Enghouse Systems acquiert le fournisseur SaaS VoicePort

L'acquisition fournit des solutions de libre-service client pour les entreprises de médias

MARKHAM, Ontario et ROCHESTER, New York, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) a acquis les actifs commerciaux de VoicePort LLC, un fournisseur de solutions automatisées SaaS basé à Rochester, New York.

Les produits proposés par VoicePort améliorent l'expérience client des sociétés de médias disposant d'une clientèle par abonnement. La société fournit à ses clients des logiciels de libre-service automatisés, configurables et intégrés. Le logiciel VoicePort crée une expérience de service client transparente et peut être utilisé avec n'importe quel appareil.

Les produits VoicePort comprennent un SVI entrant et sortant, des chatbots alimentés par l'IA et offrent également une capacité de chat en ligne complète. Les produits sont conçus pour être entièrement intégrés et fonctionner dans l'ensemble de l'organisation du client et de ses systèmes de soutien.

La société VoicePort est connue pour ses offres de produits innovants, conçus pour aider les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer l'expérience et la fidélisation des clients. Les équipes de marketing, de vente et de service à la clientèle utilisent le logiciel VoicePort pour stimuler les ventes et les relations durables avec les consommateurs d'aujourd'hui, toujours connectés.

« VoicePort offre une solution de libre-service client conçue uniquement pour l'industrie des médias », a déclaré Steve Sadler, président et PDG d'Enghouse. « Nous combinerons la solution VoicePort avec le produit CCaaS d'Enghouse pour offrir une solution plus complète et intégrée à ce secteur. Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les partenaires de VoicePort chez Enghouse. »

À propos d'Enghouse

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise verticales axées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché du transport en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site Web de la Société à l'adresse www.enghouse.com .

À propos de VoicePort

VoicePort LLC est un fournisseur de logiciels de libre-service client automatisés, configurables et intégrés. Les produits, y compris les SVI entrants et sortants et les chatbots alimentés par l'IA avec messagerie textuelle bidirectionnelle, sont conçus et orchestrés pour être entièrement intégrés et fonctionner de manière transparente au sein des organisations et de leurs ressources et systèmes de soutien. VoicePort est connu pour l'innovation dans les offres de produits conçus pour aider l'industrie de la circulation non seulement à réduire les coûts, mais à améliorer l'expérience client, la rétention et les ventes. Pour de plus amples informations, consultez le site www.voiceport.net .

Sam Anidjar, vice-président, développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited