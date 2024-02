Enghouse lanceert zijn volgende generatie EnghouseAI Suite

De productiviteit van contactcenteragenten verbeteren en krachtige inzichten leveren

MARKHAM, ON, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive, een onderdeel van Enghouse Systems Limited en een toonaangevende leverancier van customer experience (CX) oplossingen, kondigt de lancering aan van zijn volgende generatie Artificial Intelligence (AI) producten. Deze geavanceerde aanbiedingen zijn ontworpen om de mogelijkheden van contactcenters te verbeteren, de productiviteit van agenten te verhogen en ongekende inzichten te bieden uit klanteninteracties.

Sinds 2019 is Enghouse koploper in de ontwikkeling van AI voor de customer experience-markt. Onze expertise op het gebied van Natural Language Processing (NLP) en Machine Learning (ML) versterkt onze AI-producten. Dit stelt agenten in staat beter te presteren en waardevolle operationele en zakelijke inzichten te leveren aan een aantal van 's werelds grootste internationale bedrijven.

Belangrijkste voordelen van EnghouseAI's nieuwe generatie producten:

Realtime assistentie en vertaling: EnghouseAI biedt agenten gepersonaliseerde antwoorden en begeleiding, inclusief vertaling in real time.

Coachen en samenvatten: Agenten profiteren van realtime en post-interactie coaching, evenals geautomatiseerde samenvatting van klantgesprekken.

Geautomatiseerde agentenevaluatie en scorekaarten: EnghouseAI stroomlijnt de evaluatieprocessen van agenten en zorgt voor consistente en efficiënte prestatiebeoordelingen.

Voice of the Customer (VoC) inzichten: Organisaties kunnen EnghouseAI gebruiken om elke klantrelatie, ongeacht de taal, om te zetten in bruikbare inzichten. Deze inzichten belichten het sentiment van de klant, brengen tekortkomingen in producten of diensten in kaart en onthullen kansen om verder te groeien.

Ben Levy, Chief Technology Officer bij Enghouse Interactive, toonde zich enthousiast over de lancering: "We zijn erg blij met deze lancering van EnghouseAI. Het biedt een reeks oplossingen die direct invloed heeft op de meest kritische stakeholder voor de meeste bedrijven, namelijk hun klanten. Onze diepgaande AI-expertise zorgt ervoor dat alle producten in EnghouseAI robuuste beschermingen hebben, die de communicatie en gegevensintegriteit waarborgen." Ga voor meer informatie naar Enghouse Interactive News.

Over Enghouse Interactive

Enghouse Interactive, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, is een wereldleider op het gebied van oplossingen voor contactcentersoftware en videotechnologie die zijn klanten en partners het waardevolle voordeel van keuze biedt. Enghouse Interactive stelt bedrijven in staat contactcenters van kostenplaatsen naar krachtige verdienmodellen te transformeren. Het bedrijf vereenvoudigt complexe integraties via open standaarden en ondersteunt verschillende telefonietechnologieën om de toegankelijkheid voor klanten via kanalen en locaties naadloos en gegarandeerd te laten verlopen.

CONTACT: Contact Enghouse Interactive: Chandan Mehta, VP, Product Marketing, +12898495086, [email protected]