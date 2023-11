Enghouse offre un nouveau service IPTV à la communauté de la Saskatchewan

Le nouveau réseau IPTV surpasse l'ancien système de câble

MARKHAM, Ontario, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks a annoncé aujourd'hui avoir livré son nouveau service IPTV à l'ICSI (Île-à-la-Crosse Communications Society Inc.) dans la Saskatchewan, au Canada. Le service a été créé et lancé malgré les feux de forêt qui ont menacé les infrastructures de télécommunications dans toute la région.

En août 2023, Enghouse a été approchée par ICSI, qui fournit des services de télévision dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Le fournisseur de signaux de son service de télévision par câble avait prévu de fermer le service en six semaines pour des raisons économiques, et ICSI avait besoin d'une solution de rechange immédiatement.

« Nous excellons dans la mise en service rapide des services de télévision, mais le déploiement d'un service complet en six semaines représentait un véritable un défi, même pour nous », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits chez Enghouse. « La situation a été exacerbée par les feux de forêt qui ont forcé l'évacuation de l'Île-à-la-Crosse, ce qui a exigé que tous les travaux soient effectués à distance. »

Une aide administrative essentielle a été fournie par la Canadian Communication Systems Alliance (CCSA), ce qui a facilité les changements dans les accords sur le contenu technologique nécessaires à la transition.

Lorsque l'ordre d'évacuation a été levé, les résidents de l'Île-à-la-Crosse sont retournés chez eux pour trouver un tout nouveau service de télévision beaucoup plus complet et à jour que l'ancien système de câble.

« Nous n'avions vraiment pas beaucoup d'options lorsque nous avons découvert que notre service de télévision allait être fermé, et nous doutions que quiconque puisse nous aider », a déclaré Gerald Roy, vice-président de l'ICSI. « Avec Enghouse, nous avons trouvé un partenaire qui comprenait l'urgence de notre situation, savait ce qu'il fallait faire et comment y parvenir. »

« Nous pensons avoir une solide expérience en matière d'aide et de soutien aux opérateurs pour un lancement rapide des services de télévision. Ce lancement a été l'un de nos plus rapides », a déclaré Andrew Leyten, ingénieur en chef de la solution TVaaS chez Enghouse. « Nous avions des délais serrés et des évacuations à gérer en raison des feux de forêt, mais ICSI, CCSA et Enghouse se sont associés pour réaliser ce qui semblait impossible. »

Enghouse Networks est un fournisseur mondial de technologies et de solutions de télécommunications de premier plan. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, aux organismes de défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web suivant : www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks est une division d'Enghouse Systems Ltd. de Markham, en Ontario.

Île-à-la-Crosse Communications Society Inc. est un organisme à but non lucratif situé en Saskatchewan. Elle exploite des émissions de radio, des émissions de télévision par câble et des services Internet dans le village de l'Île-à-la-Crosse et dans les environs, jouant un rôle central dans la connexion et l'engagement de la communauté. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ci-après : http://www.cilxradio.com/about-us.html .

