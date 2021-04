Empresa de tecnologia da saúde Hologram Sciences lança inovação personalizada em saúde e nutrição com respaldo de US$ 100 milhões de dólares

BOSTON e NOVA YORK, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Royal DSM, uma empresa global fundamentada em ciência de nutrição, saúde e vida sustentável, anunciou o lançamento da Hologram Sciences, uma empresa voltada para o consumidor, que criará marcas visando vários problemas de saúde. Combinando diagnósticos em saúde, treinamento digital e nutrição personalizada, as marcas da Hologram Sciences oferecerão aos consumidores soluções mais holísticas para gerenciar sua saúde. Movida por sua missão, a empresa combina os melhores talentos do Vale do Silício, que trabalharam anteriormente na Uber, Fitbit e Facebook.

A Hologram Sciences conta com um investimento de US$ 100 milhões da Royal DSM, que tornou a nutrição personalizada um importante pilar de sua estratégia de nutrição, permitindo à empresa combinar uma gama de competências e recursos para abranger toda a cadeia de valor da nutrição personalizada até chegar ao consumidor. A Hologram Sciences oferecerá soluções em nutrição personalizadas de última geração voltadas para o consumidor que foram clinicamente comprovadas para atender a várias necessidades de saúde do consumidor. À medida que as soluções forem validadas no mercado, serão disponibilizadas para os clientes da DSM. A Hologram também trabalhará para incubar produtos com clientes e parceiros da DSM, com base nas percepções mais recentes dos consumidores e alavancando sua rápida abordagem.

Ian Brady, um dos cofundadores da empresa de serviços financeiros dos EUA SoFi, liderará a Hologram Sciences. Ian fez a transição de uma carreira de sucesso em finanças para a tecnologia da saúde depois que sua esposa foi diagnosticada com diabetes gestacional pela terceira vez. Em sua pesquisa para encontrar um serviço de nutrição personalizado para sua esposa e para outras pessoas, ele não encontrou nenhum, levando-o a empreender para criar um.

"Estou animado por estar avançando para disponibilizar a nutrição personalizada, para que ninguém mais precise enfrentar as dificuldades que minha família enfrentou", disse Ian. "Com uma equipe altamente dinâmica, que combina experiência em tecnologia, marketing de marca e o poder de inovação e ciência em nutrição da DSM, podemos revelar que nossa primeira solução será um conceito de imunidade rápida para remediar a atual preocupação grave com a pandemia da COVID-19."

Juntamente com suplementos nutricionais e diagnósticos, a plataforma digital exclusiva da empresa fornecerá aos consumidores uma experiência personalizada, incluindo acesso a dietistas registrados, permitindo que compreendam melhor como seus estilos de vida, nutrição e outros fatores afetam a saúde geral e o que podem fazer para ter uma vida mais saudável.

"Estamos empolgados em financiar uma plataforma poderosa e orientada por dados combinada com as competências e recursos dos produtos da DSM", disse Dimitri de Vreeze, co-CEO da DSM. "Com a ajuda de importantes especialistas, incluindo nutricionistas, dietistas, cientistas e consultores, a Hologram Sciences levará a nutrição personalizada a um novo nível para os consumidores e clientes da DSM."

O foco em bem-estar e nutrição é um valor essencial dentro da Hologram Sciences, cujos líderes desenvolveram um sistema de valor baseado em integridade, responsabilidade e inclusão.

"Estamos buscando trazer mudanças movidas por uma missão para o mercado de bem-estar, recrutando uma equipe que tem paixão pelo que faz", disse a diretora de marketing da Hologram Sciences, Jess Graham, que anteriormente atuou como diretora global de marketing de produtos de consumo para o Instagram. "Queremos criar um mundo em que os produtos da Hologram Sciences sejam os melhores para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável."

A Hologram Sciences está ampliando rapidamente sua equipe para reunir pessoas que são apaixonadas pelo uso de ciência e tecnologia pioneiras para reimaginar o futuro da nutrição. Jess Graham e Ian Brady se unirão a uma equipe executiva experiente, empreendedora e global que inclui:

Nate Matusheski , Ph.D., diretor científico

Thomas McMennemin, diretor executivo de produtos

Laura Artigas , diretora comercial

Sobre a Hologram Sciences, Inc.

A Hologram Sciences é uma startup recém-formada, ágil, focada no consumidor e pré-lançada com um investimento de US$ 100 milhões da Royal DSM. Desenvolvemos e produzimos rapidamente novas marcas no mercado para ajudar as pessoas a ficar mais saudáveis e se sentir melhor, reimaginando o futuro da nutrição — unindo ciência comprovada, tecnologia pioneira e desenvolvimento de hábitos para criar soluções verdadeiramente personalizadas que promovam relacionamentos duradouros com o consumidor. Nossa paixão é ajudar as pessoas a superar obstáculos para se sentir melhor todos os dias; somos fundamentados em transparência e ciência clínica comprovada; e estamos comprometidos em criar produtos, bem como uma organização, totalmente inclusivos e equitativos. Mais informações podem ser encontradas em www.hologramsciences.com

