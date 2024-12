En 2025 Disneyland Resort celebra 'Celebrate Happy' con su 70 aniversario y eventos por tiempo limitado

Disneyland Resort, al tiempo que rememora su legado durante los últimos 70 años, también vive una era de crecimiento increíble gracias al lanzamiento de nuevas propuestas y al desarrollo de otras de cara al futuro.

La Celebración del 70 Aniversario de Disneyland Resort empieza el 16 de mayo

A partir del 16 de mayo de 2025, y a lo largo de todo el verano de 2026, la Celebración del 70 Aniversario de Disneyland Resort rendirá homenaje a las siete décadas de felicidad y a los muchos momentos de alegría en ciernes. Las familias y los amigos podrán "celebrar con felicidad" por tiempo limitado con entretenimiento, decoración, comida y bebida, productos coleccionables y mucho más.

El celebrado desfile "Paint the Night" regresará a Disneyland Park a todo color, con carrozas vibrantes y más de un millón de luces LED. Los visitantes también podrán disfrutar del nuevo espectáculo nocturno "World of Color Happiness!" en Disney California Adventure Park, que se inspirará en las famosas palabras que Walt Disney recitó hace siete décadas en la dedicatoria de la inauguración del parque: "A todos lo que llegan a este lugar feliz… ¡bienvenidos!". El entrañable espectáculo nocturno "Wondrous Journeys" volverá a deslumbrar Disneyland Park con fuegos artificiales en noches selectas. El animado desfile "Better Together: A Pixar Pals Celebration!" también volverá a Disney California Adventure Park.

El espectáculo nocturno "Wondrous Journeys" y el desfile "Better Together: A Pixar Pals Celebration!" se detendrán temporalmente para dar paso a las ofertas de entretenimiento de temporada de Halloween y las Fiestas Decembrinas, y luego se reanudarán más tarde.

Otras novedades son un nuevo desfile con personajes en Disneyland Park y proyecciones especiales en las fachadas del Carthay Circle Restaurant y de "it's a small world". La nueva canción "Celebrate Happy" rendirá homenaje al aniversario y podrá ser escuchada en varios de los espectáculos.

Todo el resort será adornado con decoración colorida y resplandeciente, incluyendo un elegante medallón en el Castillo de la Bella Durmiente. Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos formarán parte de una gran fiesta en Town Square en Disneyland, a la que acudirán con trajes especiales para la ocasión.

Experiencias que nadie puede perderse y felicidad en ciernes

A lo largo de 2025 los visitantes también pueden disfrutar de muchas experiencias recientemente inauguradas y reimaginadas, como Pixar Place Hotel, la atracción Tiana's Bayou Adventure, mejoras en New Orleans Square y Bayou Country en Disneyland Park y más.

"Walt Disney – A Magical Life" debutará en el teatro Main Street Opera House en Disneyland Park el 16 de mayo de 2025. La atracción contará con una presentación cinematográfica del viaje de Walt Disney, que culminará con una visita a Walt en su oficina, que cobrará vida por primera vez a través de la magia de la narración de Audio-Animatronics.

El 16 de mayo de 2026 Walt Disney – A Magical Life debutará dentro de la Opera House en Main Street de Disneyland Park. Por primera vez, los visitantes podrán ver a Walt Disney gracias a la magia de la tecnología de Audio-Animatronics e imaginar cómo sería verlo en su oficina.

Tras dar la bienvenida a nuevos restaurantes y las tiendas Avengers Reserve y The D-Lander Shop en 2024, el Downtown Disney District continúa con su transformación, con más restaurantes y establecimientos planificados para el futuro. La tienda Disney Wonderful World of Sweets y el comedor del Parkside Market tienen previsto abrir sus puertas a principios de 2025.

Calendario de festivales y eventos para 2025

El Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park (del 17 de enero al 16 de febrero): el Año de la Serpiente será recibido con propuestas inspiradas en las tradiciones de las culturas china, vietnamita y coreana. En 2025 Mickey Mouse y Minnie Mouse lucirán nuevos vestidos basados en los atuendos tradicionales coreanos. Algunas de las propuestas que regresan son el desfile "Mulan's Lunar New Year Procession" en días selectas, el cortometraje acuático "Hurry Home – A Lunar New Year Celebration", actuaciones musicales diarias en vivo y menús inspirados en la gastronomía asiática disponibles en seis mercados del Año Nuevo Lunar y en restaurantes selectos.

Día de los Anaheim Ducks (24 de enero): en Disney California Adventure Park los fanáticos podrán disfrutar de una cabalgata, apariciones de algunos de los jugadores de los Anaheim Ducks, juegos temáticos y mucho más. La Prórroga del Día de los Anaheim Ducks en Downtown Disney District contará con una zona para fanáticos que ofrecerá entretenimiento, actividades divertidas y oportunidades fotográficas.

