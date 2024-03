Enghouse lance sa suite EnghouseAI de nouvelle génération

Améliorer la productivité des agents des centres de contact et fournir des informations puissantes

MARKHAM, Ontario, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive, une unité d'Enghouse Systems Limited et un important fournisseur de solutions d'expérience client (CX), annonce le lancement de ses produits d'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération. Ces offres avancées sont conçues pour renforcer les capacités des centres de contact, améliorer la productivité des agents et fournir des informations sans précédent sur les interactions avec les clients.

Depuis 2019, Enghouse est à la pointe du développement de l'IA pour le marché de l'expérience client. Notre expertise dans le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML) permet à nos produits d'IA d'améliorer les performances des agents et de fournir des informations opérationnelles et commerciales précieuses à certaines des plus grandes entreprises mondiales qui sont nos clientes.

Principaux avantages des produits de nouvelle génération Enghouse AI :

Assistance et traduction en temps réel : EnghouseAI fournit aux agents des réponses et des conseils personnalisés, y compris la traduction en temps réel.

Coaching et synthèse : Les agents bénéficient d'un coaching en temps réel et post-interaction, ainsi que d'une synthèse automatisée des conversations avec les clients.

Évaluation automatisée des agents et tableau de bord : EnghouseAI rationalise les processus d'évaluation des agents, garantissant des évaluations de performance cohérentes et efficaces.

Informations sur la voix du client (VoC) : Les organisations peuvent s'appuyer sur EnghouseAI pour transformer chaque engagement client en informations exploitables, quelle que soit la langue. Ces informations mettent en évidence le sentiment des clients, identifient les lacunes en matière de produits ou de services et révèlent les opportunités de croissance.

Ben Levy, directeur de la technologie chez Enghouse Interactive, a exprimé son enthousiasme à l'égard du lancement : « Nous sommes très heureux de présenter EnghouseAI, un ensemble de solutions qui ont un impact direct sur les acteurs les plus importants pour la plupart des entreprises : leurs clients. Notre expertise approfondie en matière d'IA garantit que tous les produits d'EnghouseAI sont dotés de garde-fous robustes qui protègent la communication et l'intégrité des données. » Pour obtenir plus d'informations, consultez Enghouse Interactive News .

À propos d'Enghouse Interactive

Enghouse Interactive, une filiale d'Enghouse Systems Limited, est un leader mondial renommé dans les logiciels de centre de contact et les solutions de technologie vidéo offrant à ses clients et ses partenaires l'avantage précieux du choix. Enghouse Interactive permet aux entreprises de transformer les centres de contact — qui de centres de coûts deviennent de puissants moteurs de croissance — en simplifiant les intégrations complexes grâce à des normes ouvertes et en prenant en charge diverses technologies de téléphonie pour assurer une accessibilité transparente des clients sur tous les canaux et tous les lieux.