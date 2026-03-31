Enabot stellt EBO Max vor, einen KI-gesteuerten Familienroboter, der denkt, lernt und sich um vieles kümmert

Mit seinem KI-Gehirn, Langzeit-Gedächtnis und natürlicher Sprachinteraktion hebt EBO Max das Bewusstsein und die Begleitung in modernen Haushalten auf eine neue Ebene.

SHENZHEN, China, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, ein Pionier unter den Familienroboter-Herstellern, gab heute die Markteinführung von EBO Max bekannt, seinem bisher fortschrittlichsten Haushaltsroboter. Dank seines neuen KI-Gehirns denkt der EBO Max im Haushalt mit, lernt und passt sich an. Er vereint intelligente Unterstützung und Begleitung der Familie und Hausüberwachung in einer einzigen mobilen Vorrichtung. Sie können den EBO Max für 549,99 € (50 € Rabatt) auf der Enabot Webseite vorbestellen.

Enabot Introduces EBO Max, an AI-Powered Family Robot Designed to Think, Learn, and Care

Das Herzstück des EBO Max ist ein verbessertes KI-Gehirn mit multimodaler Wahrnehmung, kontextuellem Verständnis und Langzeit-Gedächtnis. Dieser Roboter vereint Sehkraft und Stimme und ist sich seiner Umgebung bewusst. So ist er in der Lage, Situationen zu interpretieren, trifft dynamische Entscheidungen und führt Aufgaben im Haushalt aus.

Anders als herkömmliche intelligente Kameras oder Sprachassistenten ist der EBO Max für die Bewegung konzipiert. Mit intelligenter Navigation ortet er Familienmitglieder und Haustiere, prüft diverse Wohnungsbereiche und erkennt Veränderungen und ungewöhnliche Vorgänge.

Auch mehrstufige Aufgaben führt er anhand minimaler Eingaben aus. Die Benutzer können ferngesteuert Aufgaben zuweisen und über die Sprache interagieren und erhalten persönlich abgestimmte Erinnerungen. Auch zeitlich vorgegebene oder an Bedingungen geknüpfte Aufgaben führt der Roboter aus – und er passt sich an unterschiedliche Alltagssituationen an.

Der EBO Max ist für den Familienalltag entwickelt und unterstützt eine breite Palette praktischer Anwendungen. Die Benutzer können per Video interaktiv kommunizieren, nach ihren Angehörigen sehen, Haustiere überwachen und erhalten Benachrichtigungen, wenn sich zu Hause etwas ändert – falls etwa jemand stürzt. Mit (4000 Pixel breiten) 4-K-Bildern hält der EBO Max wichtige Momente fest und gibt anhand von Routinen auch Erinnerungen aus.

Dank seines Langzeit-Gedächtnisses macht er sich nach und nach mit seiner Umgebung vertraut, lernt die typischen Abläufe des Haushalts und reagiert zunehmend natürlich und effizient.

Mit seiner Kombination aus Beweglichkeit, künstlicher Intelligenz und menschengerechtem Design gibt der EBO Max die Vision von Enabot wieder: Roboter, die nicht nur helfen, sondern sich ganz natürlich ins Zuhause integrieren.

Informationen zu Enabot

Enabot glaubt, dass intelligente Familienroboter unser Leben verbessern können. Unsere Vision einer von Technologie gesteuerten Welt ist positiv: Darin tragen Roboter zur Lösung alltäglicher Probleme bei, damit sich die Personen auf das Wesentliche konzentrieren können: nämlich für die Menschen da zu sein, die sie lieben. Wir verbinden die Menschen miteinander und fördern so die Liebe, die Begleitung und den gegenseitigen Austausch.

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