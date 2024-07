Enfinity Global schließt Finanzierung in Höhe von 164 Millionen Dollar für ein 250-MW-Solar-PV-Portfolio in Japan ab

TOKYO, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab eine Finanzierung in Höhe von 164 Millionen US-Dollar (26,24 Mrd. JPY) für ein 250-MW-Solar-PV-Portfolio in Japan bekannt. Die Finanzierung, die gemeinsam mit Macquarie Capital und einem von Shinhan Asset Management geführten Konsortium durchgeführt wurde, positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum in Japan.

Enfinity Global Solar Power Plant in Japan

Das Portfolio besteht aus sieben in Betrieb befindlichen Solarprojekten und einem im Bau befindlichen Projekt und hat einen Unternehmenswert von über 1 Milliarde US-Dollar. Das Portfolio soll jährlich mehr als 300 GWh saubere Energie erzeugen, genug, um 60.000 japanische Haushalte zu versorgen und 35.000 Tonnen CO2-Emissionen auszugleichen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Macquarie und Shinhan bei der Erweiterung unserer Plattform in Japan", kommentierte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Japans Energiewende braucht Weltklasse-Unternehmen, die in diese hochwertigen, langlebigen Anlagen investieren und den aufkommenden Energiebedarf, z. B. durch Rechenzentren, unterstützen", fügte er hinzu .

Ein Vertreter von Macquarie Capital fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit Enfinity Global zusammenzuarbeiten, um die Finanzierung dieses Portfolios zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, das Wachstum von hochwertigen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in attraktiven Märkten zu unterstützen."

Macquarie Capital, die Investmentabteilung der Macquarie Group, ist der weltweit größte Infrastrukturinvestor in Infrastruktur- und Energieanlagen weltweit. Erneuerbare Energien haben in der globalen Investitionsstrategie von Macquarie höchste Priorität.

Enfinity Global

Enfinity Global Inc. und seine Tochtergesellschaften sind ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 24,1 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen und in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien setzt sich das Unternehmen dafür ein, einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft zu leisten.

Macquarie-Kapital

Macquarie Capital ist der Beratungs-, Kapitalmarkt- und Hauptinvestitionszweig der Macquarie Group. Es umfasst Unternehmensberatung, ein komplettes Spektrum an Kapitallösungen, einschließlich Kapitalbeschaffungsdienstleistungen auf den Eigen-, Fremd- und Privatkapitalmärkten sowie Kapitalinvestitionen aus der Macquarie-Bilanz. Macquarie Capital verfügt über fundierte Branchenkenntnisse in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und staatliche Dienstleistungen, Konsumgüter, Glücksspiel und Freizeit, kritische Mineralien, Energie, Finanzinstitute, Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur, Medien, Immobilien, Dienstleistungen, Software, Technologie, Telekommunikation und Medien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457074/Enfinity_Global_Solar_Power_Plant_Japan.jpg