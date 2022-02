Enfinity Global renforce sa plateforme au Japon grâce à l'acquisition d'un portefeuille solaire d'une capacité de 250 MW

Enfinity Global Inc., une société de services de premier plan en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille solaire photovoltaïque d'une capacité de 250 MW au Japon, pour une valeur d'entreprise de 1 milliard de dollars. Cette acquisition renforce la plateforme d'Enfinity Global au Japon et donne à l'entreprise une position idéale pour se développer à travers le pays.

L'acquisition concerne trois grandes centrales solaires opérationnelles et cinq projets actuellement en construction dans tout le Japon. Les centrales en activité totalisent actuellement une production de 70 MW. 180 MW sont en développement ; 80 MW devraient être opérationnels en 2022 et 100 MW en 2023. La plateforme d'Enfinity Global au Japon atteint désormais 281 MW grâce aux neuf projets qu'elle possède et gère, et qui sont exploités dans le cadre du programme de tarif d'achat.

« L'acquisition de ce portefeuille renforce le statut d'Enfinity comme l'un des leaders du marché japonais des énergies renouvelables. Nous pensons que le marché connaîtra une croissance considérable afin de soutenir un objectif ambitieux : la décarbonation du Japon d'ici 2050. Grâce à l'expertise de notre équipe, Enfinity se trouve dans une position idéale qui lui permet de jouer un rôle important dans ce nouveau contexte », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global.

« Au cours des sept dernières années, les membres de notre équipe ont développé ces neuf projets en combinant avec succès nos capacités locales et un savoir-faire mondial », a ajouté Peter Hennessy, vice-président du développement commercial chez Enfinity Global. « Cette acquisition reflète notre engagement à long terme envers le Japon. »

PAG, l'une des plus grandes sociétés d'investissement en Asie, a participé à l'investissement. Nomura a été l'unique arrangeur principal et teneur de livres pour les financements de projets dans le portefeuille.

« Nomura est enthousiaste à l'idée de soutenir et de fournir des liquidités à Enfinity Global alors que l'entreprise consolide sa plateforme au Japon et se prépare à la croissance mondiale, a déclaré Vinod Mukani, responsable des activités d'infrastructure et d'énergie de Nomura. Nomura est ravie de développer des solutions pour ses clients, en particulier ceux comme Enfinity Global qui ont des équipes expérimentées et talentueuses et une stratégie d'affaires attrayante qui contribue à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Le Japon se classe actuellement au 6e rang mondial en matière de puissance cumulée installée d'énergie renouvelable, et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. À cette fin, le gouvernement japonais a récemment approuvé le 6e plan stratégique sur l'énergie, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 46 % et à porter les énergies renouvelables à 36 %-38 % de l'électricité fournie d'ici 2030. La puissance PV cumulée installée au Japon devrait atteindre 150 GW d'ici 2030, contre 67 GW en 2020. (Sources : ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie et Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA))

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une entreprise de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable. Plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable, elle se consacre au développement, au financement, à la construction, à l'exploitation et à la possession d'actifs liés à l'énergie renouvelable. Disposant de bureaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, l'entreprise développe des solutions durables pour aider à atteindre la neutralité carbone et permettre une transition fluide vers une économie sans carbone dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Enfinity Global, consultez le site www.enfinity.global .

À propos de PAG

PAG est une importante société de gestion de placements privés axée sur l'Asie, avec des stratégies comprenant le capital-investissement, le crédit et les marchés, et l'immobilier. PAG emploie plus de 200 professionnels de l'investissement dans 11 bureaux clés, et gère actuellement 45 milliards de dollars américains en capital pour le compte d'investisseurs institutionnels en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pag.com

À propos de Nomura

Nomura est un groupe mondial de services financiers doté d'un réseau intégré couvrant plus de 30 pays et régions. En connectant les marchés d'Est en Ouest, Nomura répond aux besoins des particuliers, des institutions, des entreprises et des gouvernements à travers ses trois pôles d'activité : Commerce de détail, commerce de gros (marchés mondiaux et services bancaires d'investissement) et gestion des investissements. Fondé en 1925, le cabinet s'appuie sur une tradition d'entrepreneuriat rigoureux, au service de ses clients grâce à des solutions créatives et un leadership éclairé. La division des activités d'infrastructure et d'énergie de Nomura offre une gamme diversifiée de solutions de financement aux responsables de projets à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur Nomura, consultez le site www.nomura.com .

