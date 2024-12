Engagements internationaux conjoints sur Promouvoir l'innovation verte et numérique pour le développement durable

La conférence a invité des participants d'organisations internationales, de gouvernements, d'universités et du secteur privé, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Chambre de commerce de l'Union européenne, Arup, Total Energies, BWB, l'Association danoise de l'agriculture et l'Université de Pékin. Les discussions ont porté sur l'exploitation des innovations vertes et numériques pour la résilience climatique, la santé publique et le développement économique.

M. Xie Zhenhua, premier envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, a souligné la nécessité stratégique pour la Chine d'explorer des solutions innovantes et des modèles de transition écologique. Il a appelé à un approfondissement de la coopération internationale sur le climat et la santé dans des domaines clés, notamment les modèles de développement durable, les transitions énergétiques vertes, la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone et les mécanismes innovants de financement durable.

Dans un discours vidéo, l'administrateur du PNUD, Achim Steiner, a souligné l'impact potentiel de cette initiative. "Cette initiative s'inscrit non seulement dans le cadre du 14e plan quinquennal de la Chine, mais elle illustre également un modèle de développement vert et de renforcement de la résilience qui peut servir de modèle aux petits États insulaires en développement et au-delà", a-t-il fait remarquer.

Mme Beate Trankmann, représentante résidente du PNUD en Chine, a souligné l'urgence de solutions innovantes dans son discours d'ouverture. "Les effets du changement climatique ne sont pas seulement environnementaux. Nous espérons que les solutions que nous mettons en œuvre ici à Baoting pour promouvoir l'action climatique et renforcer la résilience pourront fournir des indications importantes pour d'autres régions de Chine ainsi que pour les petits États insulaires en développement qui présentent des similitudes avec Hainan", a-t-elle déclaré.

Le représentant de l'OMS en Chine, Martin Taylor, a souligné dans son discours le lien indissociable entre le climat et la santé. Il a également souligné l'engagement de l'OMS à soutenir les pays dans la mise en place de systèmes de soins de santé durables et résistants au climat, ajoutant : "Je suis absolument ravi de voir que la zone de coopération pour l'innovation numérique verte de Baoting intègre l'objectif d'établir des systèmes de santé publique résistants au climat. Ensemble, nous pouvons sauver des vies, prévenir des maladies, protéger notre planète et construire des sociétés plus saines et plus justes".

M. Feng Fei, secrétaire du comité provincial du parti de Hainan, M. Zheng Xinli, ancien directeur adjoint du bureau de recherche politique du comité central du PCC, M. Zhang Yi, directeur adjoint du Centre international chinois pour les échanges économiques et techniques (CICETE), ministère chinois du commerce (MOFCOM), et M. Mu Kerui, secrétaire du comité du parti du comté autonome de Baoting Li et Miao, ont également prononcé des allocutions d'ouverture et des discours-programmes au cours de l'événement.

Le gouvernement provincial de Hainan a annoncé que le comté de Baoting servirait de vitrine pour les initiatives chinoises en matière de civilisation écologique. Le comté de Baoting a également établi une feuille de route claire en matière de neutralité carbone : il atteindra le pic carbone en 2028 et la neutralité carbone en 2040, ce qui en fait le premier comté de Chine à atteindre la neutralité carbone. En mettant en place un laboratoire d'innovation pour une ville adaptée au climat (CITY LAB) dans quatre domaines majeurs - l'énergie, les bâtiments, les transports et l'économie circulaire -, le comté de Baoting pilotera et mettra en œuvre des produits et des solutions innovants en matière de climat mondial.

L'un des temps forts de la conférence a été la signature d'une déclaration d'intention entre le PNUD, le comté de Baoting, le CICETE et l'Institut de recherche sur les technologies propres de Shenzhen Honghai. Ce partenariat vise à faire progresser le développement durable dans la zone d'innovation verte et numérique Chine-UE (Baoting) et à explorer des solutions pour renforcer la résilience climatique dans les zones et régions insulaires et côtières. Il examinera également les stratégies permettant d'orienter les cadres financiers vers un financement plus important de la transformation à faible émission de carbone et des objectifs de la Chine en matière de double émission de carbone pour la période 2030/2060.

Six grands projets de collaboration Chine-UE ont également été dévoilés collectivement, notamment la coopération proactive en matière de santé, l'échange de normes sur le carbone et la coopération en matière de reconnaissance mutuelle, la plateforme de gestion numérique verte du carbone et le centre d'affaires international (Hainan), Communauté du futur à 1,5°C, nouvelle infrastructure numérique verte.

La conférence a également lancé officiellement le défi climatique (session de Baoting), une initiative mondiale invitant à trouver des solutions innovantes en matière de neutralité carbone, adaptées aux conditions uniques du projet de Baoting. Cette initiative vise à mobiliser l'expertise internationale et à susciter des solutions innovantes pour relever les défis du changement climatique et de la santé.

Pour refléter les ODD à Baoting, la zone d'innovation verte et numérique Chine-UE (Baoting) s'articule autour de trois piliers clés : "Baoting zéro carbone", "Baoting sain" et "Baoting innovant". Ce cadre vise à harmoniser la croissance économique avec la préservation de l'environnement et le progrès social, offrant un modèle reproductible pour d'autres zones côtières en Chine, les pays en développement et les régions insulaires confrontés à des défis similaires.

À l'issue de la conférence, les participants ont réaffirmé leur engagement à traiter les questions de climat et de santé par le biais d'une collaboration internationale et de solutions innovantes, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus vert, plus sain et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582742/Group_Photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582747/Opening_Remarks_of_Mr__Xie_Zhenhua__China_s_first_Special_Envoy_on_Climate_Change.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582743/Pre_recorded_address_Mr_Achim_Steiner_UNDP_Administrator.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582744/Opening_Remarks_Ms_Beate_Trankmann_UNDP_Resident_Representative_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582745/Pre_recorded_address_Martin_Taylor_WHO_Representative_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582746/Signing_Statement_Intent_UNDP_Baoting_County_CICETE_Shenzhen_Honghai_Clean.jpg

