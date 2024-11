EliTe Solar: réaliser notre mission et défendre nos valeurs fondamentales

Écrit par Arndt Lutz, PDG de EliTe Solar

SINGAPOUR, 24 novembre 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar se consacre à l'avancement de la technologie, en mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et les partenariats significatifs. Depuis près de vingt ans, EliTe Solar se trouve à la tête de l'industrie solaire, en s'adaptant à l'évolution des demandes du marché et en imposant des normes en matière de service à la clientèle et de qualité, comme en témoignent les avis de tiers. La stratégie globale de l'entreprise va des lingots et des plaquettes jusqu'aux cellules et modules, en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette intégration verticale souligne l'engagement d'EliTe Solar en faveur de l'excellence.

Les principes fondamentaux d'honnêteté et de transparence d'EliTe Solar guident la croissance et les actions de l'entreprise. En respectant ces valeurs, EliTe Solar va toujours plus loin pour ses clients. La communication ouverte est au cœur de son travail et favorise la confiance et la loyauté. EliTe Solar veille à ce que ses clients soient informés à chaque étape du processus, de la production au dédouanement et à la livraison finale.

EliTe Solar propose une gamme variée de produits adaptés à des besoins divers. L'objectif de l'entreprise est d'optimiser les performances des modules et d'atteindre un faible coût actualisé de l'électricité (LCOE), afin d'offrir une valeur durable aux clients, tout en minimisant les coûts et l'impact sur l'environnement. Cette approche soutient les objectifs énergétiques de ses partenaires et contribue à une mission plus large en matière de développement durable.

La chaîne d'approvisionnement d'EliTe Solar est méticuleusement conçue pour répondre aux normes élevées et aux exigences du marché. L'entreprise s'approvisionne en dehors de la Chine pour garantir la traçabilité des matières premières jusqu'au produit final. Par la production de lingots et de plaquettes au Viêt Nam, la production de cellules et de modules en Indonésie et la fabrication en Égypte et bientôt aux États-Unis, EliTe Solar maintient la conformité et soutient l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement.

L'expertise d'EliTe Solar en matière de gestion de projets lui permet de se démarquer, en particulier dans les environnements difficiles. À présent, l'entreprise transporte un million de panneaux solaires vers un site éloigné, situé dans l'Utah, grâce au transport par camions électriques (EV) de High Mobility. Elle travaille en étroite collaboration avec son client et ses partenaires pour garantir une livraison dans les délais fixés et une communication fluide. Cela démontre l'engagement d'EliTe Solar en faveur de la fiabilité et de partenariats solides.

EliTe Solar accorde la priorité à la gestion du transport terrestre et maritime, au dédouanement en temps opportun et à l'assistance après-vente complète, afin de garantir la fiabilité et la satisfaction des clients.

L'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable va au-delà des options énergétiques respectueuses de l'environnement. EliTe Solar s'engage activement auprès des communautés pour favoriser un impact social positif. Par exemple, l'entreprise a récemment accordé 50 000 dollars en bourses aux universités de l'Utah pour soutenir les futurs professionnels de l'industrie solaire. Cet investissement dans l'éducation renforce l'avenir du secteur et contribue à la durabilité mondiale.

Dans les mois à venir, EliTe Solar se prépare à se développer en Égypte et à mettre en place une production de cellules solaires aux États-Unis, en créant ainsi des emplois et en renforçant une chaîne d'approvisionnement fiable. Forte d'un service fiable et d'une technologie solaire de premier plan, l'entreprise est fière d'avoir fourni plus de 10 GW de modules solaires dans le monde entier, jouant ainsi un rôle essentiel dans le passage à l'énergie durable. Alors qu'EliTe Solar poursuit sa croissance, les principes de qualité, de transparence et de durabilité de l'entreprise guideront chaque membre, en positionnant EliTe Solar parmi les leaders de l'industrie solaire mondiale.

