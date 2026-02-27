賦能黑人女性 邁向職業成功

Blue Shield Promise 及 L.A. Care 兩項醫療保健計劃推出全新 SheWorks 項目，協助提升經濟流動力和促進職業發展

加州長灘2026年2月27日 /美通社/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan 及 L.A. Care Health Plan 今天宣佈與 California Black Women's Collective Empowerment Institute 合作，聯手支持其最新推出的 SheWorks California，此勞動力發展項目旨在協助洛杉磯縣黑人女性獲得穩定及高薪工作，為她們的事業帶來突破性轉變。

SheWorks 為黑人女性而設，無論是職場失意、待業迷茫抑或重建更生，都能在此找到曙光。計劃提供全面就業培訓、個人專屬的職業生涯規劃及全方位輔助服務，助她們跨越障礙，順利開拓事業康莊大道。

Blue Shield of California Promise Health Plan 與 L.A. Care Health Plan 合作，聯同 California Black Women's Collective Empowerment Institute，攜手支持 SheWorks California 計劃。

本年度項目已於 1 月啟動，約有 30 名參加者在位於長灘的 L.A. Care and Blue Shield Promise Community Resource Center 展開活動。 項目每月舉辦課堂，一直持續到 5 月。下一場工作坊將於 2026 年 2 月 28 日（星期六）上午 9:00 至下午 5:00 舉行，內容包括互動工作坊，讓學員探索職業方向、學習撰寫求職信，並透過角色扮演練習面試技巧。

在為期五個月的項目中，參與者會接受各方面的培訓，涵蓋數碼技能、面試技巧、履歷撰寫、領導才能、溝通技巧以及理財知識。 學員更可獲享黑人女性專業人士的指導，並與潛在僱主建立聯繫。

計劃亦提供育兒津貼及交通補助（包括共乘車資），確保學員能全程投入，而無後顧之憂。

SheWorks 力量及支援

對於英格爾伍德居民 Marsha Cole 來說，這個項目來得正合時宜。 她表示，在短時間內接連痛失父親和失業，令她不知所措，對未來方向感到徬徨。

Cole 說：「我一直是身邊人信賴的依靠，總能為大家解決問題。 父親去世後，我內心彷彿被掏空。 我發現，那個處事曾經頭頭是道的 Marsha，竟對自己的問題束手無策。」

完成 1 月份的課堂後，Cole 感到煥然一新，重拾希望。她不僅獲得工作轉介的機會，在汽車故障時更得到及時的交通援助。

從培訓到在地就業

California Black Women's Collective Empowerment Institute 的主席兼行政總裁 Kellie Todd Griffin 表示：「SheWorks 不單是一條就業之路，更可啟發無限可能。 我們正努力開拓空間，讓黑人女性得以發展充滿意義的事業，獲得機會，並滿懷尊嚴和目標地引領前路。 SheWorks 植根於社區，開創促進經濟流動力的強大典範，協助女性在加州職場上，從僅僅是掙扎求存蛻變至真正茁壯成長。」

Todd Griffin 強調，近年全美有超過 30 萬黑人女性失業，這正好說明我們要專門為此群體設立有效切實支援的勞動力發展模式。

首期學員招募收到超過 150 個查詢及 46 份正式申請，而每位申請者都參加了個人面試。 2026 年度的學員來自長灘及周邊社區，背景多元。當中有些是在事業停頓後重投職場，有些是從服務業轉型至行政工作，亦有部分人儘管才能出眾、經驗豐富，卻因工作不穩而渴求安穩發展的機遇。

項目進行期間，學員會獲邀參加 SheWorks Connect 網絡研討會系列。屆時將有當地僱主分享職位空缺、學徒計劃以及長遠的職業發展方向。

學員畢業後仍可透過持續的職業網絡研討會及就業配對支援，獲得源源不絕的協助，為事業及經濟發展注入持久動力。 SheWorks 亦與長灘地區的僱主建立合作夥伴關係，協助學員尋找合適的入門職位。

