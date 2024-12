Międzynarodowe wspólne zobowiązania w Baoting przyczyniają się do rozwoju ekologicznych i cyfrowych innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na konferencję zaproszono zaangażowanych uczestników reprezentujących organizacje międzynarodowe, organy rządowe, środowiska akademickie i sektor prywatny, w tym przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Izby Handlowej Unii Europejskiej, Arup, Total Energies, BWB, Duńskiego Związku Rolniczego i Uniwersytetu Pekińskiego. Dyskusje skoncentrowane były wokół tematyki wykorzystania ekologicznych i cyfrowych innowacji do budowy odporności na zmiany klimatu, zdrowia publicznego i rozwoju gospodarczego.

Najważniejsze spostrzeżenia

Xie Zhenhua, pierwszy chiński specjalny wysłannik ds. zmian klimatycznych, podkreślił strategiczną konieczność zgłębienia tematu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań i modeli zielonej transformacji w Chinach. Wezwał do zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz klimatu i zdrowia w kluczowych obszarach, w tym w zakresie modeli zrównoważonego rozwoju, przejścia na ekologiczne źródła energii, wzajemnego respektowania norm emisji CO2 i innowacyjnych mechanizmów zrównoważonych finansów.

W przemówieniu odtworzonym w formie nagrania, Administrator Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Achim Steiner, podkreślił potencjalny wpływ tej inicjatywy. „Ta inicjatywa nie tylko jest zgodna z 14. Planem Pięcioletnim Chin, lecz jest również przykładem modelu ekologicznego rozwoju i budowania odporności, który może służyć jako wzorzec dla małych rozwijających się państw wyspiarskich, i nie tylko" - podkreślił.

Beate Trankmann, przedstawicielka UNDP w Chinach, rozpoczęła swoją wypowiedź od zaakcentowania pilnej potrzeby innowacyjnych rozwiązań. „Skutki zmian klimatycznych wpływają nie tylko na klimat. Wpływają na gospodarkę, źródła utrzymania i zdrowie ludzi na całym świecie"- stwierdziła. „Mamy nadzieję, że pionierskie rozwiązania, które proponujemy tutaj w Baoting w zakresie przyspieszenia działań na rzecz klimatu i budowy odporności mogą rzeczywiście dostarczyć istotnych danych dla innych obszarów w Chinach, jak również małych rozwijających się państw wyspiarskich, które mają cechy wspólne z Hainan".

Martin Taylor, Przedstawiciel WHO w Chinach, w swoim przemówieniu położył nacisk na silny związek pomiędzy klimatem a zdrowiem. Podkreślił też zaangażowanie WHO we wsparcie krajów w budowie odpornych na zmiany klimatyczne i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej, dodając: „jestem zachwycony, że Strefa Ekologicznych i Cyfrowych Innowacji Baoting uwzględnia cel ustanowienia odpornych na zmiany klimatu systemów zdrowia publicznego. Razem możemy ratować życia ludzkie, zapobiegać chorobom, chronić naszą planetę i budować zdrowsze i bardziej sprawiedliwe społeczeństwa".

Podczas tego wydarzenia swoje przemówienia wygłosili również Feng Fei, Sekretarz Komitetu Partii Prowincji Hainan, Zheng Xinli, były Zastępca Dyrektora Biura Badań Strategicznych Komitetu Centralnego KPCh, Zhang Yi, Zastępca Dyrektora Chińskiego Międzynarodowego Centrum Wymiany Gospodarczej i Technicznej (China International Center for Economic and Technical Exchange, CICETE) pod egidą Ministerstwa Handlu Chin (MOFCOM) oraz Mu Kerui, Sekretarz Komitetu Partii Autonomicznego Powiatu Baoting Li i Miao.

