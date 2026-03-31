Enabot presenta EBO Max, un robot per la famiglia basato sull'IA progettato per pensare, imparare e accudire

Dotato di un cervello artificiale integrato, memoria a lungo termine e interazione in linguaggio naturale, EBO Max offre un nuovo livello di consapevolezza e compagnia alle case moderne.

SHENZHEN, Cina, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, azienda pioniera nell'ambito della robotica di compagnia per la famiglia, ha comunicato oggi il lancio di EBO Max, il robot domestico più avanzato di sempre. Grazie a un nuovo cervello artificiale, EBO Max è progettato per pensare, imparare e adattarsi all'ambiente domestico, offrendo assistenza intelligente, compagnia familiare e sorveglianza della casa in un unico dispositivo mobile. L'EBO Max può essere pre-ordinato a 549,99 € (50 € di sconto) sul sito Enabot.

Enabot Introduces EBO Max, an AI-Powered Family Robot Designed to Think, Learn, and Care

L'elemento principale di EBO Max è un cervello artificiale potenziato e capace di percezione multimodale, comprensione contestuale e memoria a lungo termine. Grazie alla combinazione di vista, voce e consapevolezza dell'ambiente circostante, il robot è in grado di interpretare le situazioni e prendere decisioni dinamiche mentre svolge compiti all'interno della casa.

A differenza delle tradizionali telecamere intelligenti o degli assistenti vocali, EBO Max è costruito per muoversi. Grazie alla navigazione intelligente, è in grado di localizzare i membri della famiglia o gli animali domestici, controllare diverse aree della casa e individuare potenziali cambiamenti o attività insolite.

È anche in grado di eseguire compiti in più fasi con un input minimo. Gli utenti possono assegnare compiti da remoto, interagire tramite comandi vocali e ricevere promemoria personalizzati. Il robot è anche in grado di svolgere compiti programmati o basati su determinate condizioni, adattandosi a scenari quotidiani diversi.

Pensato per la vita familiare di tutti i giorni, EBO Max offre supporto in una vasta gamma di casi d'uso reali. Gli utenti possono connettersi tramite video bidirezionale, controllare i propri cari, sorvegliare gli animali domestici o ricevere avvisi se qualcosa cambia in casa, come ad esempio eventuali cadute. Con una risoluzione 4K, è in grado di catturare i momenti importanti e fornire promemoria tempestivi in base alle abitudini.

Col tempo, EBO Max acquisisce familiarità con l'ambiente circostante grazie alla memoria a lungo termine, così da poter reagire in modo più naturale ed efficiente man mano che impara a conoscere le abitudini domestiche.

Grazie alla combinazione di mobilità, intelligenza artificiale e design focalizzato sull'uomo, EBO Max riflette la visione di Enabot che mira a creare robot che non solo offrano assistenza, ma si inseriscano in modo naturale nell'ambiente domestico.

Informazioni su Enabot

Enabot crede che le nostre vite possano essere migliorate grazie a robot intelligenti per la famiglia. La nostra visione di un mondo guidato dalla tecnologia è positiva, i robot saranno parte delle soluzioni ai problemi quotidiani, consentendo alle persone di concentrare il proprio tempo su ciò che è più importante: esserci per le persone che amiamo. Grazie alla connessione tra le persone, ci impegniamo a promuovere l'amore, la compagnia e la condivisione.

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