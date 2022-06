Společnost EMQ oznámila, že se stala oficiálním sponzorem nadace Erlang Ecosystem Foundation (EEF)

Cílem nadace, kterou podporují společnosti jako Erlang Solutions, EMQ, Cisco a další, je rozvíjet a podporovat různorodou komunitu ekosystému Erlang.

Erlang je funkcionální programovací jazyk původně vyvinutý v roce 1986 v laboratoři Ericsson Computer Science. Zpočátku byl navržen jako přepínací jazyk pro řešení problémů ve světě telekomunikací, ale v roce 1998 byl uvolněn v open-source podobě.

Od svého zpřístupnění veřejnosti se Erlang rozšířil i mimo oblast telekomunikací a je aktivně používán v mnoha dalších odvětvích, jako například v automobilovém průmyslu, FinTech, IoT, elektronickém obchodu, zdravotnictví a na blockchainu.

Stále více organizací Erlang také používá jako backendový programovací jazyk pro významné projekty internetu věcí. Jedním z hlavních důvodů pro použití jazyka Erlang je jeho schopnost vytvářet masivně souběžné, škálovatelné a proti chybám odolné distribuované systémy s požadavky na vysokou dostupnost.

Společnost EMQ ekosystém Erlang vždy výrazně podporovala a svůj stěžejní produkt EMQX – nejlépe škálovatelnou distribuovanou platformu pro zasílání zpráv na bázi MQTT v systémech IoT – vytvořila právě díky začlenění jazyka Erlang do svého technologického stacku.

S rostoucím počtem připojených IoT zařízení se objevují problémy se škálovatelností a souběžností tohoto ekosystému. Podle nejnovější zprávy State of IoT-Spring 2022 společnosti IoT Analytics se očekává, že počet připojených IoT zařízení dosáhne do konce roku 2022 hodnoty 14,4 miliardy. Aby bylo možné obsloužit obrovské množství zařízení internetu věcí, která zaplavují trhy, je třeba zavést vysoce výkonnou technologii přenosu zpráv, která nabídne vysokou propustnost a bezproblémovou škálovatelnost.

Díky paralelismu a distribuované povaze jazyka Erlang může EMQX podporovat požadavky na škálovatelnost rychle rostoucího množství aplikací internetu věcí. Jak ukázal nedávný test škálovatelnosti a spolehlivosti , zvládne systém EMQX 5.0 snadno 100 milionů souběžných MQTT připojení v jednom clusteru při zachování nízké latence a vysoké odolnosti proti chybám.

Dodnes úspěšně přijalo EMQX jako základní řešení datové infrastruktury IoT již více než 10.000 mezinárodních organizací v řadě oborů, jako jsou ropný a plynárenský průmysl, automobilový průmysl, logistika, výroba energií z obnovitelných zdrojů nebo výroba.

Jako zakládající sponzor EEF se společnost EMQ snaží přispívat knihovnami, nástroji, dokumentací a dalšími důležitými technologiemi datové infrastruktury IoT, které pravidelně využívají společnosti spoléhající na stabilitu a všestrannost tohoto ekosystému.

Společnost EMQ bude s EEF úzce spolupracovat na budování povědomí o ekosystému Erlang, na podpoře růstu komunity open source, a na podpoře inovativních projektů softwarového vývoje.

„Jsme hrdí na to, že můžeme s EEF spolupracovat na úsilí podporovat silnou a zdravou komunitu vývojářů v jazyce Erlang. Erlang je základem naší trvale připojené platformy datové infrastruktury IoT, která slouží milionům zákazníků po celém světě. Díky vlastnostem jazyka Erlang může EMQ vytvářet vysoce výkonné, souběžné, proti chybám odolné systémy a škálovatelné systémy v cloudu, hybridních výpočetních systémech a edge systémech, a to za výhodných podmínek, co se nákladů týče," konstatoval Feng Lee, generální ředitel a zakladatel společnosti EMQ. „Jsme jazykem Erlang nadšeni a budeme i nadále přispívat do rámců a sad nástrojů, které Erlang využívají."

Další informace o využití technologií Erlang společností EMQ najdete na adrese http://www.emqx.com nebo na účtu @EMQTech na Twitteru

O společnosti EMQ

Společnost EMQ je inovativním poskytovatelem open-source softwaru s pevným zázemím v oblasti datové infrastruktury IoT, který poskytuje přední světová cloudová řešení pro zasílání MQTT zpráv, streamovací databáze a edge computing.

Od roku 2017 vyvíjí EMQ vysoce výkonný a masivně škálovatelný distribuovaný server pro zasílání MQTT zpráv – EMQX, který urychluje propojení a integraci širokého spektra aplikací a dat internetu věcí na různých platformách.

Systém EMQX již používá přes 10.000 podnikových uživatelů z více než 50 zemí, kteří celosvětově připojili přes 100 milionů zařízení IoT.

Robustní a flexibilní datová řešení pro edge-to-cloud IoT společnosti EMQ zahrnují sadu technologií určených pro aplikace IoT: spolehlivost, bezpečnost, dostupnost, škálovatelnost, latenci a propustnost. To umožňuje snadné a úspěšné hromadné nasazení IoT na podnikové úrovni.

Jako globální organizace provozuje společnost EMQ výzkumné a vývojové centrum ve Stockholmu ve Švédsku a provozuje více než 10 poboček v Americe, Evropě a v asijsko-pacifickém regionu.

