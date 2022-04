En l'honneur de la journée de la Terre, SodaStream s'engage à sauver un million de tortues de mer au cours du mois d'avril

Dans le cadre de sa mission de longue date visant à réduire les déchets plastiques à usage unique et à empêcher qu'ils ne finissent dans la mer, SodaStream s'est associée à SEE Turtles, une ONG œuvrant à la protection des tortues de mer dans le monde entier. Les tortues de mer sont des espèces clés dans les océans et sans elles, l'ordre naturel des océans peut être perturbé. Grâce à cette initiative, SodaStream s'engage* à sauver un bébé tortue de mer pour chaque machine à eau gazeuse SodaStream vendue dans le monde entier pendant le mois d'avril .

« Dans le cadre de la responsabilité environnementale de SodaStream et de son obligation envers la planète, nous cherchons toujours à faire mieux », a commenté Karin Schifter-Maor, Directeur marketing global de SodaStream. « Cette année, nous avons fait un pas de plus dans cette direction en lançant notre plus grande campagne pour la journée de la Terre, qui durera tout le mois d'avril, SodaStream célébrant ainsi le « mois de la Terre ». Avec cette campagne à 360°, nous engageons les gens non seulement à garder les océans exempts de déchets plastiques à usage unique, mais aussi à leur donner la possibilité de sauver des bébés tortues de mer en voie de disparition dans le monde entier. »

« Je suis honoré de travailler avec SodaStream sur leur engagement à protéger l'environnement en attirant l'attention sur la menace qui pèse sur les tortues de mer et nos plages. C'est une cause à laquelle je crois profondément. J'espère que nous attirerons l'attention du monde entier sur ce problème urgent. Je suis ravi de faire partie de cette merveilleuse initiative. SodaStream assure ! » a déclaré David Hasselhoff. « La campagne de SodaStream pour la journée de la Terre sera cruciale pour attirer l'attention du monde sur l'importance d'assurer la survie de la planète. Chacun d'entre nous doit faire sa part pour contribuer à un monde durable. Nos contributions individuelles aideront à construire une base solide pour inverser la menace imminente. Le silence n'est pas une option ».

« SEE Turtles est ravi de travailler avec SodaStream pour sauver les bébés tortues de mer dans le monde entier et encourager la réduction des déchets plastiques », a mentionné le PDG de SEE Turtle, Brad Nahill. « Grâce à notre programme Billion Baby Turtles, ces fonds aideront les programmes de protection communautaires sur plus de 20 plages de nidification importantes dans 16 pays. »

*En reversant les recettes de chaque machine à eau gazeuse vendue dans le monde entier à SEE Turtles

Autres actions de l'entreprise pour cette journée de la Terre :

SodaStream maintient l'engagement pris lors de la dernière journée de la Terre d'économiser 78 milliards de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2025.

Pour soutenir cette vaste campagne, SodaStream lance une expérience de réalité virtuelle unique en son genre, dans laquelle chacun peut sauver son propre bébé tortue de mer virtuel et l'aider à rejoindre l'océan en toute sécurité. David Hasselhoff a été le premier à prendre part à cette rencontre unique.

Enfin, SodaStream encourage ses employés du monde entier à renforcer leur engagement personnel en faveur de la planète en leur offrant la possibilité de faire du bénévolat, d'éduquer et de promouvoir les valeurs durables auprès des jeunes générations.

À propos de SodaStream

SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est la première marque mondiale d'eau pétillante. SodaStream permet aux utilisateurs de se faire plaisir à la maison avec des bulles à l'infini, sans soucis, et en sauvant à sauver la planète. Les bulles de SodaStream sont meilleures pour le consommateur – saines, faciles à fabriquer, légères à transporter – et meilleures pour la planète. Elles permettent de remplacer des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une bouteille SodaStream réutilisable. Pour en savoir plus sur SodaStream, consultez le site Web www.SodaStream.com et suivez l'entreprise sur Facebook, Instagram et YouTube.

À propos de SEE Turtles :

SEE Turtles est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui protège les tortues de mer par le biais de voyages de conservation et de visites bénévoles, et par des programmes éducatifs tels que Billion Baby Turtles et Too Rare To Wear, ainsi que par la promotion de l'inclusion dans la communauté des tortues de mer. Leurs programmes primés contribuent à sauver les éclosions de tortues de mer sur d'importantes plages de nidification dans le monde entier. SEE Turtles travaille avec l'industrie du tourisme pour mettre fin au commerce des carapaces de tortues, et éduque les étudiants et les voyageurs sur la façon d'aider à sauver les tortues de mer.

