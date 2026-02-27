Empoderar a las mujeres afrodescendientes para el éxito profesional

Los planes de salud de Blue Shield Promise y L.A. Care respaldan la movilidad económica y el desarrollo profesional mediante el nuevo programa SheWorks

LONG BEACH, California, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan y L.A. Care Health Plan anunciaron hoy su colaboración conjunta con el California Black Women's Collective Empowerment Institute para apoyar a SheWorks California, el nuevo y transformador programa de desarrollo de la fuerza laboral del instituto que ayuda a las mujeres afrodescendientes en el condado de Los Ángeles a asegurar carreras estables y bien remuneradas.

Diseñado para mujeres afrodescendientes que están subempleadas, desempleadas o que reconstruyen sus vidas después del encarcelamiento, SheWorks brinda capacitación integral para la preparación laboral, desarrollo profesional individualizado y servicios de apoyo integral que ayudan a eliminar las barreras comunes para el avance profesional.

El programa de este año se lanzó en enero con alrededor de 30 participantes en el Centro de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield Promise en Long Beach. Las sesiones mensuales continúan hasta mayo, incluido el próximo taller el sábado 28 de febrero de 2026, de 9 a. m. a 5 p. m., que contará con un taller interactivo centrado en la exploración de carreras, solicitudes de empleo y juegos de roles para entrevistas.

Durante los cinco meses, las participantes recibirán capacitación en habilidades digitales, preparación de entrevistas, elaboración de currículums, liderazgo, comunicación y educación financiera. También obtendrán acceso a mentorías por parte de mujeres afrodescendientes profesionales y conexiones con posibles empleadores.

El programa también proporciona estipendios de cuidado infantil y transporte, incluidos créditos para viajes compartidos, que permiten a las participantes involucrarse plenamente en la experiencia.

Encontrar fuerza y apoyo mediante SheWorks

Para Marsha Cole, residente de Inglewood, el programa llegó en un momento crucial. Después de perder a su padre y su trabajo en un breve lapso de tiempo, afirmó que se sentía abrumada e insegura de su camino a seguir.

"Siempre fui la persona en la que otros confiaban para encontrar soluciones", señaló Cole. "Después de que mi padre falleció, el pozo estaba vacío. Me di cuenta de que la Marsha que una vez tuvo todas las respuestas, ya no tenía una para sí misma".

Cole salió de la sesión de enero con sentimientos de renovación y esperanza, con una posible referencia de empleo y asistencia de transporte oportuna después de que su automóvil se averió.

De la capacitación a los trabajos locales

"SheWorks es más que un camino hacia el empleo, es un motor de posibilidades", afirmó Kellie Todd Griffin, presidenta y directora ejecutiva del California Black Women's Collective Empowerment Institute. "Creamos espacios donde las mujeres afrodescendientes pueden construir carreras significativas, acceder a oportunidades y liderar con dignidad y propósito. Arraigado en la comunidad, SheWorks representa un poderoso modelo para la movilidad económica, que ayuda a las mujeres a pasar de simplemente sobrevivir a prosperar verdaderamente en la fuerza laboral de California".

Todd Griffin enfatizó que más de 300,000 mujeres afrodescendientes en todo el país han enfrentado la pérdida de empleos en los últimos años, lo que destaca la necesidad de modelos de fuerza laboral que aborden y apoyen directamente a esta población.

Se recibieron más de 150 consultas y 46 solicitudes oficiales para el primer grupo, y cada solicitante participó en una entrevista personal. El grupo de 2026 representa una sección transversal diversa de mujeres de Long Beach y las comunidades circundantes, que regresan al trabajo después de pausas profesionales, que pasan de funciones de servicio a carreras administrativas, o que buscan estabilidad después de empleos inestables a pesar de su gran talento y experiencia.

