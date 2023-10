Emeritus und das Leonardo Centre veröffentlichen die Ergebnisse des Chief Sustainability Officer Berichts

Von Nachhaltigkeit zur Geschäftsstrategie: Die Rolle des Chief Sustainability Officers im Wandel, hin zur Gestaltung von Geschäftsstrategien

LONDON, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In einer umfassenden Studie, der ersten ihrer Art, über eine der Schlüsselrollen in Unternehmen hat das Leonardo Centre on Business for Society der Imperial College Business School in Zusammenarbeit mit Emeritus, einem weltweit führenden Unternehmen, das hochwertige Bildung zugänglich und erschwinglich macht, die Ergebnisse einer Analyse über die Entwicklung der Rolle des Chief Sustainability Officer veröffentlicht. Der Bericht: Von Nachhaltigkeit zur Geschäftsstrategie: Die Rolle des Chief Sustainability Officers im Wandel, hin zur Gestaltung von Geschäftsstrategien, (From Sustainability to Business Strategy: How the Role of the Chief Sustainability Officer is Evolving to Shape Business Strategies) stellt ein umfassendes Modell vor, wie sich Unternehmen in Richtung Integration von Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie entwickeln.

Die Rolle des Chief Sustainability Officers war früher eine fachspezifische Kommunikationsrolle, hat sich aber in fortschrittlichsten Unternehmen zu einer Position entwickelt, die Geschäftsstrategien gestaltet. Nachhaltigkeitsinitiativen treiben nicht nur den sozialen und ökologischen Wandel voran, sondern Unternehmen, die aktiv einen nachhaltigen Ansatz verfolgen, gewinnen einen Wettbewerbsvorteil, der die Rentabilität steigern kann.

Der Bericht ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Pionier im Bereich des Online-Lernens, Emeritus, und dem Leonardo Centre on Business for Society und untersucht, wie der Chief Sustainability Officer in Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an Bedeutung gewonnen hat.

Der Bericht basiert auf Interviews mit 37 Führungskräften im Bereich Nachhaltigkeit aus großen multinationalen Unternehmen. Darüber hinaus stützt sich der Bericht auf die einzigartige digitale Datenbank des Leonardo Centre, das GOLDEN Sustainability Dataset, das mehr als 900.000 Nachhaltigkeitsinitiativen aus über 45.000 Nachhaltigkeitsberichten von mehr als 9.000 Unternehmen über einen Zeitraum von 20 Jahren umfasst.

„CSOs spielen bei den wichtigsten und fortschrittlichsten Unternehmen der Welt eine wesentliche Rolle", so Charlie Schilling, President Enterprise Business and Workforce Development bei Emeritus. „Unsere Zusammenarbeit mit dem Leonardo Centre an diesem Bericht bietet Einblicke, Inspiration und einen Leitfaden dafür, wie Organisationen weltweit CSOs effektiv als Gestalter von Geschäftsstrategien einsetzen können, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

„Die Unternehmen lernen, ökologische und soziale Auswirkungen als Chance für die Entwicklung von Innovation, Differenzierung, Zusammenarbeit und nachhaltigen Wachstumsstrategien zu sehen", erklärt Maurizo Zollo, Professor für Strategy and Sustainability an der Imperial College Business School und Scientific Director des Leonardo Centre on Business for Society. „Dies bedeutet eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Vorstellung von CSR als Stakeholder-orientierte Kommunikation und Einhaltung von Vorschriften."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen, die aus den Ergebnissen gewonnen wurden, gehören:

HIERARCHIE ZÄHLT. Nachhaltigkeit entwickelt sich zu einem Schlüsselelement der Unternehmensstrategie. Nachhaltigkeit beeinflusst die Art und Weise, wie Unternehmen konkurrieren, innovieren, wachsen und mit anderen, einschließlich ihrer Konkurrenten, zusammenarbeiten. Wie groß der Einfluss der Position auf die Geschäftsstrategien eines Unternehmens ist, hängt weitgehend davon ab, wo sie in der Organisationshierarchie angesiedelt ist. Nachhaltigkeit wird schrittweise in die Kernfunktionen des Unternehmens integriert oder der Nachhaltigkeitsmanager arbeitet direkt mit dem CEO zusammen, um die Geschäftsstrategien zu gestalten und eine integrierte Kommunikation mit den wichtigsten Interessengruppen zu schaffen.