Celebrate Gospel en Disneyland Park (8 y 15 de febrero): este concierto anual, una tradición del resort durante más de una década, regresará el 8 y el 15 de febrero, con actuaciones por parte de coros comunitarios de todo el sur de California y de artistas multipremiados.

Disney California Adventure Food & Wine Festival (del 28 de febrero al 21 de abril): este evento para aficionados a la gastronomía celebra al Estado Dorado con una selección de platos creativos, diez mercados (dos de ellos de nueva temática), entretenimiento en vivo y el regreso de propuestas favoritas de todos como el Chef Goofy, las experiencias culinarias que se pueden reservar y la atracción clásica Soarin' Over California.

Season of the Force en Disneyland Park (del 28 de marzo al 11 de mayo): "Fire of the Rising Moons" tendrá lugar cada noche en Star Wars: Galaxy's Edge y contará con nuevos y épicos efectos de proyección y música galáctica, complementados con fuegos artificiales en noches selectas. Hyperspace Mountain regresará a Tomorrowland, lanzando a los visitantes a través de la galaxia donde se encontrarán con los combatientes TIE del Imperio y de la Primera Orden.

Disney Jr. Let's Play! Party (verano): el evento de un día en Disney California Adventure Park y el de dos días en Downtown Disney District regresarán con entretenimiento, encuentros con personajes de Disney Jr. y actividades que podrán disfrutar las familias con los pequeños.

Halloween Time en el Disneyland Resort (del 22 de agosto al 31 de octubre): los visitantes de todas las edades pueden disfrutar de diversión fantasmal por todo el resort, incluyendo atracciones especiales para la ocasión, entretenimiento no muy terrorífico y comida y bebida que se inspira en la celebración.

Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park (del 22 agosto al 2 de noviembre): "Coco", la película de Pixar Animation Studios ganadora del Premio de la Academia®, cobra vida durante esta celebración de los lazos eternos de la familia y el espíritu del Día de los Muertos.

Las Fiestas en el Disneyland Resort (del 14 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026): la temporada más entrañable llegará con decoración invernal, entretenimiento festivo y mucho más. El Disney Festival of Holidays regresará a Disney California Adventure Park y contará con un menú especial para la temporada, entretenimiento en vivo y actividades familiares inspiradas en las diversas celebraciones de la temporada en el sur de California.

Eventos que requieren de boleto por separado programados en 2025

Los eventos tras el cierre o "after hours" para los visitantes de todas las edades incluyen encuentros antes de la fiesta, reducción del tiempo de espera en atracciones selectas, entretenimiento exclusivo, comida y bebida temáticas y descargas ilimitadas de fotografías digitales de Disney PhotoPass del evento.

Los eventos de Disneyland After Dark* invitan a los visitantes a pasarlo a lo grande durante toda la noche gracias a fiestas temáticas a todo ritmo que tienen lugar en Disneyland Park.

Sweethearts' Nite o la Noche de los Enamorados (21, 23 y 28 de enero; y 4, 6, 9, 11 y 13 de febrero): las parejas, los amigos y las familias pueden celebrar el amor con una nueva cabalgata en Main Street, U.S.A. , un Royal Ball o baile real, encuentros con personajes emparejados y música por doquier. Los boletos para el público general se pondrán a la venta a partir del 12 de diciembre de 2024.

90s Nite o la Noche de los 90 (4 y 6 de marzo): bailes, "sing-alongs" ( cantar a coro ) y mucho más celebran las películas, música y la cultura pop de Disney a lo largo de esa década icónica. "90s on Parade" incluye guiños a desfiles previos como "The Lion King Celebration" y "Mulan Parade". Los boletos para el público general se pondrán a la venta a partir del 12 de diciembre de 2024.

Star Wars Nite o la Noche de Star Wars (8, 10, 22, 24 y 29 de abril; 1, 4 y 6 de mayo): toda clase de aventuras galácticas tienen lugar durante este evento que incluye apariciones de personajes de Star Wars , tanto del Lado Oscuro como del Lado de la Luz de la Fuerza, encuentros exclusivos y oportunidades fotográficas de otra galaxia. La fecha en la que los boletos se pondrán a la venta será anunciada próximamente.

Pride Nite o la Noche del Orgullo (16 y 18 de junio): esta celebración de la comunidad LGBTQIA+ une a sus miembros y aliados para disfrutar de proyecciones del arco iris, decoración multicolor, entretenimiento fabuloso y mucho más. La fecha en la que los boletos se pondrán a la venta será anunciada próximamente.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party**: los visitantes son animados a disfrazarse** para esta fiesta de Halloween terroríficamente divertida y para toda la familia que tiene lugar tras el cierre de Disney California Adventure Park. En 2025, la fiesta ofrecerá más noches que nunca con 31 fechas distintas:

17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 de agosto

2, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de septiembre

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 31 de octubre

Las vacaciones en Disneyland Resort ofrecen valía y variedad

Disneyland Resort, con el fin de dar la bienvenida a cuantas más familias y visitantes mejor, siempre provee de una amplia variedad de boletos, restaurantes y hoteles, así como de ofertas promocionales a lo largo del año. Los visitantes, gracias a la posibilidad de llevar a cabo reservaciones para los parques temáticos con 180 días de antelación, pueden planificar con tiempo y ser flexible en sus fechas, algunos días de las cuales disponen de boletos a la venta por un precio inicial de $104. A lo largo del año los visitantes disponen de una lista de ofertas para boletos y hoteles.

Una Oferta Especial de Boleto Infantil está ya disponible para visitas entre el 7 de enero y el 20 de marzo de 2025. Los pequeños de 3 a 9 años pueden visitar un parque temático de Disneyland Resort por un mínimo de $50 por niño con este boleto especial de 1 Día y 1 Parque***.

La estancias en los Hoteles del Disneyland Resort ofrecen una experiencia distintivamente Disney así como beneficios exclusivos, incluyendo acceso conveniente a los parques temáticos, entrada a los mismos antes de hora de operación al público en general y actividades especiales en días selectos a lo largo de todo el año****.

Para ingresar a un parque, se requiere una reservación para el parque temático y un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Visita Disneyland.com/updates para obtener más información sobre cómo visitar el Disneyland® Resort. Las reservaciones al parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las ofertas pueden modificarse, limitarse en disponibilidad o no estar disponibles, y están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas.

*La cantidad de boletos disponibles para cada evento es limitada y los boletos para el evento son válidos únicamente para la fecha y el horario específicos del mismo. La oferta, el evento y los elementos del evento están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso ni responsabilidad. Solo atracciones, experiencias, ofertas y servicios selectos estarán disponibles durante el evento. Las descargas de fotos digitales de Disney PhotoPass excluyen los paquetes y productos de Disney PhotoPass con precio por separado que se ofrecen en ubicaciones seleccionadas. El servicio Disney PhotoPass está sujeto a los Términos y Condiciones de Disney PhotoPass y a la política de vencimiento que se encuentra en https://disneyland.disney.go.com/photopass-terms-conditions/. Se requiere inscripción en línea. La oferta, el evento y los elementos del evento pueden modificarse y limitarse en disponibilidad y están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso ni responsabilidad.

**Los disfraces están sujetos a las directrices de Disney; consulte las directrices de disfraces para eventos especiales en https://disneyland.disney.go.com/faq/parks/dress/ con el fin de tener en cuenta las restricciones.

***Oferta válida solo para los pequeños de 3 a 9 años. Los boletos son válidos para su uso a partir del 7 de enero de 2025 y los boletos para varios días vencen 13 días después del primer día de uso o el 20 de marzo de 2025, lo que ocurra primero. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Puede comprar hasta 10 boletos por día. Los boletos no son reembolsables, no se pueden vender ni transferir para uso comercial y excluyen actividades/eventos que requieran de un boleto o pago por separado. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de entradas. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden detenerse de vez en cuando o dadas por acabadas en cualquier momento.

Reservaciones de Parques Temáticos asignadas a los Boletos de Oferta Especial para Niños según lo determine Disney y la capacidad del Parque Temático. La disponibilidad de las reservas para los titulares de entradas con oferta especial para niños no está garantizada para ninguna fecha, y las reservas pueden ser difíciles de conseguir para una fecha concreta, especialmente a medida que se acerca la fecha de caducidad de las entradas. Para garantizar la mejor disponibilidad, haga las reservas con anticipación. En una fecha determinada, las reservaciones para parques pueden estar disponibles para boletos generales para parques temáticos, aunque las reservaciones para parques asignadas a los boletos de oferta especial para niños estén completamente reservadas. Los titulares de boletos de oferta especial para niños no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros.

****Los visitantes que se hayan registrado y se alojen en uno de los hoteles del Disneyland Resort pueden aprovechar el acceso anticipado de 30 minutos a un parque temático designado todos los días de su estancia en el hotel para disfrutar de atracciones, restaurantes y tiendas selectas. Cada día, Disneyland Park o Disney California Adventure Park abrirán temprano: Disneyland Park los martes, jueves y sábado; Disney California Adventure Park los lunes, miércoles, viernes y domingo. Consulte el calendario de los parques temáticos para conocer los horarios de apertura de estos. También se requiere de una entrada válida al parque temático y de una reservación para el mismo parque en la misma fecha para todos los Visitantes (mayores de 3 años). Las reservaciones para los parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas.

