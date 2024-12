Konference v Pao-tchingu se zaměřila na mezinárodní závazky v oblasti podpory zelených a digitálních inovací

Pao-tching, Čína, 17. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Od 15. do 16. prosince 2024 se konala konference Implementace a akce: Mezinárodní konference o klimatu a zdraví (Implementation and Action: Climate and Health International Conference). Pořádaly ji Ning-jüanův institut pro klima a udržitelný rozvoj (v provincii Chaj-nan) a vláda okresu Pao-tching. V rámci konference byla oficiálně představena Zelená a digitální inovační zóna mezi Čínou a Evropskou unií. Tento projekt je klíčový pro řešení problémů souvisejících s klimatem a zdravím. Cílem této globální spolupráce a komplexních inovací je udržitelný rozvoj.

