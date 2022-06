EMQ ogłasza zostanie oficjalnym sponsorem Erlang Ecosystem Foundation (EEF)

Wspierana przez takie spółki, jak Erlang Solutions, EMQ, Cisco i inne, fundacja dąży do rozwijania i wspierania różnorodnej społeczności skupionej wokół ekosystemu Erlang.

Erlang to język programowania funkcyjnego pierwotnie opracowany przez Ericsson Computer Science Laboratory w 1986 r. Początkowo został on zaprojektowany jako język przełączników do rozwiązywania problemów telekomunikacyjnych, ale został udostępniony jako oprogramowanie z otwartym źródłem (open source) w 1998 r.

Od czasu powszechnego udostępnienia, Erlang zaczął wychodzić poza świat telekomunikacji i jest szeroko wykorzystywany w wielu innych branżach, takich jak motoryzacja, technologie finansowe, Internet Rzeczy (IoT), handel elektroniczny, służba zdrowia i blockchain.

Coraz więcej organizacji wykorzystuje Erlang jako język programowania w warstwie backend do szczególnie ważnych projektów IoT. Jednym z głównych powodów popularności języka Erlang jest jego zdolność do budowania współbieżnych na dużą skalę, skalowalnych i odpornych na błędy rozproszonych systemów wymagających wysokiej dostępności.

EMQ zawsze mocno wspierał ekosystem Erlang i zbudował swój flagowy produkt EMQX – najbardziej skalowalną na świecie rozproszoną platformę przesyłania wiadomości opartą o MQTT – dzięki włączeniu do swoich technologii języka Erlang.

W miarę, jak liczba urządzeń IoT dynamicznie rośnie, pojawia się też coraz więcej problemów związanych z ich skalowalnością i współbieżnością. Według najnowszego raportu State of IoT—Spring 2022 (Stan IoT - Wiosna 2022) przygotowanego przez IoT Analytics, liczba podłączonych do sieci urządzeń IoT do końca roku 2022 sięgnie 14,4 mld. Aby obsłużyć ogromną liczbę urządzeń IoT zalewających rynek, konieczna jest bardzo wydajna technologia przesyłania wiadomości, która zapewnia wysoką przepustowość i bezbłędną skalowalność.

Ze względu na równoległy i rozproszony charakter, EMQX może wspierać wymogi w zakresie skalowalności szybko rozwijających się aplikacji IoT. Jak pokazuje ostatnie badanie skalowalności i niezawodności, EMQX 5.0 może z łatwością obsłużyć 100 milionów współbieżnych połączeń MQTT w jednym klastrze, utrzymując jednocześnie niskie opóźnienia i wysoką odporność na błędy .

Według stanu na dziś, 10 tys. organizacji międzynarodowych pomyślnie wprowadziło EMQX jako główne rozwiązanie dla infrastruktury danych IoT w różnych branżach, takich jak sektor naftowo-gazowy, motoryzacyjny, logistyczny, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i produkcyjny.

Jako sponsor założyciel EEF, EMQ z zaangażowaniem tworzy biblioteki, narzędzia, dokumentację i inne kluczowe technologie infrastruktury danych IoT stosowane regularnie przez spółki opierające się na stabilności i wszechstronności tego ekosystemu.

Jednocześnie EMQ będzie blisko współpracować z EEF w celu budowania świadomości społeczności open source i promowania innowacyjnych przedsięwzięć związanych z rozwijaniem oprogramowania.

„Jesteśmy dumni, że możemy pracować wspólnie z EEF nad realizacją jej misji wspierania silnej i żywotnej społeczności twórców oprogramowania w języku Erlang. Erlang jest kluczowym elementem naszej platformy infrastruktury danych IoT z nieprzerwanym połączeniem i służy milionom klientów z całego świata. Dzięki wyjątkowym cechom języka Erlang, EMQ może tworzyć wydajne, współbieżne, odporne na błędy i opłacalne systemy zapewniające skalowalność w chmurze i rozwiązaniach edge computing - powiedział Feng Lee, dyrektor generalny i założyciel EMQ. - Jesteśmy zafascynowani możliwościami języka Erlang i nadal będziemy wnosić swój wkład we frameworki i zestawy narzędzi do tej technologii".

Aby dowiedzieć się więcej o pracy EMQ z technologiami Erlang, przejdź na stronę http://www.emqx.com lub obserwuj @EMQTech na Twitterze

EMQ

EMQ jest innowacyjnym dostawcą oprogramowania z otwartym kodem źródłowym, silnie zakorzenionym w infrastrukturze danych dla Internetu Rzeczy, zapewniającym wiodącą na świecie, opartą na chmurze platformę komunikacyjną MQTT w zakresie wiadomości, strumieniowej bazy danych i rozwiązań edge computing.

Od 2017 r. EMQ opracowuje wydajny i silnie skalowalny rozproszony serwer wiadomości MQTT – EMQX, który przyspiesza łączność i integrację dla szerokiej gamy zastosowań IoT i danych na wielu platformach.

Jak dotąd EMQX został wdrożony przez ponad 10 tys. użytkowników korporacyjnych w przeszło 50 krajach, łącząc więcej niż 100 milionów urządzeń IoT na całym świecie.

Niezawodne i elastyczne rozwiązania edge-to-cloud IoT obejmują szereg technologii zaprojektowanych dla zastosowań IoT w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa, dostępności, skalowalności, niskich opóźnień i wysokiej przepustowości. Pozwala to na łatwe i skuteczne realizowanie wdrożeń klasy korporacyjnej IoT niezależnie od skali.

Jako podmiot międzynarodowy, EMQ prowadzi centrum B+R w Sztokholmie, w Szwecji i ma ponad 10 oddziałów w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i w regionie Azja-Pacyfik.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1836532/EMQ_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1823495/Logo.jpg

SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.