Enghouse Networks faz parceria com a Access Communications para oferecer serviços de TV de última geração em todo o Canadá

MARKHAM, Ontário, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Enghouse Networks anunciou hoje que fez uma parceria com a Access Communications Co-operative de Regina, Saskatchewan, para oferecer um serviço de TV de última geração para provedores de serviços canadenses.

Os provedores de serviços atualizam sua plataforma de TV por dois motivos principais: eficiência de custo e capacidade de oferecer uma experiência de usuário melhor aos consumidores. Até o momento, a implementação dessas soluções exigia grandes investimentos de capital, representava crescimento de receita mais lento e alto risco.

A solução de TV da Enghouse assegura aos operadores um serviço de TV de última geração para oferecer a seus clientes com baixos custos iniciais, retorno de receita rápido e baixo risco de implementação. Assim, uma solução de última geração de fácil acesso é disponibilizada a pequenas e médias operadoras em todo o Canadá.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Enghouse Networks para oferecer uma solução de vídeo segura e orientada ao cliente", disse Jeffrey De Sarno, CTO da Access Communications. "Sendo uma cooperativa, temos o compromisso de prestar serviços de entretenimento excepcionais às comunidades que atendemos. Agora fornecemos aos nossos assinantes uma experiência de TV abrangente e, com esta iniciativa, outras operadoras em todo o país podem oferecer soluções de vídeo que são bastante robustas e seguras."

A solução disponibiliza aos operadores acesso a mais de 200 canais de TV ao vivo, serviços de atualização e reinicialização, DVR em rede e conteúdo on-demand integral. O serviço é altamente configurável, garantindo que a mais ampla gama de segmentos de mercado possa ser facilmente atendida.

"A solução Enghouse oferece aos operadores a capacidade de atender segmentos de mercado com serviços de TV de alto valor," disse Sunil Diaz, gerente geral da Enghouse Networks. "Por meio da parceria com a Access Communications, podemos oferecer esses serviços com tempo de retorno de receita incomparável e baixo risco de implementação. Já temos uma série de operadoras inscritas no serviço e esperamos que outras se inscrevam nos próximos meses."

Sobre a Access Communications

A Access Communications Co-operative é uma das maiores empresas de telecomunicações de Saskatchewan, e presta serviços de internet, televisão, telefone e segurança que são confiáveis e acessíveis. Baseada em Regina, a Access se destaca graças ao envolvimento com as comunidades atendidas, principalmente através dos canais de TV comunitários AccessNow.

A Access iniciou seus serviços em 1978. Desde então, cresceu e formou uma cooperativa que atua em toda a província, atendendo a mais de 235 comunidades e 170.000 quilômetros quadrados de áreas rurais em Saskatchewan. Sendo uma cooperativa sem fins lucrativos, a Access investe 100% de seus ganhos nas comunidades e áreas rurais onde atua. Para saber mais sobre a cooperativa, acesse www.myaccess.ca.

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma provedora global confiável de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer soluções que auxiliam a transformação digital e, em última análise, construir uma comunidade global conectada. Incluindo de edge computing à computação na nuvem, nossos aplicativos ajudam empresas de comunicação e mídia de última geração, agências de segurança pública e defesa, e concessionárias de serviços públicos a planejar, projetar, desenvolver, monitorar e simplificar a complexidade da rede, em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN com fornecedores independentes. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange infraestrutura de rede, sistemas de suporte de negócios (BSS), sistemas de suporte de operações (OSS) e soluções de transformação digital. Para mais informações, acesse:www.enghousenetworks.com. A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

