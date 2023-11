Enghouse levert nieuwe IPTV-dienst aan Saskatchewan

Het nieuwe IPTV-netwerk presteert beter dan het oude kabelsysteem

MARKHAM, ON, 1 november 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks heeft vandaag aangekondigd dat het zijn nieuwe IPTV-dienst heeft geleverd aan Île-à-la-Crosse Communications Society Inc. (ICSI) in Saskatchewan, Canada. De dienst werd opgezet en gelanceerd ondanks de bosbranden die de telecommunicatie-infrastructuur in de hele regio hebben bedreigd.

In augustus 2023 werd Enghouse benaderd door ICSI, dat tv-diensten levert in het noordwesten van Saskatchewan. De aanbieder van kabel-tv-diensten was van plan om de dienst binnen zes weken stop te zetten, om economische redenen, en ICSI had onmiddellijk een alternatieve oplossing nodig.

"Wij blinken uit in het snel operationeel maken van tv-diensten, maar een complete dienst implementeren in zes weken was zelfs voor ons een uitdaging," zegt Mick McCluskey, VP Product Management bij Enghouse. "De situatie werd nog verergerd door bosbranden die de evacuatie van Île-à-la-Crosse noodzakelijk maakten, waardoor al het werk op afstand moest worden uitgevoerd."

Kritieke administratieve hulp werd verleend door de Canadian Communication Systems Alliance (CCSA), die wijzigingen in technologie-inhoudsovereenkomsten mogelijk maakte, die nodig waren om de overgang door te laten gaan.

Toen het evacuatiebevel werd opgeheven, keerden de bewoners van Île-à-la-Crosse terug naar hun huizen en troffen daar een volledig nieuwe tv-dienst aan die veel uitgebreider en actueler was dan het oude kabelsysteem.

"We hadden echt niet veel opties toen we ontdekten dat onze tv-dienst zou worden afgesloten, en we twijfelden of iemand ons kon helpen," zei Gerald Roy, vicevoorzitter van ICSI. "Met Enghouse vonden we een partner die de urgentie van onze situatie begreep, wist wat er moest gebeuren en hoe we dat konden bereiken."

"Wij geloven dat we een uitstekende staat van dienst hebben in het helpen van operators bij het snel lanceren van tv-diensten, maar deze lancering was een van onze snelste," zegt Andrew Leyten, lead TVaaS solution engineer bij Enghouse. "We hadden een strak tijdschema en moesten evacuaties vanwege de bosbranden beheren, maar ICSI, CCSA en Enghouse hebben samen bereikt wat onmogelijk leek".

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is een toonaangevende wereldwijde leverancier van telecommunicatietechnologie en -oplossingen. Wij streven naar het met succes leveren van oplossingen waarmee digitale transformatie mogelijk is en waarmee uiteindelijk de samenleving wereldwijd met elkaar in verbinding staat. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze communicatie- en mediabedrijven van de volgende generatie, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leveranciersonafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Voor meer informatie raadpleegt u www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks is een afdeling van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

Over ICSI

Île-à-la-Crosse Communications Society Inc. is een non-profitorganisatie in Saskatchewan. Het exploiteert radio-, kabeltelevisieprogramma's en internetdiensten in het dorp Île-à-la-Crosse en het omliggende gebied en speelt een centrale rol in het verbinden en betrekken van de gemeenschap. Voor meer informatie raadpleegt u http://www.cilxradio.com/about-us.html .

Contactpersoon bij Enghouse Networks: Balvinder Sandhu, Director, Demand Generation, Tel: +44 (0)1628 641 789, E-mail: balvinder.sandhu@enghouse.com

SOURCE Enghouse Systems Limited