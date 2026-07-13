Eliud Kipchoge'nin Katkılarıyla Geliştirilen HUAWEI WATCH GT Runner 2 Brezilya'da Koşucularla Buluşuyor

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan sporcu, geliştirilmesine katkıda bulunduğu akıllı saatle Brezilya'da koşuyor

BRASILIA, Brezilya, 13 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- On yıllardır, elit düzeydeki yarışlar son derece hassas konum belirleme ve profesyonel tam maraton modlarına dayanıyordu — bu avantajlar yalnızca profesyonel takımlara özgüydü. Koşucular, doğru tempo takibi ve tüm yarış boyunca istikrarlı bir izleme sağlayabilmek için eskiden gelişmiş profesyonel ekipmanlara ve özel antrenör desteğine güvenmek zorundaydı; güvenilir, laboratuvar düzeyinde konum ve dayanıklılık verilerine gerçekten de yalnızca elit sporcular erişebiliyordu. HUAWEI WATCH GT Runner 2 ile Huawei, her parkura profesyonel düzeyde GPS doğruluğu ve tam maratona özel modlar getirmiştir: gerçek yarışlarda istikrarlı ve yüksek hassasiyetli konum belirleme, 42,195 km boyunca güvenilir tam süreç izleme; gerçek yarış deneyimleriyle geliştirilmiş ve tüm zamanların en büyük maraton koşucusu tarafından onaylanmıştır.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Maraton efsanesi ve iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Eliud Kipchoge, bu akıllı saatin küresel elçisi olarak görev yapıyor ve dsm-firmenich'in yüksek performans ekibiyle birlikte ürünün geliştirilmesinde doğrudan rol oynadı. Kenyalı atlet, dünyanın dört bir yanında daha aktif bir yaşam tarzına ilham vermek amacıyla, yedi kıtanın her birinde birer maraton koşmayı hedefleyen iki yıllık bir yolculuk olan Eliud's Running World projesine başladı.

Maraton efsanesi ve iki kez Olimpiyat şampiyonu Eliud Kipchoge, HUAWEI WATCH GT Runner 2'nin küresel marka elçisi olarak görev yapıyor. Kipchoge, dsm-firmenich'in yüksek performans ekibiyle birlikte çalışarak ürünün geliştirme sürecine doğrudan katkı sağladı. Kenyalı atlet ayrıca, dünyanın dört bir yanında daha aktif bir yaşam tarzına ilham vermeyi amaçlayan ve yedi kıtanın her birinde bir maraton koşmayı hedeflediği iki yıllık "Eliud's Running World" projesini hayata geçirdi.

Bu yolculuğun ikinci durağı, Kipchoge'yi kendisi için özel bir anlam taşıyan Brezilya'ya götürüyor. Efsanevi atlet, 12 Temmuz'da NB42K Porto Alegre etkinliği kapsamında Porto Alegre'de koştu. Kipchoge, ilk Olimpiyat altın madalyasını 2016 Rio Olimpiyatları'nda Brezilya'da kazanmıştı. Bu nedenle ülkeye dönüşü, kariyerinde ayrı bir anlam taşıyor. "Her kıtanın kendine özgü bir ruhu var. Bu yolculuğu Güney Amerika ile paylaşmak ve insanlara hiçbir insanın sınırlarının önceden belirlenmediğine inanmaları için ilham vermek istiyorum" diyen Kipchoge, projenin amacını bu sözlerle özetledi.

Kipchoge'nin Porto Alegre'de kullandığı teknoloji, bugün tüm koşucuların erişebileceği bir deneyim sunuyor. HUAWEI WATCH GT Runner 2, spor bilimini her seviyeden koşucu için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla geliştirildi.

Akıllı saatin öne çıkan özelliklerinden biri olan Akıllı Maraton Modu, World Athletics onaylı farklı yarış formatlarını destekliyor ve kullanıcılarına hazırlık, yarış ve toparlanma süreçlerinde kapsamlı rehberlik sunuyor.

Cihazda yer alan sanal tempo belirleyici özelliği, tempo değişimlerini gerçek zamanlı analiz ederek koşuculara hedeflerine ulaşabilmeleri için gereken tempoyu kilometre kilometre gösteriyor. Ekrandaki avatar desteğiyle sunulan bu özellik, geçmişte genellikle profesyonel sporcuların yararlanabildiği bir deneyimi herkes için erişilebilir hale getiriyor. Kipchoge için bu teknoloji, Porto Alegre'nin hızlı ve düz parkurunda yarış stratejisini en ince ayrıntısına kadar planlamasına yardımcı olurken; amatör koşucular için ise ne zaman hızlanmaları, ne zaman mevcut tempolarını korumaları gerektiğini daha bilinçli şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Porto Alegre Maratonu'nda HUAWEI WATCH GT Runner 2 kullanan Eliud Kipchoge, üst düzey atletik performans ile teknolojik inovasyonun nasıl bir araya gelebileceğini gösterdi. Dünyanın en başarılı maraton koşucularından birinin deneyimlerinden yararlanılarak geliştirilen cihaz, bugün dünyanın dört bir yanındaki koşucuların kullanımına sunuluyor. HUAWEI WATCH GT Runner 2'nin sunduğu doğruluk ve gelişmiş koşu özellikleri yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek yarış koşullarında da test edilerek doğrulandı. Üstelik bu performans, spor tarihinin en büyük maratoncularından biri olan Eliud Kipchoge tarafından bizzat deneyimlendi.