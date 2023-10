Emeritus et Leonardo Centre annoncent les conclusions du rapport sur le rôle du directeur du développement durable

Du développement durable à la stratégie d'entreprise : comment le rôle du directeur du développement durable évolue pour façonner la stratégie de l'entreprise

LONDRES, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le Leonardo Centre on Business for Society de l'Imperial College Business School, en partenariat avec Emeritus , le leader mondial de l'enseignement de qualité accessible et abordable, a publié les résultats d'une analyse sur l'évolution du rôle du directeur du développement durable, une analyse complète, la première du genre, d'un rôle essentiel au sein d'une entreprise. Le rapport intitulé : From Sustainability to Business Strategy: How the Role of the Chief Sustainability Officer is Evolving to Shape Business Strategies (Du développement durable à la stratégie d'entreprise : comment le rôle du directeur du développement durable évolue pour façonner les stratégies d'entreprise), présente un modèle complet de l'évolution des entreprises vers l'intégration du comportement en matière de développement durable dans leur stratégie commerciale.

La fonction de directeur du développement durable, jadis spécialisée dans la communication, est devenue, dans les entreprises les plus avancées, un poste qui façonne la stratégie de l'entreprise. Les initiatives en matière de développement durable n'entraînent pas seulement des changements sociaux et environnementaux, mais les entreprises qui pratiquent activement une approche durable acquièrent un avantage concurrentiel susceptible d'accroître leur rentabilité.

Fruit d'une collaboration entre Emeritus , pionnier de l'apprentissage en ligne, et le Leonardo Centre on Business for Society , le rapport examine comment le directeur du développement durable a acquis une nouvelle importance dans les entreprises de tous les secteurs.

Le rapport est basé sur des entretiens menés auprès de 37 responsables du développement durable de grandes entreprises multinationales. En outre, le rapport utilise la base de données numérique unique du Leonardo Centre, le GOLDEN Sustainability Dataset, qui suit plus de 900 000 initiatives de développement durable extraites de plus de 45 000 rapports de développement durable publiés par plus de 9 000 entreprises sur une période de 20 ans.

« Les directeurs du développement durable jouent un rôle essentiel dans les entreprises les plus importantes et les plus progressistes du monde », a déclaré Charlie Schilling, président de l'entreprise et du développement de la main-d'œuvre chez Emeritus. « Le travail que nous avons réalisé avec le Leonardo Centre dans le cadre de ce rapport offre un aperçu, une inspiration et une feuille de route sur la manière dont les organisations du monde entier peuvent déployer efficacement les directeurs du développement durable en tant que façonneurs de la stratégie d'entreprise dans le cadre de la réalisation des objectifs en matière de développement durable. »

« Les entreprises apprennent à considérer l'impact environnemental et social comme une occasion de développer des stratégies d'innovation, de différenciation, de coopération et de croissance durable », a déclaré Maurizo Zollo, professeur de stratégie et de développement durable à l'Imperial College Business School et directeur scientifique du Leonardo Centre on Business for Society. « Il s'agit d'un changement radical par rapport aux notions habituelles de RSE, telles que la communication orientée vers les parties prenantes et le respect de la réglementation. »

Les principaux enseignements tirés de ces conclusions sont les suivants :

LA HIÉRARCHIE EST IMPORTANTE. Le développement durable apparaît comme un élément clé de la stratégie des entreprises. Elle influence la manière dont les entreprises rivalisent, innovent, se développent et collaborent avec les autres acteurs de leur écosystème, y compris leurs rivaux. Le pouvoir que peut avoir cette fonction pour influencer les stratégies de l'entreprise dépend largement de la place qu'elle occupe dans la hiérarchie de l'organisation. La fonction directeur du développement durable est progressivement intégrée aux fonctions essentielles de l'organisation ou travaille directement avec le PDG pour façonner la stratégie de l'entreprise et créer un modèle intégré avec les principales parties prenantes.

LE DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE PLUS EN PLUS RECHERCHÉ. La plupart des grandes entreprises connaissent un changement générationnel rapide, qui fait que les compétences liées au développement durable sont recherchées. Les directeurs du développement durable et leurs équipes sont particulièrement bien placés pour tirer parti de cette reconnaissance croissante.

COMPRENDRE LA MATURITÉ DE L'IMPACT SUR L'ENTREPRISE. Le rapport présente un modèle innovant permettant d'évaluer le niveau de maturité de l'impact sur l'entreprise, défini comme la mesure dans laquelle le développement durable oriente la stratégie de l'entreprise. Le modèle examine 10 facteurs clés, dont la valeur stratégique des initiatives de développement durable (par exemple, les innovations ont plus de valeur que les dons), chacun étant évalué selon 5 niveaux de maturité.

LA MATURITÉ DE L'IMPACT A UNE INCIDENCE SUR LES RENDEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES. Un portefeuille d'entreprises du S&P 500 affichant une surpondération des entreprises, celles qui investissent plus que leurs pairs dans des innovations axées sur le développement durable, présente des performances supérieures en termes de rendement pour les actionnaires (+92 % de rendement sur 12 ans par rapport à l'indice S&P 500). Le même portefeuille affichant une surpondération des entreprises à maturité moins élevée (pourcentage de dons et d'activités de communication plus élevé que la moyenne) présente des performances inférieures de 70 % à celles de l'indice au cours de la même période. Cela démontre l'importance de l'évolution du directeur du développement durable en tant qu'acteur clé dans la prise de décisions stratégiques, non seulement pour l'impact environnemental et social, mais aussi pour les rendements des actionnaires.

À propos d'Emeritus

Emeritus s'est engagé à enseigner les compétences de l'avenir en rendant l'éducation de haute qualité accessible et abordable pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements du monde entier. Pour ce faire, la plateforme collabore avec plus de 70 universités de premier plan aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine. Les cours en ligne, les cours intensifs, les programmes diplômants, les certifications professionnelles et les programmes pour cadres supérieurs d'Emeritus aident les individus à acquérir de nouvelles compétences et à transformer leur vie, leur entreprise et leur organisation. Son modèle unique basé sur les technologies de pointe, l'innovation en matière de programmes d'études et l'enseignement pratique dispensé par des professeurs, des mentors et des formateurs expérimentés a permis de former plus de 300 000 personnes dans plus de 80 pays. Emeritus a récemment reçu le prix de la « Solution d'enseignement en ligne de l'année » décerné par l'édition 2022 des EdTech Breakthrough Awards. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://emeritus.org/ .

À propos du Leonardo Centre on Business for Society de l'Imperial College Business School

Le Leonardo Centre on Business for Society (Leonardo Centre) est un centre d'excellence qui œuvre pour une société où les entreprises recherchent le profit en vue d'un impact sociétal. Nous sommes convaincus que la destruction de l'environnement et l'injustice sociale et économique ne sont pas des conséquences inévitables de la croissance économique. Nous réunissons des chercheurs en ingénierie et en sciences sociales et médicales, ainsi que des entreprises et des décideurs politiques afin de créer ensemble des solutions permettant de garantir un avenir plus durable. GOLDEN for Impact est un aspect unique de notre travail. Il s'agit d'un ensemble de données basé sur l'intelligence artificielle qui comprend plus de 900 000 initiatives de développement durable émanant de plus de 9 000 entreprises, au cours des 20 dernières années. En combinant l'expertise et la perspicacité obtenues grâce à la collaboration avec l'évaluation quantitative, fondée sur des données, des impacts financiers, environnementaux et sociaux des actions des entreprises, notre objectif est de construire un avenir véritablement durable pour les entreprises.

