Enghouse Systems acquiert Momindum SAS

Enghouse étend la suite Vidyo aux événements virtuels pour un marché d'entreprise plus large

MARKHAM (Ontarion) et ISSY-LES-MOULINEAUX, France, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Momindum SAS, une société de logiciels de vidéo d'entreprise SaaS.

Momindum est une plate-forme vidéo d'entreprise SaaS tout-en-un qui gère des événements virtuels en direct et des vidéos à la demande pour gérer les connaissances et générer de la demande. Les utilisateurs déploient la plate-forme pour transformer les vidéos en médias riches et interactifs avec des plans, des quiz et des appels à l'action intégrés.

La plate-forme d'entreprise nouvelle génération de Momindum permet aux utilisateurs de gérer, de diffuser et d'enrichir des vidéos avec tout type de média. Il s'agit notamment de liens hypertextes dans la vidéo, de documents, de sous-titres, de chapitres et d'éléments interactifs tels que des quiz et des appels à l'action. La technologie d'indexation brevetée de la société permet la recherche par mot-clé, et les vidéos peuvent être synchronisées avec des documents tels que des plans et des notes partagées créées par l'utilisateur.

« La solution de Momindum complète notre offre Vidyo, tout en élargissant nos solutions de collaboration vidéo », a déclaré Steve Sadler, président-directeur général d'Enghouse. « Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, partenaires et employés de Momindum au sein d'Enghouse. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Enghouse et nous avons hâte de combiner nos produits avec la plate-forme Vidyo d'Enghouse pour offrir une solution différenciée au marché », a déclaré Xavier de Passemar, fondateur et PDG de Momindum.

À propos d'Enghouse

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH), qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur le travail à distance, l'informatique visuelle et les communications pour les réseaux définis par logiciel de la prochaine génération. La stratégie de croissance à deux volets de la société met l'accent sur la croissance interne et les acquisitions qui, à ce jour, ont été financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société est bien capitalisée, n'a pas de dette à long terme et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le Groupe de gestion interactive et le Groupe de gestion d'actifs. Pour plus d'informations sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse suivante : www.enghouse.com.

À propos de Momindum

Momindum SAS est un fournisseur de logiciels d'entreprise d'une plate-forme sécurisée, basée sur le modèle SaaS, pour les événements virtuels, l'enregistrement, l'édition et le partage de présentations vidéo interactives. Ses solutions sont intuitives, économiques et faciles à mettre en place. Pour plus d'informations, visitez le site www.momindum.com.

