Enghouse Networks werkt samen met Access Communications om de volgende generatie tv-services in heel Canada mogelijk te maken

MARKHAM, ON, 18 januari 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks heeft vandaag de samewerking aangekondigd met de coöperatie Access Communications van Regina, Saskatchewan om Canadese serviceproviders een volledig gehoste tv-dienst van de volgende generatie te bieden.

Serviceproviders upgraden hun tv-platform om twee belangrijke redenen: kostenefficiëntie en de mogelijkheid om consumenten een superieure gebruikerservaring te bieden. Tot op heden heeft de implementatie van dergelijke oplossingen geleid tot aanzienlijke kosten, vertragingen in de omzetgroei en een hoog risico.

De tv-oplossing van Enghouse biedt serviceproviders een uiterst moderne tv-service voor hun klanten met lage opstartkosten, snelle doorlooptijd en een laag implementatierisico. Dat brengt een oplossing van de volgende generatie binnen handbereik van kleine en middelgrote serviceproviders in heel Canada.

"We zijn blij met de samenwerking met Enghouse-netwerken om een veilige en klantgestuurde video-oplossing te leveren", aldus Jeffrey De Sarno, CTO van Access Communications. "Als coöperatie streven we naar het leveren van uitzonderlijke entertainmentdiensten aan de gemeenschappen die we bedienen. We bieden onze abonnees nu een uitgebreid tv-aanbod, en dit initiatief stelt andere serviceproviders in het hele land in staat video-oplossingen aan te bieden die net zo robuust en veilig zijn."

De oplossing biedt serviceproviders toegang tot meer dan 200 kanalen met live-tv, herhaling- en herstartdiensten, netwerk-DVR en uitgebreide, on-demand-diensten. De service is in hoge mate configureerbaar, zodat de meest uiteenlopende marktsegmenten gemakkelijk kunnen worden aangesproken.

"De oplossing van Enghouse biedt serviceproviders de mogelijkheid om zich met hoogwaardige tv-diensten op marktsegmenten te richten", zegt Sunil Diaz, General Manager van Enghouse Networks. "Door de samenwerking met Access Communications kunnen we deze diensten aanbieden op een ongeëvenaarde tijd en tegen een laag implementatierisico. We hebben al meerdere serviceproviders die zich voor deze service hebben aangemeld en verwachten dat het aantal in de komende maanden zal toenemen."

Over Access Communications

De coöperatie Access Communications is een van de grootste telecommunicatiebedrijven van Saskatchewan die betrouwbare en betaalbare internet-, televisie-, telefoon- en beveiligingsdiensten levert. Wat het in Regina gevestigde Access uniek maakt, is de betrokkenheid van het bedrijf bij de gemeenschappen die het bedient, vooral via de AccessNow TV-gemeenschapskanalen.

Access begon in 1978. Sindsdien is het uitgegroeid tot een provinciale coöperatie die meer dan 235 gemeenschappen en 170.000 vierkante kilometer plattelandsgebieden in Saskatchewan bedient. Als non-profit coöperatie investeert Access 100% van zijn inkomsten terug in de gemeenschappen en plattelandsgebieden waar het zaken doet. Ga naar www.myaccess.ca voor meer informatie over de coöperatie.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is een betrouwbare wereldwijde leverancier van telecommunicatietechnologie en -oplossingen. Onze toewijding is om met succes oplossingen te leveren die digitale transformatie mogelijk maken, en uiteindelijk een verbonden wereldwijde gemeenschap opbouwen. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze de volgende generatie communicatie- en mediabedrijven, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leverancieronafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI , NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat een netwerkinfrastructuur, bedrijfsondersteunende systemen (BSS), operationele ondersteuningssystemen (OSS) en digitale transformatieoplossingen. Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

Contact: Balvinder Sandhu, Marketing Manager, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]

Related Links

https://www.enghousenetworks.com/



SOURCE Enghouse Networks