以社區福祉為本的關係

Blue Shield Promise 及 L.A. Care 在洛杉磯縣設有 14 間社區資源中心，免費為會員及社區居民提供健身與營養班、社會服務及健康教育。 這些中心在 SheWorks 等項目中擔當重要角色，不僅促進社區健康與福祉，更為女性提供貼心安穩、支援充足的環境，讓她們得以學習、交流及茁壯成長。

Blue Shield Promise 的 Medi-Cal 增長副總裁 Jennifer Schirmer 透露：「我們開放長灘的 L.A. Care 及 Blue Shield Promise Community Resource Center，讓 SheWorks 項目在此舉辦，旨在開拓更多機會，協助女性在熟悉的家園，守護健康之餘，亦能推動事業發展。 這場合作體現我們以人為本的信念，在社區中服務大眾，並致力清除障礙，開啟機會之門。」

L.A. Care 的健康公平總監兼社區健康主管 Charlie Robinson 稱：「經濟穩定對推動健康大有助益。 像 SheWorks 這類計劃明白到，支援女性達成事業目標，也有助鞏固家庭及鄰里關係。 當女性獲得建立可持續未來的資源及能力，其影響力將遠遠超越工作場所，令我們社區的整體福祉也能受惠。」

更多 SheWorks 學員班正計劃於今年稍後時間，在洛杉磯南部及英格爾伍德的社區資源中心開辦。

如欲了解 SheWorks 的更多資訊，請點按此處。 若想尋找您最就近的社區資源中心，請瀏覽網站社區資源中心。 如想進一步了解 Blue Shield Promise，請點按此處。

關於 Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan 是管理式醫療機構，由 Blue Shield of California 全資擁有，提供管理式 Medi-Cal 計劃。 機構由秉持「會員優先」理念的醫療專業人士領導，致力支援優質的醫療服務提供者網絡，並積極與社區組織建立合作夥伴關係。 我們為洛杉磯縣及聖地牙哥縣約 58 萬名會員提供服務。 此外，在美國國家質素保證委員會 (NCQA) 的 2024 年 Medicaid 健康計劃評級中，該計劃亦獲得 4 星評級（最高為 5 星）。 如欲了解 Blue Shield of California Promise Health Plan 的更多資訊，請瀏覽 www.blueshieldca.com/promise。 有關 Blue Shield of California Promise Health Plan 的更多最新消息，請瀏覽 promisenews.blueshieldca.com。 另外亦可在 LinkedIn 關注我們。

關於 L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan 是洛杉磯縣規模最大的健康計劃，服務人數佔全縣人口超過四分之一。 這亦是全美最具規模的公營健康計劃。 L.A. Care 提供四種健康保障計劃，包括 Medi-Cal、L.A. Care Covered™、L.A. Care Medicare Plus 以及 PASC-SEIU 居家護理工作者醫療保健計劃。所有計劃均以會員為本，務求回應所需，恪盡職守。 作為公營機構，L.A. Care 的使命是確保洛杉磯縣的低收入社群能獲得優質醫療保健服務，同時全力支援維繫此目標所需的醫療安全網。 L.A. Care 秉持優質、普及、包容三大方針，矢志為全洛杉磯縣居民提升醫療服務。 有關更多資訊，請在 X、Facebook、LinkedIn 及 Instagram 關注我們。

關於 California Black Women's Collective Empowerment Institute

California Black Women's Collective Empowerment Institute 為非牟利機構，專注推動加州黑人女性及女孩在社會、政治及經濟層面的發展及賦能。 CABWCEI 透過進行研究、倡導政策改革和培育領導人才，致力拆解制度上的障礙，為不同階層的黑人女性開闢機遇，成就豐盛未來。

媒體聯絡方式：

Blue Shield of California Promise Health Plan

Juliane Matignas

(510) 607-2359

[email protected]

L.A. Care Health Plan

Mayra Suarez

(408) 476-3512

[email protected]

California Black Women's Collective Empowerment Institute

Keshia Sexton

(310) 347-9165

[email protected]

Blue Shield of California Promise Health Plan