Z laboratorium na trasę biegu: jak nauka o treningu trafia do Brazylii za sprawą HUAWEI WATCH GT Runner 2

Dwukrotny mistrz olimpijski biegnie w Brazylii z inteligentnym zegarkiem, który współtworzył

BRASILIA (Brazylia), 13 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Przez dziesięciolecia biegi wyczynowe opierały się na precyzyjnym pozycjonowaniu i trybach profesjonalnych maratonów - rozwiązaniach dostępnych wyłącznie dla zawodowych ekip. Aby dokładnie kontrolować tempo biegu i monitorować przebieg całego biegu, biegacze byli uzależnieni od zaawansowanego specjalistycznego sprzętu i wsparcia trenerów. Dane dotyczące lokalizacji i wydolności o jakości porównywalnej z pomiarami laboratoryjnymi pozostawały domeną wyłącznie sportowców wyczynowych. Dzięki HUAWEI WATCH GT Runner 2 Huawei udostępnia profesjonalną precyzję systemu GPS oraz dedykowane tryby pełnego maratonu wszystkim biegaczom - oferując stabilne i bardzo dokładne pozycjonowanie podczas rzeczywistych zawodów oraz niezawodne monitorowanie całego biegu na dystansie 42,195 km. Rozwiązania te zostały dopracowane w warunkach rzeczywistych startów i zyskały uznanie najwybitniejszego maratończyka w historii.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Eliud Kipchoge, legenda maratonu i dwukrotny mistrz olimpijski, jest globalnym ambasadorem smartwatcha i bezpośrednio uczestniczył w jego opracowaniu, współpracując z zespołem ekspertów ds. wysokiej wydajności firmy dsm-firmenich. Kenijski biegacz realizuje projekt „Eliud's Running World (świat biegów Eliuda)" - dwuletnią inicjatywę, w ramach której zamierza przebiec maraton na każdym z siedmiu kontynentów, aby inspirować ludzi na całym świecie do prowadzenia bardziej aktywnego stylu życia.

Drugim przystankiem tej wyjątkowej podróży jest miejsce szczególne - Porto Alegre, gdzie 12 lipca odbył się maraton NB42K Porto Alegre. To właśnie w Brazylii Kipchoge zdobył pierwsze olimpijskie złoto podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 r., dlatego jego powrót ma wyjątkowy wymiar symboliczny. „Każdy kontynent ma własnego ducha, a ja chcę dzielić tę przygodę z Ameryką Południową, inspirując ludzi do wiary w to, że dla człowieka nie ma rzeczy niemożliwych" - powiedział sportowiec.

Kipchoge sprawdzi podczas biegu w Porto Alegre rozwiązania, które są dziś dostępne dla każdego biegacza. HUAWEI WATCH GT Runner 2 został zaprojektowany po to, aby upowszechnić osiągnięcia nauki zastosowane w sporcie wśród biegaczy na każdym poziomie zaawansowania.

Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji smartwatcha jest Inteligentny tryb maratonu, który obsługuje szeroką gamę biegów posiadających oznaczenie World Athletics Label i wspiera zawodników na każdym etapie - od przygotowań przez dzień zawodów aż po regenerację.

Urządzenie wyposażono między innymi w funkcję wirtualnego miernika tempa, która w czasie rzeczywistym oblicza odchylenia od założonego tempa i wyświetla na ekranie wirtualnego awatara pokazującego, jakie tempo należy utrzymywać na każdym kolejnym kilometrze, aby osiągnąć wyznaczony cel. Dotychczas tego rodzaju wsparcie podczas wyczynowych maratonów było dostępne głównie dla zawodowych sportowców. Dzięki GT Runner 2 korzystać z niego mogą wszyscy biegacze. Dla Kipchoge będzie to narzędzie umożliwiające precyzyjne dopracowanie strategii startu na szybkiej i płaskiej trasie w Porto Alegre. Dla biegaczy amatorów oznacza natomiast możliwość dokładnego określenia momentu, w którym warto przyspieszyć lub utrzymać tempo.

Eliud Kipchoge wystartował w maratonie w Porto Alegre z zegarkiem HUAWEI WATCH GT Runner 2, symbolicznie łącząc wyczynowy poziom sportowej rywalizacji z innowacjami technologicznymi. Dzięki temu biegacze na całym świecie otrzymują urządzenie opracowane z wykorzystaniem doświadczeń jednego z najwybitniejszych zawodników w historii tej dyscypliny. Co równie istotne, sam Kipchoge potwierdził jego możliwości podczas biegu - dokładność pomiarów i zaawansowane funkcje zegarka zostały zweryfikowane nie tylko w warunkach laboratoryjnych, lecz także w rzeczywistych zawodach przez prawdziwą legendę maratonu.