuverlässigkeit und starke Partnerschaften.

EliTe Solar legt großen Wert auf das Management von Inlands- und Seetransporten, rechtzeitige Zollabfertigung und umfassende Unterstützung nach dem Verkauf, um Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit geht über umweltfreundliche Energieoptionen hinaus. EliTe Solar engagiert sich aktiv in den Gemeinden, um positive soziale Auswirkungen zu fördern. So vergab das Unternehmen kürzlich Stipendien in Höhe von 50.000 Dollar an Universitäten in Utah, um zukünftige Fachkräfte der Solarbranche zu unterstützen. Diese Investition in die Bildung stärkt die Zukunft des Sektors und trägt zur globalen Nachhaltigkeit bei.

In den kommenden Monaten wird EliTe Solar in Ägypten expandieren und eine Solarzellenproduktion in den USA aufbauen, wodurch Arbeitsplätze geschaffen und eine solide Lieferkette gestärkt werden. Das Unternehmen blickt auf eine Erfolgsgeschichte mit zuverlässigem Service und erstklassiger Solartechnologie zurück und ist stolz darauf, weltweit mehr als 10 GW an Solarmodulen geliefert zu haben, wodurch es eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf nachhaltige Energie spielt. EliTe Solar wächst weiter, und die Grundsätze des Unternehmens – Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit – werden jedes Mitglied leiten und EliTe Solar als führendes Unternehmen in der globalen Solarindustrie positionieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2564402/20241120081639.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2564403/20241121Linkedin_CEO_newsletter.jpg