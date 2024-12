EliTe Solar kładzie kamień węgielny pod centrum wytwarzania energii fotowoltaicznej o mocy 5 GW w Egipcie, aby przyspieszyć realizację regionalnych celów energetycznych

SUEZ, Egipt, 23 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 16 grudnia 2024 r. EliTe Solar, czołowy producent fotowoltaiki z siedzibą w Singapurze, zorganizował uroczystość położenia kamienia węgielnego pod nową inwestycję w egipskiej Strefie Współpracy Gospodarczej i Handlu TEDA Suez, co stanowi ważny kamień milowy w globalnej ekspansji strategicznej spółki. Obiekt ma zaplanowaną moc 5 GW i zajmie powierzchnię 78000 metrów kwadratowych. Produkcja w ramach inwestycji ma rozpocząć się we wrześniu 2025 roku, obejmując ogniwa słoneczne o mocy 2 GW i linie produkcyjne modułów słonecznych o mocy 3 GW.

Na ceremonii zebrali się wyjątkowi goście, aby omówić perspektywy rozwoju inwestycji, m.in. Waleid Gamal Eldien, przewodniczący Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego (Arabska Republika Egiptu); Ouyang Xiaoming, pierwszy sekretarz ambasady Chin w Egipcie; pan Li Daixin, prezes China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.; i pan Liu Jingqi, prezes EliTe Solar.

„Rozpoczęcie tej inwestycji stanowi ważny kamień milowy w rozwoju egipskiego przemysłu fotowoltaicznego – powiedział Waleid Gamal Eldien, przewodniczący Zarządu Egipskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologii produkcji energii słonecznej i optymalizacji lokalnych łańcuchów dostaw inicjatywa ta podniesie ogólne standardy produkcji w Egipcie. Zaawansowana technologia solarna EliTe Solar i doświadczenie menedżerskie jeszcze bardziej wzmocnią naszą globalną pozycję w branży energii słonecznej".

Inwestycja wprowadza zaawansowane technologie wytwarzania energii do Egiptu, napędzając lokalny łańcuch dostaw przemysłu fotowoltaicznego i zwiększając możliwości eksportowe Egiptu i globalny wpływ na rynek energii słonecznej. Zapewnia on nowy impuls lokalnej gospodarce i działa jako kluczowy czynnik wspierający cel Egiptu w zakresie energii odnawialnej na 2030 r., jakim jest osiągnięcie 42% udziału czystej energii.

„Inwestycja nie tylko wzmacnia egipski przemysł fotowoltaiczny, ale także pozycjonuje ten kraj jako kluczowe centrum produkcji energii słonecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA). Zwiększa możliwości łańcucha dostaw, zapewniając jednocześnie kluczowe wsparcie dla globalnego wzrostu energii odnawialnej" – powiedział Li Daixin, prezes China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

Ze względu na niedobory energii i przerwy w dostawach prądu w Egipcie, jakie miały miejsce w tym roku, które zwracają uwagę na wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, istnieje pilna potrzeba stworzenia zróżnicowanej architektury energetycznej, aby zapewnić niezależność energetyczną. Inwestycja doskonale zaspokaja te potrzeby, dostarczając zrównoważone rozwiązania za pomocą odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu inwestycji będzie ona generować 500 mln kWh rocznie, zaoszczędzi około 307 mln ton standardowego węgla i zrównoważy emisję dwutlenku węgla w ilości odpowiadającej zasadzeniu 84 mln drzew.

Liu Jingqi, prezes EliTe Solar, powiedział: „Uruchomienie inwestycji w Egipcie nie tylko świadczy o naszej wiedzy w zakresie innowacji technologicznych i integracji branży, ale także podkreśla misję EliTe Solar, która jest liderem globalnego rozwoju energii odnawialnej. Wspólnie z naszymi partnerami budujemy bardziej ekologiczną przyszłość i wyznaczamy nowe standardy dla globalnej transformacji energetycznej".

Od momentu powstania spółka EliTe Solar utworzyła kilka centrów produkcyjnych m.in. w Wietnamie, Indonezji i Egipcie, wzmacniając tym samym swoją międzynarodową obecność w sektorze. W dalszej perspektywie EliTe Solar będzie nadal napędzał transformację energetyczną poprzez eksport wysokiej jakości technologii, przyczyniając się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

EliTe Solar

Założona w 2005 roku spółka EliTe Solar dąży do tego, aby stać się czołowym globalnym dostawcą systemów fotowoltaicznych poprzez poprawę obsługi klienta, stwarzanie klientom warunków do odnoszenia sukcesów i zwiększenie rentowności. EliTe Solar ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu ponad 10 GW modułów słonecznych na całym świecie. Dostarcza inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, klientów komercyjnych i przemysłowych oraz klientów z sektora mieszkaniowego na całym świecie. Podejście EliTe Solar koncentruje się na optymalizacji Levelized Cost of Energy (LCOE), aby zmaksymalizować wartość przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka, umożliwiając klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. Dzięki silnej obecności marki i dużym możliwościom produkcyjnym EliTe Solar zbudowało w pełni zintegrowany model biznesowy – od płytek krzemowych i ogniw po moduły, przyczyniając się do pionowej integracji w branży fotowoltaicznej. Dowiedz się więcej o ofercie na stronie www.elite-solar.com.

