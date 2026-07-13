Van het laboratorium naar de weg: Hoe Training Science arriveert in Brazilië met de HUAWEI WATCH GT Runner 2

Tweevoudig olympisch kampioen loopt in Brazilië met de smartwatch die hij heeft helpen maken

BRASILIA, Brazilië, 13 juli 2026 /PRNewswire/ -- Tientallen jaren lang waren elite-races gebaseerd op zeer nauwkeurige positionering en professionele full-marathon-modi, voordelen die strikt voorbehouden zijn aan professionele teams. Om nauwkeurige temporegistratie en stabiele volledige race-monitoring te verwezenlijken, waren hardlopers ooit afhankelijk van geavanceerde professionele uitrusting en toegewijde coachingondersteuning; betrouwbare, technische positionerings- en uithoudingsvermogensgegevens waren echt alleen toegankelijk voor elite-atleten. Met de HUAWEI WATCH GT Runner 2 heeft Huawei GPS-nauwkeurigheid van professionele kwaliteit en toegewijde full-marathon-modi naar elke baan gebracht: stabiele, zeer nauwkeurige positionering in echte races, betrouwbare full-process monitoring gedurende 42,195 km, verfijnd door real-world racing en onderschreven door de grootste marathonloper aller tijden.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Eliud Kipchoge, een marathonlegende en tweevoudig Olympisch kampioen, fungeert als wereldwijde ambassadeur van de smartwatch en speelde een directe rol in de ontwikkeling ervan samen met het high-performance team van dsm-firmenich. De Keniaanse atleet begon aan Eliud's Running World, een reis van twee jaar om een marathon te lopen op elk van de zeven continenten, met als doel meer actieve levensstijlen over de hele wereld te inspireren.

De tweede stop van de tour brengt hem terug naar een speciale plek: Porto Alegre, op 12 juli, tijdens de NB42K Porto Alegre. Het was op Braziliaanse bodem dat Kipchoge zijn eerste Olympische gouden medaille won op de Olympische Zomerspelen van 2016, waardoor deze terugkeer bijzonder symbolisch is. "Elk continent heeft zijn eigen geest, en ik wil deze reis met Zuid-Amerika delen terwijl ik mensen inspireer om te geloven dat geen mens beperkt is", zei de atleet.

Wat Kipchoge in Porto Alegre op de proef zal stellen, is precies wat elke hardloper vandaag kan kopen. De HUAWEI WATCH GT Runner 2 is ontworpen om de sportwetenschap te democratiseren voor hardlopers van alle niveaus.

Een van de meest innovatieve functies van de smartwatch is de Intelligent Marathon-modus, die tracking ondersteunt voor een breed scala aan races met het label World Athletics en atleten begeleidt tijdens de voorbereiding, de dag van de race en het herstel.

Het apparaat bevat bijvoorbeeld een virtuele pacer die snelheidsverschillen in realtime berekent en een avatar op het scherm toont die de hardlopers het exacte tempo laat zien dat nodig is om hun doel te bereiken, kilometer voor kilometer. In elite-marathons is dit niveau van ondersteuning meestal voorbehouden aan professionele atleten; met de GT Runner 2 is het nu voor iedereen beschikbaar. Voor Kipchoge zal het dienen als een hulpmiddel om zijn wedstrijdstrategie op de snelle en vlakke baan van Porto Alegre te finetunen. Voor recreatieve hardlopers betekent het dat ze precies weten wanneer ze harder moeten duwen en het tempo moeten handhaven.

Eliud Kipchoge droeg de HUAWEI WATCH GT Runner 2 tijdens de Porto Alegre Marathon, die de fusie van elite atletische prestaties en technologische innovatie symboliseert. Dit heeft een apparaat ontwikkeld met inzichten van een van de grootste atleten in de geschiedenis van de sport naar hardlopers over de hele wereld gebracht. Belangrijk is dat hij de prestaties van het horloge met zijn eigen tempo heeft gevalideerd: de nauwkeurige gegevens en uitgebreide functies zijn niet alleen in het laboratorium getest, ze zijn in de echte wereld bewezen, persoonlijk getest door de legende.