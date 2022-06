EMQ annonce son parrainage officiel de l'Erlang Ecosystem Foundation (EEF)

Soutenue par des entreprises telles que Erlang Solutions, EMQ, Cisco et d'autres, la fondation a pour objectif de développer et de soutenir une communauté diversifiée autour de l'écosystème Erlang.

Erlang est un langage de programmation fonctionnel développé à l'origine au laboratoire d'informatique d'Ericsson en 1986. Il a été conçu initialement comme un langage de commutation pour résoudre les problèmes du monde des télécommunications, mais il a été publié comme logiciel open source en 1998.

Depuis sa mise à la disposition du public, Erlang s'est répandu au-delà des télécommunications et est largement utilisé pour de nombreux autres secteurs verticaux comme l'automobile, la FinTech, l'IoT, le commerce électronique, la santé et la blockchain.

À ce jour, de plus en plus d'organisations utilisent Erlang comme langage de programmation dorsal pour des projets IoT de premier plan. L'une des principales raisons d'utiliser Erlang est sa capacité à construire des systèmes distribués très concurrents, évolutifs et tolérants aux pannes qui nécessitent une grande disponibilité.

EMQ a toujours été un fervent partisan de l'écosystème Erlang et a développé son produit phare, EMQX – la plateforme de messagerie IdO basée sur MQTT la plus évolutive au monde - en intégrant Erlang dans sa pile technologique.

Avec l'explosion continue du nombre d'appareils IoT connectés, toutes les questions liées à l'évolutivité et à la compétitivité de l'IoT se multiplient également. Selon le dernier rapport intitulé State of IoT—Spring 2022 et publié par IoT Analytics, le nombre d'appareils IoT connectés devrait atteindre 14,4 milliards d'ici la fin 2022. Pour faire face à la grande quantité d'appareils IoT qui inondent les marchés, une technologie de messagerie haute performance doit être déployée pour garantir un débit élevé et une évolutivité sans erreur.

Grâce au parallélisme et à la nature distribuée d'Erlang, EMQX peut répondre aux exigences d'évolutivité des applications IoT à croissance rapide. Comme l'a démontré un récent test d'évolutivité et de fiabilité, EMQX 5.0 peut facilement gérer 100 millions de connexions MQTT simultanées dans un seul cluster tout en maintenant une faible latence et une grande tolérance aux pannes.

Aujourd'hui, plus de 10 000 organisations internationales ont adopté avec succès EMQX comme solution d'infrastructure de données IoT de base dans des secteurs aussi variés que le pétrole et le gaz, l'automobile, la logistique, la production d'énergie renouvelable et la fabrication.

En tant que sponsor fondateur de la fondation EEF, EMQ s'engage à fournir à titre de contribution des bibliothèques, des outils, de la documentation et d'autres technologies essentielles de l'infrastructure de données IoT qui sont utilisées régulièrement par les entreprises qui misent sur la stabilité et la polyvalence de l'écosystème.

Parallèlement, EMQ travaillera en étroite collaboration avec la fondation EEF pour faire connaître l'écosystème Erlang, favoriser la croissance de la communauté open-source et promouvoir des projets innovants de développement de logiciels.

« Nous sommes fiers de collaborer avec la fondation EEF dans sa mission visant à promouvoir la mise en place d'une communauté de développeurs Erlang forte et saine. Erlang est au cœur de notre plateforme d'infrastructure de données IoT toujours connectée, au service de millions de clients dans le monde. Grâce aux fonctionnalités d'Erlang, EMQ peut créer à moindre coût des systèmes très performants, concurrentiels, tolérants aux pannes et évolutifs via des déploiements dans le cloud, des déploiements hybrides et de l' informatique de périphérie », a déclaré Feng Lee, PDG et fondateur d'EMQ. Nous sommes passionnés par Erlang et nous continuerons à apporter des contributions aux cadres et aux ensembles d'outils Erlang. »

Pour en savoir plus sur le travail réalisé par EMQ avec les technologies Erlang, veuillez consulter le site http://www.emqx.com ou suivez @EMQTech sur Twitter

À propos d'EMQ

EMQ est un fournisseur innovant de logiciels open-source solidement ancré dans l'infrastructure de données IoT, offrant les meilleures solutions de messagerie MQTT basées sur le cloud, de base de données en streaming et d'edge computing.

Depuis 2017, EMQ développe un serveur de messagerie MQTT distribué très performant et massivement évolutif - EMQX pour accélérer la connectivité et l'intégration d'un large éventail d'applications et de données IoT sur plusieurs plateformes.

Jusqu'à présent, EMQX a été adopté par plus de 10 000 utilisateurs d'entreprise de plus de 50 pays, connectant plus de 100 millions d'appareils IoT dans le monde.

Les solutions de données IoT edge-to-cloud solides et flexibles d'EMQ comprennent une suite de technologies conçues pour les applications IoT : fiabilité, sécurité, disponibilité, évolutivité, latence et débit. Cela permet de réaliser avec succès des déploiements IoT au niveau des entreprises, avec facilité et à grande échelle.

En tant qu'organisation mondiale, EMQ a installé son centre de R&D à Stockholm, en Suède, et dispose de 10 bureaux aux Amériques, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836532/EMQ_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1823495/Logo.jpg

SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.