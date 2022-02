Enfinity Global stärkt seine Plattform in Japan durch den Erwerb eines 250-MW-Solarportfolios

Enfinity Global Inc., ein führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitdienstleistungen, gab heute den Erwerb eines 250-MW-Photovoltaikportfolios in Japan mit einem Unternehmenswert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt. Diese Akquisition konsolidiert die Plattform von Enfinity Global in Japan und positioniert das Unternehmen für eine weitere Expansion in diesem Land.

Die Übernahme umfasst drei in Betrieb befindliche große Solarkraftwerke und fünf im Bau befindliche Projekte in ganz Japan. Die in Betrieb befindlichen Anlagen belaufen sich derzeit auf insgesamt 70 MW. 180 MW befinden sich im Bau, wobei 80 MW im Jahr 2022 und 100 MW im Jahr 2023 in Betrieb gehen sollen. Damit verfügt Enfinity Global in Japan über 281 MW in neun eigenen und verwalteten Projekten, die unter dem Einspeisetarifprogramm betrieben werden.

„Der Erwerb dieses Portfolios festigt die Position von Enfinity als einer der führenden Anbieter auf dem japanischen Markt für erneuerbare Energien. Wir glauben, dass der Markt erheblich wachsen wird, um Japans ehrgeiziges Dekarbonisierungsziel für 2050 zu unterstützen. Die Expertise unseres Teams versetzt Enfinity in eine hervorragende Position, um in diesem neuen Szenario eine wichtige Rolle zu spielen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global.

Peter Hennessy, VP of Business Development bei Enfinity Global, fügte hinzu: „In den letzten sieben Jahren haben Mitglieder unseres Teams diese neun Projekte entwickelt, indem sie erfolgreich unsere lokalen Fähigkeiten mit globalem Know-how kombiniert haben. Diese Übernahme spiegelt unser langfristiges Engagement in Japan wider."

PAG, eine der größten Investmentfirmen in Asien, beteiligte sich an der Investition. Nomura fungierte als alleiniger Lead Arranger und Bookrunner für die Projektfinanzierungen im Portfolio.

„Nomura freut sich, Enfinity Global zu unterstützen und Liquidität bereitzustellen, während das Unternehmen seine Plattform in Japan konsolidiert und sich auf zukünftiges globales Wachstum vorbereitet", sagte Vinod Mukani, Leiter von Nomuras Infrastructure and Power Business (IPB). „Nomura freut sich, Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, insbesondere für solche wie Enfinity Global, die über erfahrene und talentierte Teams und eine attraktive Geschäftsstrategie verfügen, die zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beiträgt."

Japan steht derzeit weltweit auf Platz 6 bei der kumulierten installierten Kapazität an erneuerbaren Energien und hat sich verpflichtet, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein. Zu diesem Zweck hat die nationale Regierung kürzlich den 6. Energiestrategieplan verabschiedet, der darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen um 46 % zu senken und den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2030 auf 36 % bis 38 % zu erhöhen. Japans kumulierte installierte PV-Kapazität soll bis 2030 150 GW erreichen, gegenüber 67 GW im Jahr 2020. (Quellen: Japanisches Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie und IRENA)

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Als globale Plattform für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien und Europa entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, einen kohlenstofffreien Fußabdruck zu erreichen und weltweit einen reibungslosen Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen über Enfinity Global finden Sie im Internet: www.enfinity.global .

Informationen zu PAG

PAG ist ein führender, auf Asien fokussierter privater Investmentmanager mit Strategien in den Bereichen Private Equity, Credit & Markets und Real Estate. PAG beschäftigt mehr als 200 Investmentexperten in 11 Niederlassungen und verwaltet derzeit 45 Milliarden US-Dollar an Kapital für institutionelle Anleger aus Europa, Nordamerika, Asien, Australien und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pag.com

Informationen zu Nomura

Nomura ist eine globale Finanzdienstleistungsgruppe mit einem integrierten Netzwerk, das sich über 30 Länder und Regionen erstreckt. Durch die Verbindung der Märkte in Ost und West erfüllt Nomura die Bedürfnisse von Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Regierungen durch seine drei Geschäftsbereiche: Retail, Wholesale (Global Markets und Investment Banking) und Investment Management. Das 1925 gegründete Unternehmen baut auf einer Tradition disziplinierten Unternehmertums auf und bedient seine Kunden mit kreativen Lösungen und überlegter Vordenkerrolle. Nomuras Geschäftsbereich Infrastructure and Power Business („IPB") bietet Projekteigentümern auf der ganzen Welt ein breites Spektrum an Finanzierungslösungen. Weitere Informationen über Nomura finden Sie unter www.nomura.com .

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung enthält Projektionen und Pro-forma-Finanzinformationen, die auf Annahmen beruhen, die wir für angemessen halten, die jedoch von Natur aus unsicher und unvorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung erörtert oder impliziert wurden. Diese Pressemitteilung und alle darin enthaltenen Projektionen oder Pro-forma-Informationen stellen lediglich die aktuellen Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und wurden keiner unabhängigen Prüfung unterzogen. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen.