DER CSO IST GEFRAGT. In den meisten großen Unternehmen vollzieht sich ein rasanter Generationswechsel, bei dem nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen gefragt sind. CSOs und ihre Teams sind in einer einzigartigen Position, um von dieser wachsenden Anerkennung zu profitieren.

VERSTÄNDNIS VON BUSINESS IMPACT MATURITY Der Bericht stellt ein innovatives Modell zur Bewertung dafür dar, wie tief Nachhaltigkeitspraktiken in das Unternehmen eingebunden sind (Business Impact Maturity), d.h. des Reifegrads, in dem Nachhaltigkeit die Geschäftsstrategie beeinflusst. Das Modell untersucht 10 Schlüsselfaktoren, einschließlich des strategischen Werts von Nachhaltigkeitsinitiativen (z.B. sind Innovationen wertvoller als Spenden), die jeweils anhand von 5 Reifegraden bewertet werden.

IMPACT MATURITY WICHTIG FÜR AKTIONÄRSRENDITE. In einem Portfolio von S&P 500-Unternehmen, das Unternehmen mit hohem Reifegrad übergewichtet, erzielen Unternehmen, die mehr als ihre Konkurrenten in nachhaltigkeitsorientierte Innovationen investieren, überdurchschnittliche Aktionärsrenditen (+92 % über 12 Jahre im Vergleich zum S&P 500-Index). Dasselbe Portfolio, das Unternehmen mit geringerer Reife übergewichtet (höherer Anteil an Spenden und Kommunikationsaktivitäten als der Durchschnitt), liegt im selben Zeitraum um 70 % unter dem Index. Dies zeigt, wie wichtig die Entwicklung des CSO als wichtiger Stakeholder bei strategischen Entscheidungen ist, nicht nur für die ökologischen und sozialen Auswirkungen, sondern auch für die Aktionärsrendite.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Informationen zu Emeritus

Emeritus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kompetenzen der Zukunft zu vermitteln, indem es hochwertige Ausbildung zugänglich und erschwinglich für Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt macht. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit mehr als 70 erstklassigen Universitäten in USA, Europa, Lateinamerika, Südostasien, Indien und China. Die Online-Kurse, Bootcamps, Studiengänge, Berufszertifikate und Programme für Führungskräfte von Emeritus helfen den Teilnehmern, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihr Leben, ihre Unternehmen und Organisationen zu verändern. Das einzigartige Modell mit modernster Technologie, innovativen Lehrplänen und praktischem Unterricht durch erfahrene Dozenten, Mentoren und Coaches hat bereits mehr als 300.000 Menschen in über 80 Ländern unterrichtet. Emeritus wurde kürzlich bei den 2022 „EdTech Breakthrough Awards" als „Online-Ausbildung des Jahres" (Online Education Solution of the Year) ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf https://emeritus.org/.

Informationen zum Leonardo Centre on Business for Society, Imperial College Business School

Das Leonardo Centre on Business for Society (Leonardo Centre) ist ein Exzellenzzentrum, das sich eine Gesellschaft vorstellt, in der Unternehmen ihre Gewinne für gesellschaftliche Ziele einsetzen. Wir glauben, dass Umweltzerstörung und soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit keine unvermeidlichen Folgen des Wirtschaftswachstums sind. Wir bringen Wissenschaftler aus den Bereichen Technik, Sozialwissenschaften und Medizin mit Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft zu entwickeln. Ein einzigartiger Aspekt unserer Arbeit ist das GOLDEN for Impact Dataset – ein KI-basierter Datensatz, der mehr als 900.000 Nachhaltigkeitsinitiativen von über 9.000 Unternehmen aus den letzten 20 Jahren enthält. Durch die Kombination von Fachwissen und Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit einer datengestützten quantitativen Bewertung der finanziellen, ökologischen und sozialen Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten wollen wir eine wirklich nachhaltige Geschäftszukunft schaffen.

