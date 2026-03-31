Enabot présente EBO Max, un robot familial doté d'une intelligence artificielle et conçu pour réfléchir, apprendre et soigner

Doté d'une IA incarnée, d'une mémoire à long terme et d'une interaction en langage naturel, EBO Max hausse le niveau de conscience et de compagnie dans les foyers modernes.

SHENZHEN, Chine, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, pionnier de la robotique familiale, a annoncé aujourd'hui le lancement d'EBO Max, son robot domestique le plus avancé à ce jour. Doté d'un nouveau cerveau d'intelligence artificielle, EBO Max est conçu pour penser, apprendre et s'adapter dans la maison, apportant une assistance intelligente, une compagnie familiale et une surveillance à domicile dans un seul appareil mobile. L'EBO Max est disponible en pré-commande au prix de 549,99 € (50 € DE RABAIS) sur le site Enabot.

Enabot Introduces EBO Max, an AI-Powered Family Robot Designed to Think, Learn, and Care

Au cœur d'EBO Max se trouve un cerveau d'IA amélioré, capable de perception multimodale, de compréhension contextuelle et de mémoire à long terme. En combinant la vue, la voix et la connaissance de l'environnement, le robot peut interpréter des situations et prendre des décisions dynamiques tout en effectuant des tâches dans la maison.

Contrairement aux caméras intelligentes ou aux assistants vocaux traditionnels, EBO Max peut se déplacer. Grâce à la navigation intelligente, il peut localiser les membres de la famille ou les animaux domestiques, vérifier les différentes zones de la maison et identifier les éventuels changements ou les activités inhabituelles.

Il est également capable d'exécuter des tâches en plusieurs parties avec un minimum de données. Les utilisateurs peuvent assigner des tâches à distance, interagir par la voix et recevoir des rappels personnalisés. Le robot peut également effectuer des tâches programmées ou conditionnelles, en s'adaptant aux différents scénarios quotidiens.

Conçu pour la vie de famille au quotidien, EBO Max prend en charge un large éventail de cas d'utilisation réels. Les utilisateurs peuvent se connecter par vidéocommunication bidirectionnelle, prendre des nouvelles de leurs proches, surveiller leurs animaux domestiques ou recevoir des alertes en cas de changement à la maison (en cas de chute, par exemple). Grâce à l'imagerie 4K, il peut également capturer les moments importants et fournir des rappels opportuns en fonction des habitudes.

Au fil du temps, EBO Max se familiarise avec son environnement grâce à sa mémoire à long terme, ce qui lui permet de réagir plus naturellement et plus efficacement à mesure qu'il apprend les habitudes de la maison.

Associant mobilité, intelligence artificielle et conception centrée sur l'homme, EBO Max incarne la vision d'Enabot de créer des robots qui ne se contentent pas d'aider, mais qui s'intègrent naturellement à l'environnement domestique.

À propos d'Enabot

Enabot pense que nos vies peuvent être améliorées par des robots familiaux intelligents. Notre vision d'un monde axé sur la technologie est positive, les robots faisant partie des solutions aux problèmes quotidiens, ce qui permet aux gens de consacrer leur temps à ce qui est le plus important : être là pour ceux qu'ils aiment. En créant des liens entre les gens, nous nous efforçons de promouvoir l'amour, l'amitié et le partage.

Pour en savoir plus sur Enabot, cliquez ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943865/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943875/Enabot_LPR_Logo.jpg