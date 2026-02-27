赋能黑人女性，助力事业成功

Blue Shield Promise和L.A. Care健康计划依托全新SheWorks项目支持经济流动性和专业发展

加利福尼亚州长滩2026年2月27日 /美通社/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan和L.A. Care Health Plan今日宣布，将与加利福尼亚黑人女性集体赋权研究所（California Black Women's Collective Empowerment Institute）携手合作，共同为SheWorks California项目提供支持。该项目是该研究所推出的全新变革性劳动力发展计划，旨在帮助洛杉矶县的黑人女性获得稳定、高薪的职业。

SheWorks专为就业不足、失业或刑满释放后正在重建生活的黑人女性而设计，提供全面的就业准备培训、个性的职业发展规划和全方位的支持服务，助力她们突破职业发展中的常见障碍。

Blue Shield of California Promise Health Plan和L.A. Care Health Plan携手California Black Women's Collective Empowerment Institute，共同为SheWorks California项目提供支持。

该项目今年于1月在长滩的L.A. Care和Blue Shield Promise社区资源中心启动，约有30名参与者。 月度课程将持续到5月，下一场工作坊定于2026年2月28日（星期六）上午9点至下午5点进行，以互动教学形式开展，聚焦职业探索、求职申请与面试角色扮演。

这一为期五个月的课程体系涵盖数字技能、面试准备、简历撰写、领导力、沟通技巧和金融知识方面的培训。 他们还将获得黑人女性专业人士的指导，并对接潜在雇主资源。

该项目还提供托儿和交通补贴，包括网约车积分，确保参与者能够充分参与其中。

通过SheWorks汲取力量与支持

对于英格尔伍德居民Marsha Cole来说，该项目的推出恰逢其时。 接连经历丧父与失业的双重打击后，她说她感到不知所措，对未来的道路充满迷茫。

Cole坦言：“我一直是别人依靠的对象。 父亲离世后，我仿佛失去了所有力量。 曾经无所不能的我，连自己的前路都看不清了。”

完成1月份的培训课程后，Cole感到重获新生、满怀希望。她不仅有可能获得就业推荐机会，更在车辆故障时得到了及时的交通援助。

从培训到本地就业

加利福尼亚黑人女性集体赋权研究所总裁兼首席执行官Kellie Todd Griffin表示：“SheWorks不仅仅是通往就业的途径，更是孕育无限可能的动力引擎。 我们致力为黑人女性打造发展平台，让她们建立有意义的职业生涯、把握发展机遇，有尊严、有目标地奔赴未来。 SheWorks植根于社区，构建了极具价值的经济流动性模式，帮助女性从简单地维持生计，转变为在加州职场中绽放光彩。”

Todd Griffin强调，近年全美超30万黑人女性面临失业困境，这一现状凸显了专项就业扶持模式的迫切性与重要性。

该项目首期共收到超150份咨询、46份正式申请，所有申请者均参与个人面试。 2026届首期学员来自长滩及周边社区，背景多元：包括职场中断后复出人士、从服务行业转向行政岗位的求职者，以及能力出众、经验丰富却工作不稳定而寻求稳定性的追梦人。

项目全程将开设SheWorks Connect系列线上分享会，邀请本地企业到场，讨论岗位空缺、学徒制与长期职业发展通道。

项目结束后，参与者仍可持续获得职业网络研讨会与就业安置支持，确保持续享有职业成长与经济提升的资源。 SheWorks同时联动长滩本地雇主，为参与者提供入门级就业岗位。

以社区福祉为根基的合作关系

Blue Shield Promise与L.A. Care在洛杉矶县共运营14个社区资源中心，为会员及社区居民免费提供健身营养课程、社会服务与健康科普教育。 这些中心为SheWorks等项目提供坚实支撑，守护社区健康和福祉，为女性营造安全、支持性的学习、交流与成长环境。

Blue Shield Promise负责Medi-Cal增长业务的副总裁Jennifer Schirmer表示：“通过向SheWorks敞开长滩L.A. Care与Blue Shield Promise社区资源中心的大门，我们正在助力开辟更多途径，让女性能够关心自己的健康，并在其社区内发展自己的职业生涯。 此次合作践行了我们立足民众所需、破除机遇壁垒的承诺。”

L.A. Care首席健康公平官兼社区健康负责人Charlie Robinson表示：“经济稳定是健康的强大驱动力。 像SheWorks这样的项目认识到，支持女性实现职业目标也能增强家庭和社区的凝聚力。 当女性掌握构建可持续未来的工具时，其涟漪效应将远超职场本身，惠及整个社区的民生福祉。”

今年下半年，SheWorks项目还将在洛杉矶南部和英格尔伍德的社区资源中心开展更多专题培训。

如需了解有关SheWorks的更多信息，请点击此处。 如需查找最近的社区资源中心，请访问社区资源中心 页面。 如需了解更多关于Blue Shield Promise的信息，请点击此处。

关于Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan是一家由Blue Shield of California全资拥有的托管医疗机构，提供Managed Medi-Cal项目。 该机构由秉持“会员至上”理念的医疗专业人士领导，致力于支持高质量的医疗服务网络，并与社区组织合作。 我们为洛杉矶和圣地亚哥县约58万名会员提供服务。 它在NCQA 2024年医疗补助健康计划评级中，该计划获得4分（满分4分）。 如需了解有关Blue Shield of California Promise Health Plan的更多信息，请访问www.blueshieldca.com/promise。 如需了解有关Blue Shield of California Promise Health Plan的更多信息，请访问promisenews.blueshieldca.com。 或在LinkedIn上关注我们。

关于L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan是洛杉矶县最大的医疗保健计划，服务覆盖超四分之一的洛杉矶居民， 同时也是全美最大的公立医疗保健计划。 L.A. Care提供四项医疗保险计划，包括Medi-Cal、L.A. Care Covered™、L.A. Care Medicare Plus和PASC-SEIU家庭护理人员医疗保健计划，所有这些计划均致力于对会员负责，并切实响应会员的需求。 作为公共机构， L.A. Care以服务洛杉矶县低收入社区、提供优质医疗保障为使命，并支持实现这一目标所需的社会保障体系。 L.A. Care始终坚守品质、可及性与包容性，以提升洛杉矶县全体居民的医疗健康服务水平。 如需了解更多信息，请在X、Facebook、LinkedIn和Instagram上关注我们。

关于加利福尼亚黑人女性集体赋权研究所

加利福尼亚黑人女性集体赋权研究所是一家非营利组织，致力于提升加州黑人女性与青少年女性的社会、政治及经济地位。 CABWCEI通过研究、政策倡导和领导力发展，努力消除系统性发展壁垒，为各阶层黑人女性搭建通向成功之路。

