Enghouse Vidyo lança plataforma virtual de atendimento médico de última geração

MCLEAN, Virgínia, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Vidyo, uma divisão da Enghouse Interactive e líder em soluções integradas de vídeo em tempo real, anunciou hoje que está expandindo a VidyoHealth, sua solução pronta para telessaúde.

A Vidyo está se expandindo por meio de uma série de inovações inéditas e uma extensão de sua parceria com a ViTel Net, pioneira em inovação em telessaúde e atendimento virtual corporativo.

Ideal para sistemas de saúde que têm utilizado ferramentas de videoconferência para linhas de serviços de telessaúde, a nova oferta da VidyoHealth foi desenvolvida para tornar as consultas virtuais dos pacientes mais simples e eficientes para pacientes e provedores. A solução proporciona fluxos de trabalho totalmente estruturados e serviços essenciais como integração de registros médicos de saúde, agendamento, notificações e lembretes automatizados, registro e triagem de pacientes, autoteste de tecnologia, sala de espera virtual e conferências totalmente integradas na Vidyo.

"À medida que as parceiras de longa data Vidyo e ViTelNet continuam a romper barreiras, definindo, ao mesmo tempo, o futuro do atendimento virtual escalável, a nova oferta VidyoHealth aprimora o engajamento do paciente com uma funcionalidade intuitiva que permite que as equipes de atendimento interajam com seus pacientes de forma escalável", disse Mark Noble, diretor de operações da ViTelNet.

"A Enghouse Vidyo está empenhada em oferecer soluções que permitam que nossos clientes otimizem seus processos de negócios, e nossa parceria com a ViTelNet nos permite ajudar nossos clientes do sistema de saúde a operar programas de atendimento virtual altamente eficientes", disse Aaron Soroka, vice-presidente de operações da Enghouse Vidyo.

Sobre a Enghouse Vidyo

A Enghouse Vidyo melhora a vida das pessoas incorporando vídeo em tempo real nas comunicações digitais nos momentos mais importantes. Pessoas do mundo todo se conectam visualmente por meio da tecnologia e dos serviços seguros, escaláveis e baseados na nuvem da Vidyo. Sua plataforma patenteada se integra a praticamente qualquer ambiente de aplicação, rede e dispositivo para oferecer as experiências da mais alta qualidade e, assim, fortalecer equipes, desenvolver confiança, solidificar relacionamentos e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Mais informações sobre a Enghouse Vidyo podem ser obtidas no site da empresa: www.vidyohealth.com. A Enghouse Vidyo é uma divisão da Enghouse Interactive, de propriedade da Enghouse Systems Limited.

Sobre a ViTelNet

A ViTelNet é líder em inovação em telessaúde há mais de 30 anos com tecnologias líderes do setor. Sua robusta plataforma em nuvem simplifica os fluxos de trabalho clínicos e operacionais e oferece aos médicos acesso a todos os dados do paciente em um único lugar. A experiência de usuário configurável "sem código" da ViTelNet proporciona a flexibilidade necessária para oferecer atendimento de forma rápida e econômica. Os resultados são decisões fundamentadas que geram uma maior eficiência para criar experiências e resultados melhores do paciente em todo o continuum do atendimento. Para mais informações, acesse www.vitelnet.com .

Nosh Malik, diretor de geração de demanda e marketing do Enghouse Interactive Group, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

SOURCE Enghouse Systems Limited