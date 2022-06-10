EMQ объявляет об официальном спонсорстве фонда экосистемы Erlang (EEF)

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EMQ Technologies Co., Ltd.

Jun 10, 2022, 11:40 ET

СТОКГОЛЬМ, 10 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EMQ, ведущий поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для инфраструктуры обработки данных Интернета вещей (IoT), официально объявила о том, что она стала одним из основателей фонда Erlang Ecosystem Foundation (EEF). Выступая спонсором EEF, компания EMQ демонстрирует свое намерение и дальше поддерживать языки BEAM с открытым исходным кодом, которые являются масштабируемыми, устойчивыми и выдержат проверку временем.

EMQ_Technologies
EMQ_Technologies

Фонд Erlang Ecosystem Foundation является некоммерческой организацией, которая продвигает разработку и внедрение Erlang, Elixir, LFE и других технологий, основанных на виртуальной машине BEAM.

Целью фонда, созданного при участии таких компаний, как Erlang Solutions, EMQ и Cisco, является развитие и поддержка разнообразного сообщества в экосистеме Erlang.

Erlang — функциональный язык программирования, разработанный компанией Ericsson Computer Science Laboratory в 1986 году. Первоначально он создавался в качестве коммутационного языка для решения проблем в сфере телекоммуникаций, но был выпущен как программное обеспечение с открытым исходным кодом в 1998 году.

С момента выпуска Erlang выходит за рамки телекоммуникационной отрасли и широко используется во многих других, таких как автомобилестроение, финтех, Интернет вещей, электронная коммерция, здравоохранение и блокчейн.

На сегодняшний день всё больше организаций используют Erlang в качестве языка бэкенд-разработки при реализации выдающихся проектов в области Интернета вещей (IoT). Одной из основных причин использования Erlang является возможность создавать массово параллельные, масштабируемые и отказоустойчивые распределенные системы с требованиями высокой доступности.

Компания EMQ всегда активно поддерживала экосистему Erlang и создала свой флагманский продукт EMQX — самую масштабируемую в мире распределенную платформу обмена сообщениями Интернета вещей на основе MQTT — включив Erlang в свой технологический стек.

По мере увеличения числа подключенных устройств Интернета вещей (IoT) появляется все больше проблем, связанных с масштабируемостью и конфигурацией Интернета вещей (IoT). Согласно последнему докладу State of IoT-Spring 2022, опубликованному компанией IoT Analytics, к концу 2022 года число подключенных устройств IoT предположительно достигнет 14,4 млрд. Для поддержки огромного количества устройств Интернета вещей, заполнивших рынок, необходимо внедрить высокопроизводительную технологию обмена сообщениями, обеспечивающую высокую пропускную способность и безошибочную масштабируемость.

Благодаря параллелизму и распределенной природе Erlang, EMQX может удовлетворять потребности в масштабируемости в быстрорастущих системах Интернета вещей (IoT). Как показало недавнее испытание на масштабируемость и надежность, EMQX 5.0 может легко обрабатывать 100 миллионов параллельных соединений MQTT в одном кластере, сохраняя при этом низкую задержку и высокую отказоустойчивость.

На сегодняшний день более 10 тысяч международных организаций успешно внедрили EMQX в качестве своих основных решений для инфраструктуры данных в сфере Интернета вещей (IoT). Они применяются в различных отраслях, включая нефтегазовую, автомобильную, логистику, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии и производство.

Будучи одним из учредителей EEF, EMQ специализируется на предоставлении библиотек, инструментов, документации и других критически важных технологий инфраструктуры данных IoT, которые регулярно используются компаниями, полагающимися на стабильность и универсальность экосистемы.

В то же время EMQ тесно сотрудничает с EEF, чтобы повышать осведомленность об экосистеме Erlang, стимулировать рост сообщества с открытым исходным кодом и продвигать инновационные проекты разработки программного обеспечения.

«Мы гордимся сотрудничеством с EEF в реализации ее миссии по созданию сильного и здорового сообщества разработчиков Erlang. Erlang является ядром нашей постоянно подключенной к сети платформы инфраструктуры данных IoT, обслуживающей миллионы клиентов по всему миру. Благодаря функциям Erlang, EMQ может создавать высокопроизводительные, параллельные, отказоустойчивые системы и обеспечивать масштабируемость при внедрении облачных, гибридных и граничных вычислений, сохраняя низкий уровень расходов, — заявил директор и основатель EMQ Фэн Ли (Feng Lee) — Мы с энтузиазмом относимся к Erlang и продолжим вносить свой вклад вфреймворки и наборы инструментов Erlang».

Для получения более подробной информации о работе EMQ с Erlang посетите сайт http://www.emqx.com или следите за новостями @EMQTech в Twitter

Информация о компании EMQ

EMQ — инновационный поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом, работающий с инфраструктурой данных IoT, который предоставляет ведущую в мире облачную платформу обмена сообщениями на основе MQTT, потоковую базу данных и решения для граничных вычислений.

С 2017 года EMQ разрабатывает высокопроизводительный и масштабируемый распределенный сервер ­для обмена сообщениями MQTT — EMQX, который позволяет ускорить процесс подключения и интеграции широкого спектра приложений и данных в рамках Интернета вещей (IoT) на различных платформах.

Этот флагманский продукт EMQX внедрен более чем 10 тысячами корпоративных пользователей из более чем 50 стран и обеспечивает взаимодействие более 100 миллионов устройств IoT по всему миру.

Надежные и гибкие решения EMQ для граничных и облачных данных включают в себя ряд технологий, разработанных для целей Интернета вещей (IoT), обеспечивающих надежность, безопасность, доступность, масштабируемость, задержку и пропускную способность. Это обеспечивает простоту и масштабируемость внедрения в сфере Интернета вещей (IoT) корпоративного уровня.

Будучи международной организацией, EMQ разместила свой научно-исследовательский центр в Стокгольме (Швеция) и имеет 10 представительств в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1836532/EMQ_Technologies.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1823495/Logo.jpg

SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.

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