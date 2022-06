EMQ oznamuje oficiálne sponzorstvo nadácie Erlang Ecosystem Foundation (EEF)

Cieľom nadácie, ktorú podporujú spoločnosti ako Erlang Solutions, EMQ, Cisco a ďalšie, je rozvíjať a podporovať rôznorodú komunitu okolo ekosystému Erlang.

Erlang je funkčný programovací jazyk, ktorý bol pôvodne vyvinutý v laboratóriu Ericsson Computer Science Laboratory v roku 1986. Pôvodne bol navrhnutý ako prepínací jazyk na riešenie problémov vo svete telekomunikácií, ale v roku 1998 bol uvoľnený ako open-source softvér.

Od svojho zverejnenia sa Erlang rozšíril aj mimo telekomunikácií a používa sa v mnohých ďalších oblastiach, ako je automobilový priemysel, finančné technológie, internet vecí, elektronický obchod, zdravotníctvo a Blockchain.

V súčasnosti čoraz viac organizácií používa Erlang ako svoj koncový programovací jazyk pre projekty internetu vecí s vysokým profilom. Jedným z hlavných dôvodov používania jazyka Erlang je schopnosť vytvárať masívne súbežné, škálovateľné a voči chybám odolné distribuované systémy s požiadavkami na vysokú dostupnosť.

Spoločnosť EMQ bola vždy silným podporovateľom ekosystému Erlang a vytvorila svoj hlavný produkt EMQX – najškálovateľnejšiu distribuovanú platformu na svete na zasielanie správ v rámci internetu vecí založenú na MQTT – začlenením jazyka Erlang do svojho technologického zásobníka.

S narastajúcim počtom pripojených zariadení internetu vecí sa objavujú aj všetky problémy súvisiace so škálovateľnosťou a súbežnosťou internetu vecí. Podľa najnovšej správy State of IoT – Spring 2022 (Stav internetu vecí – jar 2022) spoločnosti IoT Analytics sa očakáva, že počet pripojených zariadení internetu vecí dosiahne do konca roka 2022 14,4 miliardy. Na prispôsobenie sa obrovskému množstvu zariadení internetu vecí, ktoré zaplavujú trhy, je potrebné zaviesť vysoko výkonnú technológiu zasielania správ na zabezpečenie vysokej priepustnosti a bezchybnej škálovateľnosti.

Vďaka paralelizmu a distribuovanej povahe jazyka Erlang môže EMQX podporovať požiadavky na škálovateľnosť rýchlo rastúcich aplikácií internetu vecí. Ako ukázal nedávny test škálovateľnosti a spoľahlivosti, EMQX 5.0 dokáže ľahko spracovať 100 miliónov súbežných spojení MQTT v jednom klastri pri zachovaní nízkej latencie a vysokej odolnosti voči chybám.

V súčasnosti viac ako 10 000 medzinárodných organizácií úspešne prijalo EMQX ako základné riešenie dátovej infraštruktúry internetu vecí v rôznych priemyselných odvetviach, ako je ropný a plynárenský priemysel, automobilový priemysel, logistika, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a výroba.

Ako zakladajúci garant EEF sa spoločnosť EMQ venuje prispievaniu knižníc, nástrojov, dokumentácie a ďalších kritických technológií dátovej infraštruktúry internetu vecí, ktoré pravidelne využívajú spoločnosti spoliehajúce sa na stabilitu a všestrannosť ekosystému.

Medzitým bude EMQ úzko spolupracovať s EEF na budovaní povedomia o ekosystéme Erlang, podpore rastu komunity open-source a podpore inovatívnych projektov vývoja softvéru.

„Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s EEF na jej poslaní podporovať silnú a zdravú komunitu vývojárov Erlangu. Erlang je jadrom našej vždy pripojenej platformy dátovej infraštruktúry internetu vecí, ktorá slúži miliónom zákazníkov na celom svete. Vďaka vlastnostiam jazyka Erlang dokáže EMQ vytvárať vysoko výkonné, súbežné, voči chybám odolné systémy a škálovateľnosť v rámci cloudových, hybridných a okrajových výpočtových nasadení nákladovo efektívnym spôsobom," povedal Feng Lee, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti EMQ. „Sme nadšení z jazyka Erlang a budeme pokračovať v prispievaní do rámcov jazyka Erlang a súborov nástrojov."

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci spoločnosti EMQ s technológiami Erlang, navštívte stránky http://www.emqx.com alebo sledujte @EMQTech v sieti Twitter

O spoločnosti EMQ

EMQ je inovatívny poskytovateľ open-source softvéru a silnými koreňmi v oblasti dátovej infraštruktúry internetu vecí, ktorý poskytuje popredné svetové cloudové riešenia pre zasielanie správ MQTT, streamovaciu databázu a edge computing.

Od roku 2017 spoločnosť EMQ vyvíja vysoko výkonný a masívne škálovateľný distribuovaný server na zasielanie správ MQTT – EMQX na urýchlenie pripojenia a integrácie širokého spektra aplikácií a údajov internetu vecí v rôznych platformách.

Produkt EMQX doteraz prijalo viac ako 10 000 podnikových používateľov z viac ako 50 krajín, ktorí pripojili viac ako 100 miliónov zariadení internetu vecí na celom svete.

Robustné a flexibilné riešenia EMQ na prenos dát z okraja do cloudu internetu vecí zahŕňajú súbor technológií určených pre aplikácie internetu vecí: spoľahlivosť, zabezpečenie, dostupnosť, škálovateľnosť, latencia a priepustnosť. To umožňuje úspešné nasadenie internetu vecí na podnikovej úrovni s ľahkosťou a škálovaním.

Ako globálna organizácia má EMQ svoje výskumné a vývojové centrum v Štokholme vo Švédsku a viac než 10 pobočiek v Amerike, Európe a ázijsko-tichomorskom regióne.

