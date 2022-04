Na počesť Dňa Zeme sa spoločnosť SodaStream zaväzuje počas apríla zachrániť 1 milión morských korytnačiek

„V rámci zodpovednosti spoločnosti SodaStream voči životnému prostrediu a záväzku voči planéte vždy hľadáme spôsoby, ako sa zlepšiť," uviedla Karin Schifter-Maor, globálna riaditeľka marketingu spoločnosti SodaStream. „Tento rok sme urobili ďalší krok týmto smerom s našou doteraz najväčšou kampaňou ku Dňu Zeme, ktorá bude trvať celý apríl, takže v spoločnosti SodaStream vlastne oslavujeme „Mesiac Zeme". Prostredníctvom tejto 360° kampane zapájame ľudí nielen do ochrany oceánov pred jednorazovým plastovým odpadom, ale zároveň im dávame príležitosť zachrániť ohrozené mláďatá morských korytnačiek na celom svete."

„Je mi cťou spolupracovať so spoločnosťou SodaStream pri jej odhodlaní chrániť životné prostredie tým, že upozorňuje na ohrozenie morských korytnačiek a našich pláží. To je dôvod, v ktorý hlboko verím. Dúfam, že sa nám podarí upriamiť pozornosť celého sveta na tento naliehavý problém. Som nadšený, že môžem byť súčasťou tejto úžasnej iniciatívy. SodaStream ide na to!" povedal David Hasselhoff. „Kampaň spoločnosti SodaStream ku Dňu Zeme bude mať zásadný význam a pritiahne pozornosť sveta na dôležitosť zabezpečenia prežitia zemegule. Každý z nás musí prispieť svojím dielom k udržateľnému svetu. Naše individuálne príspevky pomôžu spoločne vytvoriť silný základ na zvrátenie vynárajúcej sa hrozby. Mlčanie neprichádza do úvahy."

„SEE Turtles je nadšená, že môže spolupracovať so spoločnosťou SodaStream na záchrane malých morských korytnačiek na celom svete a na podpore znižovania množstva plastového odpadu," uviedol Brad Nahill, generálny riaditeľ organizácie SEE Turtles. „Finančné prostriedky venované prostredníctvom nášho programu Miliarda malých korytnačiek pomôžu komunitným ochranárskym programom na viac ako 20 dôležitých plážach, kde hniezdia korytnačky, v 16 krajinách."

*Venovaním výťažku z každého prístroja na výrobu perlivej vody predaného po celom svete organizácii SEE Turtles

Ďalšie akcie spoločnosti pre tento Deň Zeme:

Spoločnosť SodaStream si stojí za svojím záväzkom z minulého Dňa Zeme, že do roku 2025 ušetrí 78 miliárd jednorazových plastových fliaš.

Ako ďalšiu podporu tejto rozsiahlej kampane spúšťa spoločnosť SodaStream jedinečný zážitok s rozšírenou realitou, v ktorom si každý môže zachrániť svoje vlastné virtuálne mláďa morskej korytnačky a pomôcť mu bezpečne sa dostať do oceánu. Ako prvý sa tohto jedinečného zážitku zúčastnil David Hasselhoff.

A nakoniec, spoločnosť SodaStream podporuje svojich zamestnancov na celom svete, aby sa ďalej angažovali v prospech planéty tým, že im poskytne príležitosti na dobrovoľnícku činnosť, vzdelávanie a propagáciu udržateľných hodnôt mladším generáciám.

O spoločnosti SodaStream

SodaStream, súčasť koncernu PepsiCo, je poprednou svetovou značkou prístrojov na výrobu perlivej vody. SodaStream umožňuje spotrebiteľom bez problémov si vychutnávať doma nekonečné množstvo dobrých bubliniek a pomáhať šetriť planétu. Bublinky SodaStream sú lepšie pre spotrebiteľa – zdravé, jednoduché na výrobu, ľahké na prenášanie – a lepšie pre planétu – nahrádzajú až tisíce jednorazových plastových fliaš jednou opakovane použiteľnou fľašou SodaStream. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti SodaStream, navštívte stránky corp.sodastream.com a sledujte SodaStream v sieťach Facebook, Instagram a YouTube.

O organizácii SEE Turtles:

SEE Turtles je nezisková organizácia so sídlom v USA, ktorá chráni morské korytnačky prostredníctvom ochranárskych a dobrovoľníckych ciest a vzdelávacích programov, ako sú Billion Baby Turtles a Too Rare To Wear, ako aj podporou inklúzie v komunite morských korytnačiek. Jej oceňované programy pomáhajú zachraňovať mláďatá morských korytnačiek na dôležitých plážach, kde korytnačky kladú vajíčka, po celom svete. SEE Turtles spolupracuje s odvetvím cestovného ruchu s cieľom ukončiť obchod s korytnačími panciermi a vzdeláva študentov a cestovateľov o tom, ako pomôcť zachrániť morské korytnačky.