A lo largo del programa, se invita a las participantes a unirse a SheWorks Connect, una serie de seminarios web con empleadores locales que discuten las ofertas de trabajo, los aprendizajes y las trayectorias profesionales a largo plazo.

Después de la graduación, las participantes recibirán apoyo a través de seminarios web de carreras y asistencia para la colocación laboral, lo que asegura el acceso sostenido a recursos que promuevan el crecimiento profesional y económico. SheWorks también se asoció con empleadores del área de Long Beach para conectar a las participantes con posibles oportunidades de nivel inicial.

Una relación centrada en el bienestar de la comunidad

Blue Shield Promise y L.A. Care operan 14 Community Resource Centers (Centros de Recursos Comunitarios) en todo el condado de Los Ángeles, que ofrecen clases gratuitas de fitness y nutrición, servicios sociales y educación para la salud a los miembros y a la comunidad. Estos centros desempeñan un papel crucial en programas como SheWorks, ya que respaldan la salud y el bienestar de la comunidad y garantizan que las mujeres tengan un entorno seguro y de apoyo para aprender, conectarse y prosperar.

"Al abrir las puertas del Community Resource Centers de L.A. Care y Blue Shield Promise en Long Beach a SheWorks, ayudamos a crear vías que empoderan a las mujeres para cuidar su salud y avanzar en sus carreras en sus propios vecindarios", afirmó Jennifer Schirmer, vicepresidenta de Crecimiento de Medi-Cal para Blue Shield Promise. "Esta colaboración refleja nuestro compromiso de llegar a las personas donde están y eliminar las barreras a las oportunidades".

"La estabilidad económica es un poderoso impulsor de la salud", señaló Charlie Robinson, director de equidad de salud y jefe de salud comunitaria de L.A. Care. "Programas como SheWorks reconocen que apoyar los objetivos profesionales de las mujeres también fortalece a las familias y los vecindarios. Cuando las mujeres tienen las herramientas para construir futuros sostenibles, los efectos se extienden mucho más allá del lugar de trabajo y repercuten en el bienestar general de nuestras comunidades".

Se están planificando grupos adicionales de SheWorks para finales de este año en los Community Resource Centers en el sur de Los Ángeles e Inglewood.

Para más información acerca de SheWorks, haga clic aquí. Para encontrar su Community Resource Center más cercano, visite el sitio web Community Resource Centers. Para más información acerca de Blue Shield Promise, haga clic aquí.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de atención administrada, propiedad exclusiva de Blue Shield of California, que ofrece el programa Managed Medi-Cal. Esta organización está dirigida por profesionales de la salud con una filosofía de "los miembros primero" y se compromete a apoyar una red de proveedores de calidad y a colaborar con organizaciones comunitarias. Prestamos servicio a unos 580,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. También obtuvo una calificación de 4 sobre 5 en las calificaciones de planes de salud de Medicaid 2024 del NCQA. Para más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para más información acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan, visite promisenews.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan es el mayor plan de salud del condado de Los Ángeles y presta servicio a más de uno de cada cuatro angelinos. También es el mayor plan público del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura médica que incluyen Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Medicare Plus y PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan, todos ellos dedicados a rendir cuentas y responder ante los afiliados. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es proporcionar acceso a una atención sanitaria de calidad a las comunidades con bajos ingresos del condado de Los Ángeles, además de apoyar la red de seguridad necesaria para lograr ese propósito. L.A. Care da prioridad a la calidad, el acceso y la inclusión, promoviendo la atención sanitaria para todo el condado de Los Ángeles. Para más información, síganos en X, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca del California Black Women's Collective Empowerment Institute

El California Black Women's Collective Empowerment Institute es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el empoderamiento social, político y económico de las mujeres y niñas afrodescendientes en todo California. Mediante la investigación, la promoción de políticas y el desarrollo de liderazgo, CABWCEI trabaja para desmantelar las barreras sistémicas y crear caminos hacia el éxito para las mujeres afrodescendientes en todos los niveles.

