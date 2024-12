EliTe Solar inaugure la construction d'un centre de production solaire de 5 GW en Égypte afin de contribuer à la réalisation des objectifs régionaux en matière d'énergie

SUEZ, Égypte, 20 décembre , 2024 /PRNewswire/ -- Le 16 décembre 2024, EliTe Solar, l'un des principaux fabricants de panneaux solaires photovoltaïques dont le siège se trouve à Singapour, a organisé une cérémonie de pose de la première pierre pour son nouveau projet dans la zone de coopération économique et commerciale TEDA Suez en Égypte, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion stratégique mondiale de l'entreprise. L'installation a une capacité prévue de 5GW et s'étend sur une superficie de 78 000 mètres carrés. Le projet devrait entrer en production en septembre 2025, avec des lignes de production de cellules solaires de 2 GW et de modules solaires de 3 GW.

Lors de la cérémonie, des invités de marque, dont M. Waleid Gamal Eldien, président de la zone économique du canal de Suez, République arabe d'Égypte, M. Ouyang Xiaoming, premier secrétaire de l'ambassade de Chine en Égypte, M. Li Daixin, président de China-Africa TEDA Investment Co. Ltd. et M. Liu Jingqi, président d'EliTe Solar, se sont réunis pour échanger des idées et discuter des perspectives de développement du projet.

"Le lancement de ce projet représente une étape importante dans le développement de l'industrie solaire égyptienne", a déclaré M. Waleid Gamal Eldien, président de l'Autorité de la zone économique spéciale d'Égypte. "En introduisant des technologies avancées de fabrication de produits solaires et en optimisant les chaînes d'approvisionnement locales, cette initiative relèvera les normes générales de fabrication de l'Égypte. La technologie solaire avancée d'EliTe Solar et son expertise en matière de gestion renforceront notre position mondiale dans le secteur de l'énergie solaire."

Ce projet apporte à l'Égypte des technologies avancées de production d'énergie, stimulant la chaîne d'approvisionnement de l'industrie solaire locale et renforçant les capacités d'exportation et l'influence mondiale de l'Égypte sur le marché de l'énergie solaire. Il donne un nouvel élan à l'économie locale et joue un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de l'Égypte en matière d'énergies renouvelables pour 2030, à savoir la transformation de 42 % de l'énergie en énergie propre.

"Ce projet renforce non seulement l'industrie solaire égyptienne, mais positionne également le pays comme un centre de production solaire clé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Il renforce les capacités de la chaîne d'approvisionnement tout en apportant un soutien crucial à la croissance mondiale des énergies renouvelables", a déclaré Li Daixin, président de China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

Compte tenu des récentes pénuries d'électricité et des coupures de courant survenues dans toute l'Égypte cette année, qui mettent en évidence la forte demande future d'électricité, il est urgent de mettre en place une architecture énergétique diversifiée pour garantir l'indépendance énergétique. Ce projet répond parfaitement à ces besoins en apportant des solutions durables grâce aux énergies renouvelables. Une fois achevé, le projet produira 500 millions de kWh par an, permettra d'économiser environ 307 millions de tonnes de charbon standard et compensera les émissions de carbone équivalentes à la plantation de 84 millions d'arbres.

Liu Jingqi, président d'EliTe Solar, a déclaré : "Le lancement du projet égyptien démontre non seulement notre expertise en matière d'innovation technologique et d'intégration industrielle, mais souligne également la mission d'EliTe Solar, qui est de mener le développement mondial des énergies renouvelables. Avec nos partenaires, nous construisons un avenir plus vert et posons de nouveaux jalons pour la transition énergétique mondiale".

Depuis sa création, EliTe Solar a établi plusieurs centres de production dans des pays tels que le Viêt Nam, l'Indonésie et l'Égypte, consolidant ainsi sa présence industrielle internationale. À l'avenir, EliTe Solar continuera à stimuler la transformation de l'énergie grâce à des exportations de technologies de haute qualité, contribuant ainsi au développement durable à l'échelle mondiale.

À propos d'EliTe Solar

Fondée en 2005, EliTe Solar s'est engagée à devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes photovoltaïques en améliorant le service à la clientèle, en favorisant la réussite des clients et en stimulant la rentabilité. EliTe Solar a fait ses preuves en livrant plus de 10 GW de modules solaires à l'échelle mondiale. Nous fournissons des solutions solaires intelligentes aux services publics, aux clients commerciaux et industriels, ainsi qu'aux clients résidentiels dans le monde entier. Notre approche est centrée sur l'optimisation du coût moyen de l'énergie (LCOE) afin de maximiser la valeur tout en minimisant les risques, ce qui permet à nos clients d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Grâce à la forte présence de sa marque et à ses capacités de production à grande échelle, EliTe Solar a mis en place un modèle commercial entièrement intégré - des plaquettes de silicium aux modules en passant par les cellules - qui favorise l'intégration verticale dans l'industrie photovoltaïque. Pour en savoir plus sur nos offres, consultez le site www.elite-solar.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585975/1___group_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585976/2___leader_closeup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585977/3___guest_seats.jpg