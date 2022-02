Enfinity Global consolida su operación en Japón con la adquisición de un porfolio de 250 MW de energía solar

Enfinity Global, una de las compañías líderes en el sector de las energías renovables y la sostenibilidad, ha anunciado hoy la adquisición de un porfolio de 250MW de energía solar fotovoltaica en Japón, con un valor de mercado de 1.000 millones de dólares. Esta adquisición consolida la operación de Enfinity Global en Japón y posiciona a la compañía para su futura expansión en el país.

La adquisición incluye tres plantas fotovoltaicas operativas con un total de 70 MW y cinco proyectos en construcción, situados en diferentes zonas de Japón. De los 180 MW en construcción, la compañía planea interconectar 80MW en 2022 y otros 100 MW en 2023. Gracias a esta adquisición, la plataforma de Enfinity Global en Japón alcanza un total de 281 MW repartidos en 9 proyectos propios y operados, que operan bajo el esquema de Feed In Tariff.

"La incorporación de este porfolio consolida la posición de Enfinity como una de las compañías líderes en el sector de las energías renovables en Japón. Creemos que el mercado crecerá significativamente en los próximos años para apoyar el ambicioso objetivo nacional de cero emisiones de CO2 en 2050. Enfinity se encuentra en una excelente posición para jugar un importante papel en este nuevo escenario" comenta Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global.

Peter Hennessy, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Enfinity Global, añadió, "durante los últimos 7 años, los miembros de nuestro equipo han trabajado en el desarrollo de estos nueve proyectos, combinando con éxito nuestra capacidad local de ejecución con el know-how global. Esta adquisición es una muestra más de nuestro compromiso a largo plazo con Japón."

PAG, una de las mayores firmas de inversión en Asia, ha participado en la inversión. Nomura ha participado como Sole Lead Arranger and Bookrunner en la financiación de los proyectos del porfolio.

"Nomura se complace en apoyar y proporcionar liquidez a Enfinity Global mientras consolida su plataforma en Japón y se prepara para el crecimiento futuro a nivel mundial", dijo Vinod Mukani, director del Negocio de Infraestructuras y Energía (IPB) de Nomura, "Estamos encantados de desarrollar soluciones para nuestros clientes, particularmente para empresas como Enfinity Global, que cuentan con equipos experimentados y con talento y una estrategia de negocio atractiva que contribuye a la transición hacia una economía baja en emisiones de CO2".

Japón es en la actualidad el sexto país a nivel mundial por capacidad instalada de energías renovables y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 en 2050. Con este objetivo, el gobierno japonés aprobó recientemente el Sexto Plan Estratégico de Energía, con el que busca que en 2030 el 36%-38% del suministro eléctrico provenga de fuentes renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 46%. Japón prevé que la capacidad instalada total de energía solar alcance los 150 GW en 2030, un significativo crecimiento desde los 67 GW en 2020 (Fuentes: Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón e IRENA).

Sobre Enfinity Global

Enfinity Global Inc., junto con sus filiales, es una de las compañías líderes en el sector de las energías renovables y la sostenibilidad. Como empresa global en el ámbito de las energías renovables, está enfocada en el desarrollo, la financiación, la construcción, la operación y la propiedad de activos de energías renovables. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, la empresa desarrolla soluciones energéticas para ayudar a conseguir una huella de carbono neutra y permitir una transición sostenible hacia una economía libre de emisiones de CO2 en todo el mundo. Para más información sobre Enfinity Global, visite www.enfinity.global

Sobre PAG

PAG es una de las mayores firmas de inversión en Asia, con una estrategia de negocio que incluye inversiones de capital, crédito & mercados e inversión en activos inmobiliarios. PAG emplea a más de 200 profesionales en 11 oficinas y actualmente administra USD $45.000 millones en nombre de inversores institucionales de Europa, América del Norte, Asia, Australia y Oriente Medio. Para obtener más información sobre PAG, visite www.pag.com

Sobre Nomura

Nomura es un grupo global de servicios financieros con una red integrada que abarca más de 30 países y regiones. Al conectar los mercados de Oriente y Occidente, Nomura atiende las necesidades de clientes particulares, instituciones, empresas y gobiernos a través de sus tres divisiones comerciales: minorista, mayorista (mercados globales y banca de inversión) y gestión de inversiones. Fundada en 1925, la firma se basa en una tradición de espíritu emprendedor disciplinado, sirviendo a los clientes a través de soluciones creativas y el liderazgo de su equipo gestor. El Negocio de Infraestructuras y Energía de Nomura ("IPB") proporciona un conjunto diverso de soluciones de financiación a los propietarios de proyectos en todo el mundo. Para obtener más información sobre Nomura, visite www.nomura.com.

Nota importante

Esta nota de prensa contiene proyecciones e información financiera proforma basada en supuestos que consideramos razonables, pero que son intrínsecamente inciertos e impredecibles. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los discutidos o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa. Esta nota de prensa y cualquier proyección o información proforma contenida en este documento representan solo las estimaciones actuales de equipo directivo a la fecha de este comunicado y no han sido objeto de auditoría independiente. No asumimos ningún deber de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa. No representamos ni garantizamos la exactitud o integridad de la información contenida en esta nota de prensa.

