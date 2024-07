Enfinity Global conclut un financement de 164 millions de dollars pour un portefeuille de panneaux solaires photovoltaïques de 250 MW au Japon

TOKYO, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé un financement de 164 millions de dollars (26,24 milliards de yens) pour un portefeuille photovoltaïque solaire de 250 MW au Japon. Ce financement, réalisé en partenariat avec Macquarie Capital et un syndicat dirigé par Shinhan Asset Management, permet à l'entreprise de poursuivre sa croissance au Japon.

Enfinity Global Solar Power Plant in Japan

Le portefeuille se compose de sept projets solaires en exploitation, d'un projet en construction et d'une valeur d'entreprise de plus d'un milliard de dollars. Ce portefeuille devrait produire plus de 300 GWh d'énergie propre par an, soit suffisamment pour alimenter 60 000 foyers japonais et compenser 35 000 tonnes d'émissions de CO2.

«Nous sommes ravis de nous associer à Macquarie et à Shinhan pour développer notre plateforme au Japon », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, à l'adresse . «La transition énergétique du Japon a besoin d'entreprises de classe mondiale qui investissent dans ces actifs de haute qualité à longue durée de vie et soutiennent les besoins énergétiques émergents tels que ceux des centres de données», a-t-il ajouté.

Un représentant de Macquarie Capital a ajouté : «Nous sommes ravis de nous associer à Enfinity Global pour soutenir le financement de ce portefeuille. Notre collaboration souligne notre engagement à soutenir la croissance de projets d'énergie renouvelable de haute qualité sur des marchés attrayants».

Macquarie Capital, la division d'investissement du groupe Macquarie, est le plus grand investisseur mondial dans les infrastructures et l'énergie. Les énergies renouvelables constituent une priorité absolue dans la stratégie d'investissement mondiale de Macquarie.

Enfinity Global

Enfinity Global Inc. est, avec ses filiales, une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et les services de développement durable, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 24,1 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise vise à apporter une contribution significative à une économie durable à zéro émission de carbone.

Macquarie Capital

Macquarie Capital est la branche du groupe Macquarie spécialisée dans le conseil, les marchés de capitaux et l'investissement principal. Elle englobe le conseil aux entreprises, une gamme complète de solutions en matière de capital, y compris des services de levée de fonds sur les marchés des actions, de la dette et des capitaux privés, ainsi que des investissements en capital à partir du bilan de Macquarie. Macquarie Capital possède une grande expertise sectorielle dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des services gouvernementaux, de la consommation, des jeux et des loisirs, des minéraux critiques, de l'énergie, des institutions financières, de la santé, de l'industrie, des infrastructures, des médias, de l'immobilier, des services, des logiciels, de la technologie, des télécommunications et des médias.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457074/Enfinity_Global_Solar_Power_Plant_Japan.jpg