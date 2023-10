Emmes fait l'acquisition de VaxTRIALS

VaxTRIALS permet à l'entreprise de disposer d'une nouvelle base en Amérique latine et d'approfondir la recherche sur les vaccins

ROCKVILLE, Md., 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à services complets qui se consacre à l'avancement de l'innovation en santé publique et en biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de VaxTRIALS. Basée à Panama City, au Panama, VaxTRIALS compte plus de 160 employés qui gèrent et surveillent les activités d'essais cliniques de vaccins dans toute l'Amérique latine.

« Les essais cliniques d'aujourd'hui sont toujours plus complexes et revêtent plus que jamais une dimension mondiale », a déclaré Sastry Chilukuri, président exécutif d'Emmes. « La combinaison de l'expertise de VaxTRIALS en Amérique latine et du savoir-faire d'Emmes, en particulier dans les domaines de la technologie, de la biostatistique et de la gestion des données, permettra aux clients de bénéficier d'une expérience de partenariat inégalée dans la réalisation de leurs essais cliniques. »

« VaxTRIALS est un partenaire très complémentaire pour Emmes », a déclaré Peter Ronco, président-directeur général d'Emmes. « Elle nous permet d'étendre notre présence mondiale, depuis nos bases actuelles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, à l'Amérique latine, l'une des régions où la croissance des essais cliniques est la plus rapide en raison de l'importance et de la diversité de sa population de patients et de la grande qualité de ses sites de recherche clinique. VaxTRIALS apporte un certain nombre de nouveaux clients biopharmaceutiques et de partenariats public-privé et renforce l'un de nos plus grands domaines thérapeutiques de recherche : les vaccins et les maladies infectieuses. »

Les essais cliniques liés aux vaccins de VaxTRIALS ont été menés dans 11 pays d'Amérique latine, ainsi qu'aux Philippines.

Le personnel de VaxTRIALS soutient les essais cliniques visant à prévenir des maladies telles que la grippe, la dengue, le chikungunya, l'hépatite A, la méningite, le norovirus, l'herpès zoster, la coqueluche, le virus respiratoire syncytial (VRS), la poliomyélite et la COVID-19.

« Autre avantage pour Emmes », poursuit Ronco, « nous pourrons tirer parti du réseau bien établi de VaxTRIALS en Amérique latine pour atteindre les participants aux essais cliniques dans nos autres principaux domaines thérapeutiques, notamment les maladies rares et pédiatriques, la thérapie cellulaire et génique, et l'ophtalmologie. »

« Nos deux entreprises ont bâti des relations durables avec leurs clients et un héritage de service dans le domaine de la recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses », a déclaré le Dr José Jimeno, PDG de VaxTRIALS. « Je suis fier que nous ayons fait des personnes et du développement culturel une priorité, y compris l'embauche et le perfectionnement d'employés qui ont à cœur de faire la différence en santé publique.

« Je suis également ravi de mettre l'expertise technologique d'Emmes, ainsi que son expérience et la richesse de ses analyses biostatistiques et de sa gestion des données, au service de nos clients d'Amérique latine », a-t-il ajouté. « La plateforme de gestion de données Advantage eClinical d'Emmes, qui offre des avantages tels que l'amélioration de la qualité des données, la facilitation de la supervision des opérations d'essais cliniques et la réduction des délais et des coûts des essais, peut s'avérer extrêmement utile pour nos clients. »

Selon M. Chilukuri, « José Jimeno allie sa formation de médecin à une connaissance approfondie de l'industrie et de la région latino-américaine, ainsi qu'à une excellente réputation au sein de la communauté mondiale des vaccins. En tant que fondateur et PDG de VaxTRIALS, il a été un leader extrêmement actif et dynamique. Nous sommes ravis d'accueillir José et l'équipe de VaxTRIALS à Emmes. »

À propos de VaxTRIALS

Organisation de recherche clinique spécialisée, VaxTRIALS propose des solutions innovantes pour la gestion et le suivi des activités d'essais cliniques de vaccins dans toute l'Amérique latine. Fondée en 2012, VaxTRIALS s'est bâti une réputation en aidant les clients, les sponsors et les fournisseurs à obtenir des résultats extraordinaires dans la réalisation de leurs études. Leader régional doté d'une présence active dans 11 pays d'Amérique latine et aux Philippines, la connaissance des réglementations locales et le vaste réseau de sites de recherche expérimentés de l'entreprise garantissent un recrutement et des normes d'essai rapides.

À propos d'Emmes

Fondée il y a plus de 45 ans, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique à service complet qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain ainsi qu'un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de nos recherches sur la santé humaine, consultez le site Web d'Emmes à l'adresse www.emmes.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/220594/4323124/Emmes_Logo.jpg

SOURCE Emmes