Z laboratória na cestu: ako sa s hodinkami HUAWEI WATCH GT Runner 2 dostáva veda o tréningu do Brazílie
News provided byHUAWEI
Jul 13, 2026, 08:00 ET
Dvojnásobný olympijský víťaz beží v Brazílii s inteligentnými hodinkami, ktoré pomohol vytvoriť
BRASILIA, Brazília, 13. júla 2026 /PRNewswire/ -- Po celé desaťročia sa elitné preteky spoliehali na vysoko presné určovanie polohy a profesionálne režimy pre celý maratón – výhody, ktoré boli prísne vyhradené pre profesionálne tímy. Na dosiahnutie presného sledovania tempa a stabilného monitorovania počas celého preteku sa bežci kedysi spoliehali na sofistikované profesionálne vybavenie a špecializovanú trénerskú podporu. Spoľahlivé údaje o polohovaní a vytrvalosti na laboratórnej úrovni boli skutočne dostupné len elitným športovcom. S hodinkami HUAWEI WATCH GT Runner 2 spoločnosť Huawei priniesla profesionálnu presnosť GPS a špecializované režimy pre celý maratón na každú trať: stabilné, vysoko presné polohovanie v reálnych pretekoch, spoľahlivé monitorovanie celého procesu v priebehu 42,195 km, zdokonalené prostredníctvom údajov z reálnych pretekov a schválené najväčším maratóncom všetkých čias.
Eliud Kipchoge, legenda maratónu a dvojnásobný olympijský víťaz, pôsobí ako globálny ambasádor inteligentných hodiniek a zohral priamu úlohu v ich vývoji spolu s vysokovýkonným tímom v spoločnosti dsm-firmenich. Kenský atlét sa vydal na dvojročnú cestu Eliud's Running World, ktorej cieľom je zabehnúť maratón na každom zo siedmich kontinentov, aby inšpiroval k aktívnejšiemu životnému štýlu po celom svete.
Druhá zastávka na turné ho privedie späť na špeciálne miesto: Porto Alegre, 12. júla počas maratónu NB42K Porto Alegre. Práve na brazílskej pôde získal Kipchoge svoju prvú zlatú olympijskú medailu na letných olympijských hrách v roku 2016, vďaka čomu je tento návrat obzvlášť symbolický. „Každý kontinent má svojho vlastného ducha a ja chcem zdieľať túto cestu s Južnou Amerikou a zároveň inšpirovať ľudí k presvedčeniu, že človek nemá žiadne limity," povedal športovec.
Kipchoge otestuje v Porto Alegre presne to, čo si dnes môže kúpiť každý bežec. Hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 sú navrhnuté tak, aby sprístupnili športovú vedu bežcom všetkých úrovní.
Jednou z najinovatívnejších funkcií inteligentných hodiniek je ich inteligentný maratónsky režim, ktorý podporuje sledovanie širokej škály pretekov s označením World Athletics a sprevádza športovcov prípravou, dňom pretekov aj regeneráciou.
Zariadenie napríklad obsahuje virtuálny tempomat, ktorý v reálnom čase vypočítava odchýlky tempa a na obrazovke zobrazuje avatara, ktorý bežcom ukazuje presné tempo potrebné na dosiahnutie cieľov kilometer po kilometri. V elitných maratónoch bola táto úroveň podpory zvyčajne vyhradená pre profesionálnych športovcov. S hodinkami GT Runner 2 je teraz dostupná pre každého. Pre Kipchogeho to bude nástroj, ako doladiť jeho pretekárskej stratégie na rýchlej a rovinatej trati v Porto Alegre. Pre rekreačných bežcov to znamená presne vedieť, kedy zatlačiť viac a udržať si tempo.
Eliud Kipchoge mal na sebe hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 počas maratónu v Porto Alegre, ktoré symbolizovali spojenie elitného atletického výkonu a technologických inovácií. Vďaka tomu sa k bežcom na celom svete dostalo zariadenie vyvinuté na základe poznatkov jedného z najväčších športovcov v histórii tohto športu. Dôležité je, že výkon hodiniek overil vlastným tempom: ich presné údaje a komplexné funkcie nie sú testované len v laboratóriu – sú overené v reálnom svete, osobne testované legendou.
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