Wizja i działania samorządu lokalnego

Rząd Prowincji Hainan ogłosił, że Powiat Baoting będzie służyć jako kluczowy model dla chińskich inicjatyw na rzecz ekologicznej cywilizacji. Powiat Baoting opracował również klarowną mapę drogową neutralności pod względem emisji CO2, obejmującą osiągnięcie szczytowych wartości emisji do 2028 roku i neutralności do 2040 r., co oznacza, że Baoting będzie pierwszym powiatem w kraju, który zrealizuje te cele. Otwierając Laboratorium Innowacji na rzecz Miast Adaptujących się do Zmian Klimatu (Climate Adaptive City Innovation Lab, CITY LAB) w czterech głównych obszarach - energetyce, budownictwie, transporcie i gospodarce obiegu zamkniętego, Powiat Baoting będzie realizować projekty pilotażowe i wdrażać innowacyjne produkty i rozwiązania w zakresie klimatu.

Ogłoszono umowy projektowe

Jednym z głównych punktów konferencji było podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli UNDP, Powiatu Baoting, CICETE i Instytutu Badawczego Czystych Technologii Shenzhen Honghai. Celem tego partnerstwa jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju w Chińsko-Europejskiej Strefie Ekologicznych i Cyfrowych Innowacji (Baoting) i poszukiwanie rozwiązań przyczyniających się do wzmocnienia odporności na zmiany klimatu w regionach wyspiarskich i przybrzeżnych. Projekt również obejmie strategie dotyczące ram finansowych, które przyczynią się do skierowania większych środków na niskoemisyjną transformację i realizację chińskich podwójnych celów emisji CO2.

Zaprezentowano również sześć dużych projektów współpracy pomiędzy Chinami a UE. Są to: Aktywna Współpraca na rzecz Zdrowia, Współpraca na rzecz Wymiany Norm Emisji CO2 i ich Wzajemnej Uznawalności, Cyfrowa Platforma Zarządzenia Emisją CO2, Międzynarodowe Centrum Biznesowe (Hainan), Społeczność Przyszłości 1,5°C oraz Nowa Ekologiczna Infrastruktura Cyfrowa.

Uruchomiono inicjatywę Climate Challenge

Podczas konferencji oficjalnie zainaugurowano Climate Challenge (Sesja Baoting), globalną inicjatywę, której celem jest pozyskanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz neutralności pod względem emisji CO2, dostosowanych do specyficznych warunków projektu Baoting. Celem tej inicjatywy jest mobilizacja międzynarodowych ekspertów i inkubacja innowacyjnych rozwiązań problemu zmian klimatycznych i wyzwań zdrowotnych.

Wizja zrównoważonego rozwoju

Aby odzwierciedlić cele zrównoważonego rozwoju w Baoting, Chińsko-Europejska Strefa Ekologicznych i Cyfrowych Innowacji skoncentrowana jest na trzech głównych filarach: „Bezemisyjny Baoting", „Zdrowy Baoting" oraz „Innowacyjny Baoting". Ramy te ukierunkowane są na harmonizację wzrostu gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego i rozwojem społecznym, oferując model, który może być odtworzony w innych regionach przybrzeżnych Chin, w krajach rozwijających się i w regionach wyspiarskich, które borykają się z podobnymi wyzwaniami.

Na zakończenie konferencji uczestnicy potwierdzili swoje zobowiązanie do działań na rzecz rozwiązywania problemów zmian klimatycznych i opieki zdrowotnej poprzez międzynarodową współpracę i innowacyjne rozwiązania, torując drogę do bardziej ekologicznej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582742/Group_Photo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582747/Opening_Remarks_of_Mr__Xie_Zhenhua__China_s_first_Special_Envoy_on_Climate_Change.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582743/Pre_recorded_address_Mr_Achim_Steiner_UNDP_Administrator.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582744/Opening_Remarks_Ms_Beate_Trankmann_UNDP_Resident_Representative_China.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582745/Pre_recorded_address_Martin_Taylor_WHO_Representative_China.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582746/Signing_Statement_Intent_UNDP_Baoting_County_CICETE_Shenzhen_Honghai_Clean.jpg

