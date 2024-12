EliTe Solar začína v Egypte budovať 5GW solárne výrobné centrum na podporu regionálnych energetických cieľov

SUEZ, Egypt, 20. december 2024 /PRNewswire/ -- Dňa 16. decembra 2024 usporiadala spoločnosť EliTe Solar, popredný výrobca solárnych fotovoltických zariadení so sídlom v Singapure, slávnostné otvorenie svojho nového projektu v Egyptskej zóne hospodárskej a obchodnej spolupráce TEDA Suez, ktorý je významným míľnikom v globálnej strategickej expanzii spoločnosti. Zariadenie má plánovanú kapacitu 5 GW na ploche 78 000 metrov štvorcových. Projekt by sa mal spustiť v septembri 2025 s výrobnými linkami na 2GW solárne články a 3GW solárne moduly.

Na ceremónii sa zúčastnili vzácni hostia, ako napríklad pán Waleida Gamala Eldiena, predsedu ekonomickej zóny Suezského prieplavu, Egyptská arabská republika; pán Ouyang Xiaoming, prvý tajomník čínskeho veľvyslanectva v Egypte; pán Li Daixin, predseda China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.; a pán Liu Jingqi, prezident spoločnosti EliTe Solar, sa stretli, aby si vymenili poznatky a prediskutovali budúce vyhliadky na rozvoj projektu.

„Spustenie tohto projektu predstavuje významný míľnik vo vývoji egyptského solárneho priemyslu," uviedol pán Waleid Gamal Eldien, predseda egyptského úradu pre špeciálnu ekonomickú zónu. „Zavedením pokročilých solárnych výrobných technológií a optimalizáciou miestnych dodávateľských reťazcov táto iniciatíva zvýši celkové egyptské výrobné štandardy. Pokročilá solárna technológia a manažérske znalosti EliTe Solar ďalej upevnia naše globálne postavenie v odvetví solárnej energie."

Tento projekt prináša do Egypta pokročilé technológie výroby energie, poháňa miestny dodávateľský reťazec solárneho priemyslu a posilňuje exportné možnosti Egypta a jeho globálny vplyv na solárnom trhu. Zároveň prináša do miestnej ekonomiky novú dynamiku a pôsobí ako kľúčová hnacia sila pri podpore egyptského cieľa obnoviteľnej energie do roku 2030, ktorým je dosiahnutie 42 % transformácie na čistú energiu.

„Tento projekt nielenže podporuje egyptský solárny priemysel, ale tiež stavia krajinu do pozície kľúčového centra výroby solárnej energie na Blízkom východe a v severnej Afrike (región MENA). Zlepšuje možnosti dodávateľského reťazca a zároveň poskytuje kľúčovú podporu pre globálny rast obnoviteľnej energie," povedal Li Daixin, predseda China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

Vzhľadom na nedávne výpadky elektriny a prúdu, ktoré sa tento rok vyskytli v Egypte a poukazujú na vysoké požiadavky na elektrickú energiu v budúcnosti, je naliehavo potrebné diverzifikovať energetickú architektúru na zaistenie energetickej nezávislosti. Tento projekt dokonale rieši tieto potreby poskytovaním trvalo udržateľných riešení prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie. Po dokončení bude projekt generovať 500 miliónov kWh ročne, ušetrí približne 307 miliónov ton štandardného uhlia a kompenzuje uhlíkové emisie v ekvivalente vysadenia 84 miliónov stromov.

Liu Jingqi, prezident EliTe Solar, uviedol: „Spustenie egyptského projektu nielenže demonštruje našu odbornosť v oblasti technologických inovácií a priemyselnej integrácie, ale tiež podčiarkuje poslanie EliTe Solar stáť na čele globálneho rozvoja obnoviteľnej energie. Spolu s našimi partnermi budujeme zelenšiu budúcnosť a nastavujeme nové kritériá globálnej energetickej transformácie."

Spoločnosť EliTe Solar od svojho vzniku založila niekoľko výrobných centier v rôznych krajinách vrátane Vietnamu, Indonézie a Egypta, čím upevnila svoju medzinárodnú priemyselnú pôsobnosť. EliTe Solar bude naďalej podporovať energetickú transformáciu prostredníctvom exportu vysokokvalitných technológií, čím ďalej prispeje ku globálnemu trvalo udržateľnému rozvoju.

O spoločnosti EliTe Solar

Spoločnosť EliTe Solar, založená v roku 2005, je odhodlaná stať sa popredným globálnym dodávateľom fotovoltických systémov prostredníctvom zlepšovania služieb zákazníkom, zvyšovania úspechu zákazníkov a zvyšovania ziskovosti. EliTe Solar má preukázateľné skúsenosti s dodaním viac ako 10 GW solárnych modulov po celom svete. Globálne poskytujeme inteligentné solárne riešenia pre verejné služby, komerčných a priemyselných klientov a rezidenčných zákazníkov. Náš prístup sa sústreďuje na optimalizáciu vyrovnaných energetických nákladov (LCOE), aby sme maximalizovali hodnotu a zároveň minimalizovali riziko a umožnili našim zákazníkom získať na globálnom trhu konkurenčnú výhodu. Vďaka silnej prezentácii značky a rozsiahlym výrobným kapacitám spoločnosť EliTe Solar vybudovala plne integrovaný obchodný model – od kremíkových doštičiek a článkov až po moduly, čím poháňa vertikálnu integráciu vo fotovoltickom priemysle. Viac informácií o našej ponuke nájdete na stránke www.elite-solar.com.

