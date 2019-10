Enghouse Systems adquire Eptica S.A.

Aquisição expande presença do Contact Center da Enghouse na França

MARKHAM, Ontário, e PARIS, França, 22 de outubro de 2019 /CNW/ - Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Eptica S.A., com sede no subúrbio de Boulogne, Paris, França.

Com uma receita anual de aproximadamente US$ 13 milhões, a Eptica é líder no fornecimento de software de envolvimento do cliente. Alimentado por inteligência artificial ("IA"), ele permite que as empresas transformem a experiência do cliente em um elo fundamental em sua cadeia de valor. A plataforma omnicanal e multilíngue abrange os canais de e-mail, web, mídias sociais, chat na web e agentes, e permite que as organizações melhorem a participação do cliente e aumentem a eficiência, principalmente nas organizações distribuídas. A plataforma impulsiona as vendas, fornecendo respostas rápidas e personalizadas às consultas dos clientes por meio de seu canal de escolha.

O foco da plataforma é o atendimento aprimorado ao cliente. O design é baseado em IA, processamento automático de linguagem natural, aprendizado de máquina e análise de texto. Também incorpora uma base de conhecimento centralizada para garantir conversas significativas e consistência multicanal. A empresa atende a mais de 200 clientes, incluindo marcas líderes em setores como bancos, seguros, varejo, turismo e governo.

"A Eptica significa um importante ponto de entrada no mercado francês para expansão orgânica e aquisitiva", disse Steve Sadler, Presidente e CEO da Enghouse. "Estamos muito satisfeitos em receber os clientes e funcionários da Eptica na organização Enghouse Interactive".

"Estamos muito satisfeitos por ingressar na Enghouse e esperamos crescer com acesso aos produtos da Enghouse e por meio de aquisições", disse Olivier Njamfa, CEO da Eptica. "Podemos combinar o conjunto de produtos Eptica com o produto complementar do contact center da Enghouse em uma solução eficaz para este mercado".

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é líder global no fornecimento de soluções de software corporativo atendendo a uma variedade de mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial mais diversificada por meio de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado em seus setores de negócios: Contact Center, Redes (OSS/BSS) e Transporte/Segurança Pública. As ações da Enghouse são negociadas na Bolsa de Toronto (TSX: ENGH). Mais informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre a Eptica

A Eptica fornece soluções de conversação e colaboração com inteligência artificial (IA) que aprimoram a experiência digital do cliente. A Eptica transforma as relações digitais entre marcas e indivíduos em conversas significativas, melhorando a vida diária de todos. Essas conversas significativas impulsionam a experiência do cliente e criam valor comercial. Para mais informações visite: www.eptica.com

