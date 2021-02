Em Las Ventanas, do grupo Ty Warner, profissionais de saúde estão presentes

Hotel cinco estrelas Ty Warner Hotels & Resorts disponibiliza profissionais médicos no local para teste de COVID

SAN JOSE DEL CABO, México, 15 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- Atendendo à exigência do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em relação a testes de COVID-19 para todos os viajantes internacionais que entram nos Estados Unidos, o Las Ventanas al Paraíso anunciou um convênio com o BlueNet Hospital para disponibilizar uma unidade de testes nas instalações do resort localizado no mar de Cortez.

Este convênio associa o Las Ventanas Resort al Paraíso, um Resort Rosewood que pertence à Ty Warner Hotels & Resorts, a um dos principais sistemas de saúde privados de Los Cabos para que os hóspedes tenham comodidade e maior tranquilidade e possam desfrutar plenamente de sua estadia no resort.

"Nossos hóspedes desejam e merecem um descanso das tensões vividas durante este período estressante. Las Ventanas oferece exatamente esse refúgio", disse Ty Warner, proprietário do Las Ventanas al Paraíso.

Os testes de antígeno da COVID-19 serão oferecidos gratuitamente aos hóspedes que permanecerem em Las Ventanas por uma estadia mínima de três noites. Os testes serão administrados por médicos e enfermeiros bilíngues e treinados pela BlueNet, que estarão disponíveis 24 horas por dia. Os testes PCR também estão disponíveis a um custo adicional, com tempo de resposta confiável para atender aos requisitos de prazo. Ao realizar o check-in, os hóspedes serão informados por um funcionário exclusivo do resort sobre a data e o horário dos seus testes.

Como precaução para hóspedes que podem ser obrigados a cumprir quarentena, a clínica no local conta com quatro suítes espaçosas e isoladas. Mantendo seu compromisso de oferecer aos hóspedes e associados maior sensação de segurança, o Las Ventanas oferecerá serviços limitados nestes espaços privados para assegurar uma recuperação mais segura e tranquila.

Esta não é a primeira vez que o grupo Ty Warner oferece um convênio extraordinário em seus luxuosos hotéis cinco estrelas. Quando os casos de coronavírus começaram a disparar na cidade de Nova York, o Ty Warner foi o primeiro a organizar e preparar o Four Seasons Hotel New York como um refúgio seguro para os primeiros socorristas. A rede ofereceu hospedagem gratuita no Four Seasons Hotel New York a médicos e enfermeiras que estavam atuando na linha de frente. Isso lhes permitiu o descanso tão necessário durante os dias exaustivos, poupando-os de longas viagens de ida e volta de suas casas para a cidade e também eliminando a exposição desnecessária da COVID a suas famílias e entes queridos.

"Estamos evoluindo continuamente para atender às necessidades e expectativas de nossos hóspedes", disse Frederic Vidal, diretor administrativo do Las Ventanas al Paraíso e vice-presidente regional do Rosewood Hotels & Resorts®. "Estamos confiantes de que este convênio com o BlueNet Hospitals ajudará a oferecer o conforto necessário para que os nossos hóspedes possam relaxar e revitalizar no paraíso."

Localizado na costa do mar de Cortez, Las Ventanas al Paraíso ocupa 12 acres e evidentemente permite distanciamento social por contar com cinco restaurantes distintos e 84 acomodações espaçosas e confortáveis. Reconhecido por sua ampla variedade de programas e instalações inovadoras e de ultra luxo, o Las Ventanas é líder na oferta de experiências sob medida para seus hóspedes.

Las Ventanas al Paraíso atende ao Commitment to Care, programa global de saúde e segurança do Rosewood Hotel Group, e o Punto Limpio, um conjunto de diretrizes da Secretaria de Turismo, Economia e Sustentabilidade (Secretary of Tourism, Economy and Sustainability, SETUES) do governo do estado da Baja California.

O Ty Warner Hotels & Resorts foi fundado pelo empresário Ty Warner. Entre as propriedades do Ty Warner Hotel and Resort estão: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach e Cabana Club, Sandpiper Golf Club e Rancho San Marcos Golf Course.

FONTE Ty Warner Hotels & Resorts

